Жители Таласской области Кыргызстана назначили день нового митинга

Очередной митинг жителей Таласской области КР, добивающихся извинений от президента страны, состоится в Таласе. Курултай в Бишкеке отменен.

По словам одного из лидеров жителей Таласской области Кыргызстана и организатора собрания Айбека Мырзы, народный митинг решено провести 18 ноября в Таласе.

Запланированный на 9 ноября курултай в Бишкеке, объясняет он, пришлось отменить по организационным причинам.

Таласцы по-прежнему хотят добиться от президента страны Алмазбека Атамбаева публичных извинений, а также решения двух поставленных перед ним вопросов.

Жители Таласской области, 86% избирателей которой 15 октября проголосовали на выборах президента КР за оппозиционного кандидата Омурбека Бабанова, лидера партии «Республика», были недовольны предвыборной гонкой и окончательным подсчетом голосов.

Когда стало понятно, что на выборах побеждает ставленник президента, бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, таласцы провели митинг, выступая против использовавшегося админресурса и криминальных структур для победы Жээнбекова.

Комментируя митинг в Таласе, президент Атамбаев сказал, что таласцы – это потомки не великого прародителя кыргызов Манаса, а его менее достойных братьев – Абыке и Кобоша.

Для кыргыза, почитающего эпос Манас и его героя, – это оскорбление.

Атамбаев не извинился

Таласцы считают, что президент должен перед ними извиниться. И даже предъявили ультиматум: сделать это до 3 ноября. Но Атамбаев в это время находился в отпуске на Гоа.

Вместо него выступил руководитель Аппарата президента Алмаз Усенов, который в интервью Кыргызской службе радио «Свобода» – «Азаттык» сказал, что Атамбаев извиняться не будет, а таласцев назвал «бабановцами», которые «должны сделать правильные выводы из случившегося».

Кроме того, таласцы требуют от президента разрешить ситуацию на кыргызско-казахстанской границе, находящейся с 10 октября в полузакрытым режиме, а также решить вопрос с контрабандой товаров из Китая.

Но никаких мер в этих областях президент также не предпринял. Затор из машин на границе двух братских стран продолжается, а бизнес с обеих сторон несет убытки.

Но, как говорит Айбек Мырза, в случае если президент Атамбаев так и не извинится, то таласцы примут резолюцию и подадут на него в суд.

1 декабря срок полномочий Алмазбека Атамбаева на посту президента истекает. Эту должность займет Сооронбай Жээнбеков, инаугурация которого пройдет в Бишкеке 24 ноября.