Алишера Саипова нет с нами десять лет

24 октября 2007 года в Оше на юге Кыргызстана был убит журналист Алишер Саипов. Будь он жив сегодня, это был бы один из наиболее весомых журналистов страны.

Сегодня семья Алишера Саипова провела по нему поминки, на которые пришли его родственники, друзья и коллеги.

Родные Алишера пытаются сделать все возможное, чтобы память о нем жила. К 10-летию его смерти была выпущена книга «Алишер Саипов: О чем мы знали и нет», напечатан номер газеты «Сиёсат» («Политика»), которую выпускал до смерти журналист.

В доме Саиповых одна комната была отдана под своеобразный музей, где его родные собрали вещи, принадлежавшие убитому 26-летнему Алишеру, особенно трепетно относясь ко всему тому, что было связано с его журналистской деятельностью.

Алишер был убит на шумной улице Оша. Двое мужчин, пригласившие его на разговор, подошли к нему вплотную и выпустили в него три пули. Убийцы действовали хладнокровно и профессионально.

До сих пор ни киллеры, ни заказчики не найдены и не наказаны. Следственные органы обвинили в его убийстве жителя Ляйлякского района Кыргызстана Абдуфарида Расулова.

В машине Расулова в феврале 2009 года, как заявляла милиция Оша, был обнаружен пистолет Макарова, из которого якобы стреляли в журналиста.

В мае того же года городской суд Оша признал его виновным и осудил на 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отец убитого журналиста Аваз Саипов всегда заявлял, что смерть его сына была связана с профессиональной деятельностью, что она была выгодна властям соседнего Узбекистана, являвшегося главной мишенью для критики газеты «Сиёсат».

Расулов, по мнению Саипова-старшего, стал «козлом отпущения», которому пришлось расплачиваться за очевидно политическое убийство.

В настоящее время Расулов уже на свободе. А о деле об убийстве журналиста кыргызские правоохранители уже забыли.

В день убийства Алишера его дочери Зулайхо было два месяца. Она стала первой девочкой в семье, где росли одни мальчики (у Алишера – четыре младших брата).

Как рассказывает его брат Шохрух, рождение Зулайхо наполнило весь дом любовью. Она не сходила с рук. Алишер не мог налюбоваться на нее, отмечая то ее красивые глаза, то длинные пальчики.

Сегодня Зулайхо уже десять лет, она ходит в шестой класс школы. Шохрух взял на себя заботы о семье брата.