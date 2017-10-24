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    Алишера Саипова нет с нами десять лет

    24 октября 2007 года в Оше на юге Кыргызстана был убит журналист Алишер Саипов. Будь он жив сегодня, это был бы один из наиболее весомых журналистов страны.

    Журналист Алишер Саипов (1981-2007); фото: семейный архив Саиповых

    Сегодня семья Алишера Саипова провела по нему поминки, на которые пришли его родственники, друзья и коллеги.

    Родные Алишера пытаются сделать все возможное, чтобы память о нем жила. К 10-летию его смерти была выпущена книга «Алишер Саипов: О чем мы знали и нет», напечатан номер газеты «Сиёсат» («Политика»), которую выпускал до смерти журналист.

    Книга об Алишере; фото: Саиповы
    Книга об Алишере; фото: Саиповы
    Номер "Сиесат" в память об Алишере; фото: Саиповы
    Номер «Сиесат» в память об Алишере; фото: Саиповы

    В доме Саиповых одна комната была отдана под своеобразный музей, где его родные собрали вещи, принадлежавшие убитому 26-летнему Алишеру, особенно трепетно относясь ко всему тому, что было связано с его журналистской деятельностью.

    Фото: Саиповы
    Фото: Саиповы
    Фото: Саиповы
    Фото: Саиповы

    Алишер был убит на шумной улице Оша. Двое мужчин, пригласившие его на разговор, подошли к нему вплотную и выпустили в него три пули. Убийцы действовали хладнокровно и профессионально.

    До сих пор ни киллеры, ни заказчики не найдены и не наказаны. Следственные органы обвинили в его убийстве жителя Ляйлякского района Кыргызстана Абдуфарида Расулова.

    Зулайхо у потрета отца; фото: Саиповы
    Зулайхо у потрета отца; фото: Саиповы

    В машине Расулова в феврале 2009 года, как заявляла милиция Оша, был обнаружен пистолет Макарова, из которого якобы стреляли в журналиста.

    В мае того же года городской суд Оша признал его виновным и осудил на 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Отец убитого журналиста Аваз Саипов всегда заявлял, что смерть его сына была связана с профессиональной деятельностью, что она была выгодна властям соседнего Узбекистана, являвшегося главной мишенью для критики газеты «Сиёсат».

    Расулов, по мнению Саипова-старшего, стал «козлом отпущения», которому пришлось расплачиваться за очевидно политическое убийство.

    В настоящее время Расулов уже на свободе. А о деле об убийстве журналиста кыргызские правоохранители уже забыли.

    В день убийства Алишера его дочери Зулайхо было два месяца. Она стала первой девочкой в семье, где росли одни мальчики (у Алишера – четыре младших брата).

    Как рассказывает его брат Шохрух, рождение Зулайхо наполнило весь дом любовью. Она не сходила с рук. Алишер не мог налюбоваться на нее, отмечая то ее красивые глаза, то длинные пальчики.

    Сегодня Зулайхо уже десять лет, она ходит в шестой класс школы. Шохрух взял на себя заботы о семье брата.

    Источник:Ц-1
    Темы: Кыргызстан, Права человека в Кыргызстане
    Теги: Алишер Саипов Кыргызстан Ош
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