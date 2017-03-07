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    Женщины. Женский день. 8 Марта!

    • Женщины в Узбекистане; фото: Ц-1

    • Женщины в Узбекистане; фото: Ц-1

    Феминистки на Западе с иронией относятся к Международному женскому дню — 8 Марта. У нас же в Центральной Азии праздник любят. Женщины — самые разные — его ждут, и мужчины тоже.

    ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)

    Источник:Ц-1
    Темы: Права женщин
    Теги: 8 Марта Международный женский день Узбекистан Центральная Азия
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