Женщины. Женский день. 8 Марта!

Феминистки на Западе с иронией относятся к Международному женскому дню — 8 Марта. У нас же в Центральной Азии праздник любят. Женщины — самые разные — его ждут, и мужчины тоже.
ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)
Феминистки на Западе с иронией относятся к Международному женскому дню — 8 Марта. У нас же в Центральной Азии праздник любят. Женщины — самые разные — его ждут, и мужчины тоже.
ВСЕ ФОТО: Ц-1 (с)
Феминистки на Западе с иронией относятся к Международному женскому дню — 8 Марта. У нас же в Центральной Азии праздник любят. Женщины — самые разные — его ждут, и мужчины тоже.Узбекистан
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