19-летняя ташкентка требует выгнать из квартиры 54-летнего мужчину

Жительница Ташкента Севинч Колесникова требует выселить из ее квартиры бывшего любовника матери – после разрыва отношений мать уехала, а мужчина остался…

1 мая у здания ташкентской махалли «Юзработ» и местного опорного пункта милиции № 100 состоялся пикет, который провели Севинч Колесникова и правозащитница из Ташкента Елена Урлаева.

Женщины требовали от правоохранителей выгнать из квартиры 19-летней Севинч 54-летнего Камила Артыкова, проживающего в ней без регистрации на протяжении двух лет.

Среди требований значилось и привлечение его к уголовной ответственности за угрозы расправы и сексуальное домогательство в адрес матери Севинч – Татьяны.

Мать в Москве

Именно Татьяна обратилась за помощью к правозащитнице, сама она в настоящее время находится в Москве. И в ее отсутствие Севинч осталась одна с мужчиной.

В интервью Ц-1 Елена Урлаева рассказала, что Артыков появился в квартире Колесниковых благодаря гражданским отношениям с Татьяной.

«Она мне сказала, что не любит его. Но он ей угрожал, и она боялась обращаться в милицию. Поэтому Татьяна была вынуждена уехать из страны. Из-за границы она связалась со мной и попросила помощи», – говорит правозащитница.

После отъезда матери в однокомнатной квартире Колесниковых с Артыковым, имеющим законную семью, осталась ее 19-летняя дочь. По словам Урлаевой, девушка находится сейчас в стрессовом состоянии.

«Севинч боится жить с ним под одной крышей: он ей чужой. Она довольно скромная. И у меня такое впечатление, что он и ее домогается», – объясняет Урлаева.

Милиция бездействует

В ходе пикета и встречи с правоохранителями женщины потребовали прогнать Артыкова. Однако, по словам правозащитницы, милиция бездействует.

«Они не прошли с девочкой, не посмотрели квартиру, не проверили. Мы сами «вытряхнули» его вещи, сменили замки. Участковый дал контактные телефоны, но ни один из них не отвечает. Сейчас я уже второй раз официально заявила в милицию об этом», – продолжает правозащитница.

По ее просьбе Севинч подсчитала, что за два года проживания с ними в квартире Артыков, пользуясь коммунальными услугами и питаясь за счет Колесниковых, должен им 5 млн 700 тысяч сумов (680 долларов США). Правозащитница намерена помочь девушке в возмещении этих денег.

Корреспонденту Ц-1 не удалось связаться с Севинч Колесниковой. Ее телефон не отвечает.

«Зачем меня порочить?»

Зато на телефонный звонок редакции ответил Камил Артыков. Все обвинения в свой адрес он отрицает.

В интервью Ц-1 он рассказал, что в отношениях с Татьяной они уже 18 лет. Но живут вместе чуть больше двух – с тех пор, как Татьяна вышла из мест заключения.

«Она сидела за работорговлю 8,5 года. Опекунство над ее дочерью было передано другой женщине. Когда она освободилась, мы стали жить вместе и забрали девочку. Она мне как дочь», – говорит Артыков.

По его словам, женщина уехала из страны пару месяцев назад, после того как справили 19-летие ее дочери. Камил уверен, что у Татьяны появился другой мужчина, и поэтому она хочет порвать с ним отношения. Говорит, что тот даже уже звонил ему и оскорблял по телефону.

Камил Артыков: «Человека втоптать в грязь – это секундное дело…»

По его мнению, Севинч хочет выгнать его из квартиры в силу своего возраста, когда хочется большей свободы. Но, по словам мужчины, он и не претендует на жилплощадь.

Не согласен Артыков и с денежными претензиями в размере 5 млн 700 тысяч сумов. По его словам, он сам обеспечивал эту семью.

«Татьяна нигде на работала, девочка учится, ей каждый день деньги надо давать. Откуда им их взять? Раз я живу с ними, я должен как человек делиться. Я это и делал», – объясняет Камил.

«Человека втоптать в грязь – это секундное дело. Раз она влюбилась там в кого-то, раз живут они там вместе, я не имею ничего против, зачем меня порочить?» – задается вопросом мужчина.

Однако Елена Урлаева сомневается в искренности Камила Артыкова и начала свое расследование относительно данной ситуации.