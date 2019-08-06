Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Абдулкосим Мамарасулов / Наём сотни безработных – и никакого хашара

    Читая материалы о принудительном хашаре (субботнике) в разных областях Узбекистана, хотел поделиться, как решили вопрос в Зарбдарском районе Джизакской области.

    В марте нынешнего года в городок Бустон Зарбдарского района Джизакской области прибыл госсоветник президента Узбекистана Турсинхон Худойбергенов и провел общее собрание с активом.

    Целью визита госсоветника, как оказалось, стало то, что городок Бустон был внесен в программу «Обод кишлок» («Благоустроенный кишлак»), и надо было посоветоваться, как организовать работу, как использовать выделенные средства.

    Сразу решили: не трогать основную часть частного жилья, но где-то урезать, привести в порядок, особенно с внешней стороны. Кроме того, надо обновить канализационные линии, водопровод, а линии электропередачи провести под землей.

    Решено – сделано.

    «Снос» пришелся в основном на бустонские двухэтажки. Во дворе этих двенадцатиквартирных домов советского периода были построены кладовки, а затем к кладовкам жильцы начали обустраивать каждый на свой вкус и лад всякие пристройки. Все эти сооружения человку со стороны напоминали больше хлам, чем пригодные в хозяйстве помещения, поэтому их и решили убрать.

    Но главное не это, а другое. Кое-кто из местного руководящего состава решил было взяться за старое: объявить хашар и погнать всех конторских и бюджетников на строительные и вспомогательные работы.

    – Нет! – Худойбергенов был категоричен. – Бюджетников оставим в покое. Конторские тоже займутся своим делом. А ну-ка, биржа труда тут есть?

    Поднялся начальник районной биржи труда.

    – У тебя имеются средства, так называемые пособия безработным?

    – Имеются, – промямлил начальник биржи.

    Худойбергенов обратился к председателям местных махаллинских комитетов: «Вы можете найти сто человек безработных: женщин, девушек, молодых и т. д., которые согласятся работать в течение года на 600 000 сумов (70 долларов США. – Прим. Ц-1) в месяц на руки?»

    – Да, конечно, – ответили руководители трех местных махаллинских комитетов.

    – Ты можешь обеспечить зарплатой в 600 000 сумов сто человек примерно, скажем, до конца года? Значит, начисление будет около 700 000 сумов на каждого. И открыть на каждого трудовую книжку! – Худойбергенов обратился к начальнику биржи труда и получил утвердительный ответ.

    Так вот, с марта по сегодняшний день эти сто человек, в основном женщины, девушки, молодые ребята, работают то там, то тут по Бустону, выполняя все те околостроительные работы, куда обычно гнали бюджетников.

    Только вчера, читая по Интернету, как хокимы Андижанской и Сурхандарьинской областей гонят бюджетников на хашары, мне невольно вспомнился поступок Турсинхона Худойбергенова в Бустоне.

    Значит, на такие дела Минфином выделяются деньги, которые отправляются в области и районы, а там… организуют бесплатные хашары…

    А деньги, предназначенные для таких целей, до поры до времени оседают в определенных местах, на расчетных счетах биржи труда, райкомхоза и т. д.

    И можно предположить, что в конечном итоге кто-то затем составляет «акт о проделанной работе», и деньги уходят в чьи-то карманы. Почему я так думаю? Потому что у нас каждый, кто становится руководителем, быстро богатеет, обустраивает свой участок, покупает новую машину…

    Так в каждом районе, в каждой области Узбекистана!

    Абдулкосим Мамарасулов – активист, писатель и фермер из Джизакской области РУз

    Источник:Ц-1
    Темы: Принудительный труд в Узбекистане
    Теги: Джизак Джизакская область Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

     Экономика

    Как украсть миллион под носом Генпрокуратуры Узбекистана

    Генеральной прокуратуре РУз непросто: сингапурская компания представила все доказательства, что была ограблена партнером в Узбекистане на миллион долларов, но обвиняемый силен связями…

    Узбекистан
    Права человека

    В Узбекистане у Каримовой – ни адвокатов, ни правозащитников

    Государственные адвокаты, назначенные в Узбекистане для осужденной Гульнары Каримовой, однажды были названы «мебелью», но не спешат ей на помощь и независимые правозащитники.

    Узбекистан
    Политика

    Стратегия для Гульнары Каримовой: уйти в оппозицию

    Власти в Узбекистане, это очевидно, намерены держать дочь первого президента страны Гульнару Каримову в тюрьме до смерти, значит, у нее появился шанс прожить жизнь не зря: уйти в оппозицию и изменить страну.

    Узбекистан
    Общество

    Платный прием детей в школы Ташкента – это конец!..

    Сегодняшний мир – мир богатых и бедных, но если расслоение начинается с приема в школу, то это конец – так реагируют родители на попытку властей заработать на льготном приеме в первый класс в Ташкенте.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Экономика

    Как украсть миллион под носом Генпрокуратуры Узбекистана

    Генеральной прокуратуре РУз непросто: сингапурская компания представила все доказательства, что была ограблена партнером в Узбекистане на миллион долларов, но обвиняемый силен связями…

    Узбекистан
    Права человека

    В Узбекистане у Каримовой – ни адвокатов, ни правозащитников

    Государственные адвокаты, назначенные в Узбекистане для осужденной Гульнары Каримовой, однажды были названы «мебелью», но не спешат ей на помощь и независимые правозащитники.

    Узбекистан
    Права человека

    Избитый наманганский преподаватель все еще надеется на президента…

    Сирожиддина Ашурова избили больше семи лет назад студенты за плохие оценки – восстановить справедливость не помогли ни органы правопорядка, ни 50 обращений к президенту.

    Узбекистан