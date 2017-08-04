Амнезия… Правозащитники забыли о годах борьбы за деньги Каримовой

Надежда Атаева, президент Ассоциации за права человека в ЦА, с 2014 года публично лоббировавшая передачу ей и коллегам арестованных миллионов Гульнары Каримовой, всё забыла…

Поворот в кампании, которую с 2014 года вела группа правозащитников, активистов и жертв режима первого президента Узбекистана Ислама Каримова за замороженные на счетах в Швейцарии более чем 800 млн швейцарских франков, удивил, если не шокировал многих.

Надежда Атаева – ведущая сила и лицо этой кампании, фамилия которой стояла первой во всех петициях и обращениях к властям Швейцарии о передаче денег на нужды гражданского общества Узбекистана, требует назвать тех «правозащитников», которые хотели заполучить эти деньги.

Правозащитница, проживающая во Франции, была задета комментарием политолога Камолиддина Раббимова Ц-1. В интервью он высказал мнение о причинах ареста в Ташкенте Гульнары, старшей дочери президента Каримова (сообщение об этом было распространено Генпрокуратурой страны 28 июля).

Раббимов говорил, что, очевидно, арест Каримовой продиктован желанием власти в Ташкенте вернуть ее деньги в страну, и упомянул, что за них также борется Минюст США, признав факт дачи своими телекоммуникационными компаниями взяток Каримовой, и «узкая группа правозащитников и политиков из Узбекистана».

«Ого, это что-то новенькое…»

Раббимов не называл никого по имени, но, ткнув пальцем в небо, очевидно, попал в точку.

Первым от политолога потребовал объяснений Алишер Ильхамов, научный сотрудник Лондонской школы восточных и африканских исследований (Великобритания). На своей странице в Facebook он написал:

«Ого, это что-то новенькое. О каких таких правозащитниках он говорит и на основании чего, каких данных он подозревает правозащитников в притязаниях на Гульнарин миллиард? Да и как он это практически представляет себе?»

Тут же появилась Атаева: «Ничего себе! Если это правда, то важно получить от него доказательства таких утверждений. Н-да… вот от кого, оказывается, сплетни начались. Грош цена такому политологу, который не соображает, что награбленные деньги Гульнары Каримовой – под юрисдикцией правительств разных стран, по законодательству которых ее деньги не могут передаваться частным лицам и частным фондам».

Ц-1 направил вопросы Ильхамову и Атаевой с просьбой подтвердить, что вышеприведенные цитаты действительно принадлежат им, и на самом ли деле они утверждают, что кампании правозащитников за передачу им арестованных денег не было?

Ильхамов отказался от комментария, сказав, что хочет получить сначала объяснения от Раббимова. Атаева на вопросы не ответила.

Раббимов же сказал, что готовит ответ и приложит максимум усилий для того, чтобы он был исчерпывающим и не вызывал более вопросов.

«Ничего себе!»

Впервые о том, что группа активистов из Узбекистана обратилась к властям Швейцарии с просьбой передать им арестованные еще в 2012 году сотни миллионов Гульнары Каримовой, стало известно в ноябре 2014 года из репортажа Узбекской службы радио «Свобода» – «Озодлик».

27 ноября того года «Озодлик» передал подробный репортаж с фото- и аудиоматериалами из швейцарского Берна о прошедшем там «круглом столе» под заголовком «Активисты против возвращения денег Гульнары Каримовой узбекскому режиму».

В нем рассказывалось, что Надежда Атаева, Умида Ниязова, руководитель «Узбекско-немецкого форума по правам человека», бывший предприниматель, политзаключенный и руководитель «Солнечной коалиции» Санжар Умаров, активист и также политзаключенный Фархадхон Мухтаров выступили в Берне перед заинтересованными лицами, приведя свои доводы о том, почему деньги должны быть переданы гражданскому обществу, а не Ташкенту.

Алишер Ильхамов не выступал перед публикой, как Атаева, Ниязова и Мухтаров, но сидел в первом ряду, справа, на снимке «Озодлика» он запечатлен в профиль.

«Почему не было известно?..»

Новость стала неожиданностью для многих других активистов Узбекистана, посчитавших, что подобная инициатива должна проходить обсуждение в обществе, но никто не имел шанса даже ознакомиться с текстом петиции.

После прозвучавшей критики 5 декабря 2014 года на сайте «Узбекско-немецкого форума по правам человека» петиция была опубликована, но только на английском языке, что тоже вызвало недоумение: подавляющее большинство узбекистанцев не владеют этим языком, а кампания шла от имени народа.

Умида Ниязова в интервью в 2015 году рассказала, что публикация на английском была связана с тем, что ее сайт имеет только англоязычную страницу, а на узбекскую и русскую нет средств.

По ее словам, идея получить деньги Каримовой на развитие гражданского общества Узбекистана была вдохновлена примером казахстанских коллег, получивших замороженные на швейцарских счетах средства «Казахгейта» на борьбу с бедностью в селах.

«Почему оно не было известно общественности? – ответила вопросом на вопрос Ниязова. – Я не знаю, я была бы рада, если бы и другие активисты, подписавшие это письмо, тоже выступали в СМИ, рассказывали бы об этой инициативе».

Обсуждение в СМИ

Вскоре дискуссия началась. 16 декабря 2014 года выходит материал Узбекской службы Би-би-си «Деньги Гульнары Каримовой не должны быть возвращены», где от имени группы выступила Ниязова.

Дискуссии продолжаются на радио «Голос Америки», затем снова на «Озодлике», где в январе 2016-го выступал Ильхамов, рассказавший, что власти Узбекистана не сделали ничего для предотвращения коррупции, получения взяток от телекоммуникационных компаний кругом Гульнары Каримовой, поэтому они не могут претендовать на деньги.

А на вопрос о том, кто в таком случае может претендовать на миллионы в швейцарских банках, Ильхамов говорит, что их могли бы получить жертвы коррупции, а это прежде всего – простые граждане страны, потребители.

Затем резюмирует, что деньги должен получить народ Узбекистана, и есть уже «группа активистов», обратившаяся по этому поводу к властям Швейцарии.

В качестве компенсации

Санжар Умаров, один из участников кампании, в апреле 2016 года в интервью сайту «Фергана» рассказывает, что считает себя жертвой коррупции и прямым пострадавшим от преступлений Гульнары Каримовой, в том числе в телекоммуникационной сфере.

Поэтому он написал в Министерство юстиции США с требованием отдать часть замороженных денег ему в качестве компенсации за понесенный ущерб от коррупции властей Узбекистана и их отпрысков.

Кампания не прекращалась до конца 2016 года, сайт Eltuz.com рассказал о ней в небольшом видеофильме, а весной 2017-го Брайан Кампбелл – адвокат «Узбекско-немецкого форума по правам человека», Ассоциации по правам человека в Центральной Азии, Фонда Открытого Общества (OSF) и Санжара Умарова – снова поделился на волнах Узбекской службы Би-би-си, почему замороженные сотни миллионов швейцарских франков должны достаться только правозащитникам и жертвам узбекского режима.

Что заставляет сегодня одних из самых ярых участников борьбы за передачу денег Каримовой в общественный фонд отрицать проводившуюся кампанию, пока остается загадкой…

Ниже – текст петиции правозащитников Узбекистана швейцарским властям от 2014 года:

Федеральный совет Швейцарии

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии

Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии

Уважаемые дамы и господа,

Ассоциация «Права человека в Центральной Азии», Узбекско-германский форум и группа узбекских активистов гражданского общества обращаются к Вам в связи с уголовным расследованием Генеральной прокуратурой Швейцарии дела об отмывании узбекскими гражданами крупной суммы денег, которая заморожена на счетах швецарских и других европейских банков. По сообщению прокуратуры, по этому делу одной из подозреваемых проходит старшая дочь узбекского президента Гульнара Каримова.

Согласно имеющимся результатам журналистских расследований, эти средства получены путем коррупционных сделок при участии офшорной компании «Takilant.Ltd», которая выступала посредником между правительственными структурами Узбекистана и международными инвесторами. Мы уверены, что следственные органы Швейцарии и других стран доведут дело до конца, а суд вынесет справедливое решение.

Мы обеспокоены судьбой этих средств, размер которых оценивается в размере 5% доходной части государственного бюджета Узбекистана.

Учитывая размер и значимость этой суммы, мы ожидаем, что правительство Узбекистана будет пытаться настаивать на ее передаче под свой контроль, демонстрируя в этих целях меры по пресечению коррупционной практики, ассоциированной с Гульнарой Каримовой. В свою очередь, иностранные инвесторы, которые внесли значительные суммы на счет офшорной компании «Takilant.ltd», также могут предпринять усилия вернуть себе эти средства.

Мы решительно выступаем против обоих вариантов, считая их несправедливыми и не учитывающими степень ответственности той и другой стороны за плачевное состояние дел в секторе телекоммуникаций Узбекистана. Возвращение этих средств обратно под контроль правительства Узбекистана фактически способствовало бы консервации институциональных условий, породивших расцвет широкомасштабной коррупции в секторе телекоммуникаций, да и на всех уровнях государственного устройства Узбекистана.

Хотя власти Узбекистана возбудили уголовные дела против группы лиц, ассоциированных с Гульнарой Каримовой, в том числе против формального владельца оффшорной компании «Takilant.ltd» Шаяне Авакян, узбекское правительство не сделало на настоящий день ни одного шага по искоренению институциональных причин, приведших к размаху коррупции в Узбекистане. В число этих причин входит:

отсутствие в Узбекистане свободных и справедливых выборов;

фактическое отсутствие разделения властей, из-за чего парламент страны и система правосудия, если не de jure, то de facto подчинены исполнительной власти, а вся власть фактически сосредоточена в руках президента страны, который несменяем уже в течение 24 лет;

отсутствие независимого правосудия и равенства всех граждан перед законом;

отсутствие свободной прессы, которая вскрывала бы злоупотребления властью со стороны должностных лиц;

отсутствие в стране институциональных механизмов, регулирующих конфликт интересов должностных лиц и обязывающих их отчитываться по своим активам и собственности;

непрозрачность государственных финансов и информации о государственных закупках и контрактах, заключаемых на правительственном уровне.

В случае если органы правосудия Швейцарии установят незаконное происхождение средств, замороженных на счетах «Takilant.ltd», мы, представители гражданского общества Узбекистана, хотели бы призывать власти Швейцарии направить эти средства на нужды социального развития Узбекистана и возмещение ущерба, нанесенного коррупцией узбекским потребителям в секторе телекоммуникаций. При этом расходование этих средств должно находиться под контролем международных институтов по аналогии фонда Бота, который был создан по итогам Казахгейта.

Со своей стороны, мы готовы предоставить швейцарским властям всю информацию о положении дел в Узбекистане с точки зрения верховенства права, функционирования правосудия, коррупции, социального и экономического положения населения и прав человека.

С уважением,

Надежда Атаева, Ассоциация «Права человека в Центральной Азии» …………….

Умида Ниязова, Узбекско-германский форум за права человека………………

Фарходхон Мухтаров ………………

Санжар Умаров, Солнечная коалиция …………………………….