Гульнара Каримова – почему сейчас и зачем?

Видные эксперты Узбекистана обсуждают арест и огласку уголовного дела Гульнары Каримовой, высказывая предложения о мотивах, которыми руководствуются в Ташкенте…

Ц-1 задал экспертам три вопроса:

1. Почему именно сейчас появилась информация об аресте Гульнары Каримовой? Какие цели преследует руководство Узбекистана?

2. Почему за всю масштабную коррупцию в Узбекистане отвечает только Гульнара Каримова? Кто еще должен был бы держать ответ?

3. Знал ли Ислам Каримов о деятельности Гульнары, несет ли он ответственность за действия дочери?

Алишер Ильхамов, научный сотрудник Лондонской школы восточных и африканских исследований (Великобритания):

1. Я связываю активность узбекской прокуратуры с предстоящим в сентябре визитом Шавката Мирзиёева в Нью-Йорк, где пройдет Генеральная Ассамблея ООН. Также узбекский президент хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Он будет использовать эту возможность для углубления отношений с США.

Также Мирзиёев попытается вернуть деньги Гульнары Каримовой, которые сейчас заморожены на зарубежных счетах. Речь идет о миллиарде долларов, и это значительная сумма для бюджета страны.

Но не деньги стоят во главе угла. Узбекским властям надо ставить точку в этой истории: она очень негативно влияет на инвестиционный климат в государстве и отпугивает потенциальных инвесторов.

Иностранные бизнесмены наблюдают за тем, что происходит с телекоммуникационными компаниями, которые вынуждены были давать взятки Гульнаре и вводить в заблуждение инвесторов.

Случай с дочерью президента ложится тенью на попытку Узбекистана привлечь иностранные инвестиции и не дает поднять позиции в рейтинге Doing business.

Что будет дальше с делом Гульнары и послаблением климата в стране, станет понятно уже после визита Мирзиёева в США, но, очевидно, ее право на правосудие нарушено, и мы пока наблюдаем за фарсом.

2. Гульнара Каримова вряд ли могла провернуть свои дела без участия глав ряда ведомств, включая Узбектелеком, СНБ, Министерство внешних экономических связей и ряда других.

Значит, главы этих ведомств соучаствовали в ее коррупционных схемах не под давлением Каримова (он-то ни в чем не виноват), а по собственной инициативе?

Что ими тогда двигало, если не давление сверху? Заискивание перед тем самым Каримовым, желание ему угодить? Тогда почему одна только Каримова обвиняется в совершении указанных преступлений?

Почему не задержаны и не дают показания остальные соучастники из госаппарата, прежде всего Абдулла Арипов, Рустам Иноятов, Эльер Ганиев? Ведь без их согласия телекоммуникационные компании не могли получить своих частот в обмен на многомиллионные взятки.

3. Полномасштабные коррупционные схемы Гульнары не могли быть провернуты без участия первых лиц страны. Возникает вопрос: участвовал ли в этом Ислам Каримов и какие он давал указания.

Сейчас в Узбекистане его не связывают с коррупцией дочери, а называют основателем государства, ставят памятники и открывают музеи.

Но Каримов – человек, который вникал во все детали и ежедневно получал на стол сводки. В дело он вмешался только тогда, когда оно получило публичную огласку. Каримов наказал Гульнару не как коррупционера, а как дочь, – он запер ее в чулане.

Абдужалил Бойматов, правозащитник, бывший глава Общества по правам человека в Узбекистане (Ирландия):

1. Сообщение прокуратуры преследует две цели: во-первых, попытаться вернуть деньги Гульнары Каримовой в страну, во-вторых, дать козыри Мирзиёеву перед его визитом в США.

Весь народ Узбекистана ему аплодирует, а он не проводит насущных реформ, ограничиваясь косметическими изменениями. Получается, что за год у власти президенту нечего предъявить миру, кроме сообщения о масштабной коррупции Гульнары.

2. Это дело показывает размах коррупции в Узбекистане. На скамью подсудимых должны сесть министры, прокуроры, сотрудники СНБ и МВД. Но в Узбекистане – коррупция давно стала сутью государственной системы. И, к сожалению, коррупция не может сама себя преодолеть.

3. Власть Ислама Каримова была абсолютной в Узбекистане. Он всё знал и создал режим наибольшего благоприятствования для дочери.

К сожалению, в стране отсутствует независимая судебная система и очень слабое гражданское общество. Пока Мирзиёев только обеспечивает стране кладбищенский покой, а не независимые суды, политическую конкуренцию и оживление экономики.

Камолиддин Раббимов, политолог (Франция):

1. Информация об аресте Гульнары Каримовой год за годом эволюционирует: раз за разом общественность получает сообщения о более серьезных статьях. Первые официальные обвинения появились еще в 2014 году.

Нынешняя ситуация отличается несколькими обстоятельствами. Во-первых, умер Ислам Каримов. При его жизни обществу казалось, что домашний арест Гульнары Каримовой – это ее моральное наказание, сворачивание амбициозного проекта «Гульнара Каримова – будущий президент».

О реальном тюремном сроке, соответствующем масштабу совершенных преступлений, никто не мог даже думать. Сейчас правила игры меняются, и новые власти руководствуются другими мотивами.

Общественность внимательно следит за «делом Гульнары», стремясь понять настроения и стиль новой власти.

Во-вторых, уже несколько лет идет ожесточенная борьба трех сторон за «миллиард долларов Гульнары Каримовой», арестованных в западных банках.

Во-первых, это власти Узбекистана, которые очень нуждаются в дополнительных финансах. Вторая сторона – фискальные и политические власти США, которые либо хотят оставить эти деньги в США, либо отдать официальному Ташкенту под «геополитические условия».

И третья сторона – узкая группа, состоящая из нескольких правозащитников и политиков из Узбекистана. Эта группа очень слабая, но очень хочет заполучить миллиард долларов и распорядиться им по своему усмотрению.

Официальный Ташкент, обвиняя Гульнару по более серьезным статьям, торгуется с двумя сторонами, и доказывает, что «Ташкент безжалостно наказывает».

Похоже, судьба миллиарда долларов может быть решена в ближайшие время, и поэтому интрига и торги вокруг этого дела приобретают особый размах.

Главная ошибка Гульнары Каримовой – она попыталась сочетать в своей деятельности три неприемлемых для диктатуры вещи: коррупция, публичность и несогласованные со многими влиятельными людьми политические амбиции.

Она стремилась к публичности, пыталась пробудить молодежь и создать из Узбекистана «островок Запада». Но ее желание вошло в фундаментальное противоречие с режимом ее отца, с образом мышления генералов безопасности и стариков аппарата президента.

2. Провал Гульнары является хорошо запланированным проектом ее врагов – генералов СНБ, которые сделали все, чтобы она наломала по всему миру столько дров, но ничего не сообщали ее отцу. Только когда объем критических ошибок достиг немыслимых масштабов, их невозможно было скрыть.

Дочь президента давно уже стала «публичным козленочком отпущения», но о реальных масштабах коррупции мы можем только догадываться.

Обратите внимание: Каримова стала одним из самых масштабных коррупционеров страны за четыре года – в отрезке 2008–2012 годов.

Однако наиболее опытные и масштабные коррупционеры сидят по двадцать лет во власти, с одной лишь разницей – они занимаются коррупцией без огласки.

3. Мне представляется, что до заведения уголовных дел против Гульнары в 2012–2013 году сразу в нескольких странах Европы Исламу Каримову не было известно о деятельности дочери.

Изначально диктатор дал установку, что члены его семьи не являются предметом наблюдений. Исключением были те случаи, когда Каримов сам просил доложить.

Старшая дочь главы государства рассчитывала, что отец будет жить вечно. Полагаю, что тяжеловесы режима манипулировали Гульнарой и ее отцом так, чтобы они оба вместе попали в капкан, из которого Каримов вышел через смерть, а у Гульнары пока нет шансов спастись.

Ц-1 благодарит всех экспертов за их мнения и участие в дискуссии, спасибо!