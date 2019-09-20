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    Гульнара Каримова, возможно, в Таштюрьме…

    Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой допускает, что она в СИЗО № 1 в Ташкенте, но говорит об отсутствии подтвержденной информации, а в целом – о непредсказуемости ее дела.

    Адвока Грегуар Манжа, женская колония в Ташобласти, Гульнара Каримова; Фото: Gregoire Mangeat
    Адвокат Грегуар Манжа, женская колония в Ташобласти, Гульнара Каримова; Фото: Gregoire Mangeat

    С 16 сентября, когда в Яшнабадском районном суде Ташкента начался очередной судебный процесс над Гульнарой Каримовой, старшей дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова, о местонахождении высокопоставленной заключенной не знают ни ее дети, ни защита.

    Швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манжа (Gregoire Mangeat) в интервью Ц-1 высказал предположение, что его подзащитная теперь содержится в следственном изоляторе № 1, известном как Таштюрьма.

    «Однако у нас нет официальных подтверждений на этот счет», – говорит он. До последнего перемещения Каримова отбывала наказание в женской колонии, находящейся в Зангиатинском районе Ташкентской области.

    Адвокату Каримовой также ничего неизвестно о сути начавшегося против нее нового процесса. Манжа не получил приглашения на участие в нем, не имел возможности ознакомиться с материалами следствия и предъявленными обвинениями, тем более – выстроить линию защиты.

    Остается лишь предполагать, что Яшнабадский суд будет рассматривать новые уголовные дела против Каримовой, о возбуждении которых 19 августа сообщила Генпрокуратура Узбекистана.

    Гульнару Каримову увозят из Яшнабадского суда Ташкента 16 сентября 2019 года; Твиттер
    Гульнару Каримову увозят из Яшнабадского суда Ташкента 16 сентября 2019 года; Твиттер

    Главное надзорное ведомство страны тогда поведало, что Гульнаре Каримовой теперь вменяют в вину хищение государственных средств, заключение сделок вопреки интересам страны, в частности – покупку по заниженной цене акций АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент», которые она затем продала иностранным компаниям.

    При этом власти в Ташкенте не скрывают, и об этом не раз заявляла Генпрокуратура РУз, что Каримова подвергается наказанию за нежелание возвращать в страну украденные деньги. С 2012 года в швейцарских банках остаются замороженными порядка 800 млн долларов, принадлежащих Гульнаре.

    Грегуар Манжа: «По нашему мнению, единственным исходом могут быть честные и разумные переговоры с участием всех сторон…»

    Отвечая на вопрос о возможности возвращения в Ташкент этих денег, адвокат Манжа говорит, что данный процесс усложняется, так как «нарушения [прав Гульнары Каримовой] очень серьезны».

    «По нашему мнению, единственным исходом могут быть честные и разумные переговоры с участием всех сторон, – говорит Манжа. – Однако с нашей стороны не будет сделано более ни одного компромисса, до тех пор, пока Гульнара Каримова и ее адвокаты не получат информацию о причинах ее заключения и оставшемся сроке отбывания наказания».

    На вопрос, верит ли он, что Гульнара Каримова когда-нибудь выйдет на свободу, Грегуар Манжа ответил: «Мы находимся в ситуации полного произвола, в настоящее время ничего нельзя предсказать…»

    Некогда властная светская львица, Гульнара Каримова, чья деятельность и амбиции включали покорение политического олимпа, гражданского общества, модных дорожек и поп-музыки, с 2014 года является самой бесправной узницей в Узбекистане.

    Гульнара Каримова на показе своей коллекции Guli: Instagram
    Гульнара Каримова на показе своей коллекции Guli: Instagram

    Каримова находится в неволе с февраля 2014 года. Под домашний арест ее посадил еще отец – первый президент Узбекистана Ислам Каримов. После этого она уже трижды представала перед судом.

    Первый процесс состоялся на кухне в ее доме в августе 2015 года, когда Гульнара была осуждена на 5 лет лишения свободы.

    Затем в декабре 2017 года Ташоблсуд осудил Каримову на 10 лет, и тогда «узбекская принцесса» впервые была отправлена отбывать срок в женскую колонию.

    В июле 2018-го тот же суд, «проявляя гуманность и принимая во внимание взятые Гульнарой обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству», заменил ей наказание на 5 лет ограничения свободы, позволив ей отбывать срок дома.

    Гульнара Каримова под домашним арестом в 2014 году; фото: PR-company
    Гульнара Каримова под домашним арестом в 2014 году; фото: PR-company

    Но в марте этого года Каримова была вновь возвращена на зону, как заявила Генпрокуратура РУз, ввиду нарушений условий пребывания под домашним арестом и нежелания возвращать украденные деньги.

    Теперь же, возможно, скоро в Ташкенте будет оглашен новый приговор в отношении Каримовой, который еще более усложнит ответ на вопрос: сколько Гульнаре осталось сидеть и есть ли конец ее наказанию за совершенные преступления?

    Перевод Гульнары Каримовой в колонию 5 марта 2019 года; Инстаграм
    Перевод Гульнары Каримовой в колонию 5 марта 2019 года; Инстаграм
    Источник:Ц-1
    Темы: Гульнара Каримова, Ислам Каримов
    Теги: Гульнара Каримова Ислам Каримов Узбекистан
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