Гульнара Каримова, возможно, в Таштюрьме…

Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой допускает, что она в СИЗО № 1 в Ташкенте, но говорит об отсутствии подтвержденной информации, а в целом – о непредсказуемости ее дела.

С 16 сентября, когда в Яшнабадском районном суде Ташкента начался очередной судебный процесс над Гульнарой Каримовой, старшей дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова, о местонахождении высокопоставленной заключенной не знают ни ее дети, ни защита.

Швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манжа (Gregoire Mangeat) в интервью Ц-1 высказал предположение, что его подзащитная теперь содержится в следственном изоляторе № 1, известном как Таштюрьма.

«Однако у нас нет официальных подтверждений на этот счет», – говорит он. До последнего перемещения Каримова отбывала наказание в женской колонии, находящейся в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Адвокату Каримовой также ничего неизвестно о сути начавшегося против нее нового процесса. Манжа не получил приглашения на участие в нем, не имел возможности ознакомиться с материалами следствия и предъявленными обвинениями, тем более – выстроить линию защиты.

Остается лишь предполагать, что Яшнабадский суд будет рассматривать новые уголовные дела против Каримовой, о возбуждении которых 19 августа сообщила Генпрокуратура Узбекистана.

Главное надзорное ведомство страны тогда поведало, что Гульнаре Каримовой теперь вменяют в вину хищение государственных средств, заключение сделок вопреки интересам страны, в частности – покупку по заниженной цене акций АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент», которые она затем продала иностранным компаниям.

При этом власти в Ташкенте не скрывают, и об этом не раз заявляла Генпрокуратура РУз, что Каримова подвергается наказанию за нежелание возвращать в страну украденные деньги. С 2012 года в швейцарских банках остаются замороженными порядка 800 млн долларов, принадлежащих Гульнаре.

Грегуар Манжа: «По нашему мнению, единственным исходом могут быть честные и разумные переговоры с участием всех сторон…»

Отвечая на вопрос о возможности возвращения в Ташкент этих денег, адвокат Манжа говорит, что данный процесс усложняется, так как «нарушения [прав Гульнары Каримовой] очень серьезны».

«По нашему мнению, единственным исходом могут быть честные и разумные переговоры с участием всех сторон, – говорит Манжа. – Однако с нашей стороны не будет сделано более ни одного компромисса, до тех пор, пока Гульнара Каримова и ее адвокаты не получат информацию о причинах ее заключения и оставшемся сроке отбывания наказания».

На вопрос, верит ли он, что Гульнара Каримова когда-нибудь выйдет на свободу, Грегуар Манжа ответил: «Мы находимся в ситуации полного произвола, в настоящее время ничего нельзя предсказать…»

Некогда властная светская львица, Гульнара Каримова, чья деятельность и амбиции включали покорение политического олимпа, гражданского общества, модных дорожек и поп-музыки, с 2014 года является самой бесправной узницей в Узбекистане.

Каримова находится в неволе с февраля 2014 года. Под домашний арест ее посадил еще отец – первый президент Узбекистана Ислам Каримов. После этого она уже трижды представала перед судом.

Первый процесс состоялся на кухне в ее доме в августе 2015 года, когда Гульнара была осуждена на 5 лет лишения свободы.

Затем в декабре 2017 года Ташоблсуд осудил Каримову на 10 лет, и тогда «узбекская принцесса» впервые была отправлена отбывать срок в женскую колонию.

В июле 2018-го тот же суд, «проявляя гуманность и принимая во внимание взятые Гульнарой обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству», заменил ей наказание на 5 лет ограничения свободы, позволив ей отбывать срок дома.

Но в марте этого года Каримова была вновь возвращена на зону, как заявила Генпрокуратура РУз, ввиду нарушений условий пребывания под домашним арестом и нежелания возвращать украденные деньги.

Теперь же, возможно, скоро в Ташкенте будет оглашен новый приговор в отношении Каримовой, который еще более усложнит ответ на вопрос: сколько Гульнаре осталось сидеть и есть ли конец ее наказанию за совершенные преступления?