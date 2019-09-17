Гульнару Каримову снова судили, а затем куда-то увезли…

В Ташкенте 16 сентября состоялся очередной суд над Гульнарой Каримовой, дочерью первого президента страны, затем ее увезли в неизвестном направлении, сообщает ее швейцарский адвокат.

Грегуар Манжа (Gregoire Mangeat), швейцарский адвокат Гульнары Каримовой, потерял из виду свою подзащитную.

По его данным, 16 сентября, в суде Яшнабадского района Ташкента состоялось очередное слушание уголовного дела против Каримовой, а затем ее увезли в неизвестном направлении.

О настоящем местонахождении Гульнары неизвестно никому из ее близких, даже находящейся в Узбекистане дочери Иман.

На момент написания данного текста нет официальных сообщений на этот счет и от Генпрокуратуры Узбекистана, которая обычно делает заявления о предъявляемых Каримовой все новых и новых обвинениях.

«Узбекский адвокат, похоже, только сегодня был проинформирован об этом, – написал в Твиттере Манжа о начавшемся слушании в суде дела. – Дочери Каримовой не предоставили доступ в зал суда. Мне тоже не дали разрешения, несмотря на официальный запрос, поданный две недели назад».

19 августа Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что в отношении бывшей «узбекской принцессы» возбуждены новые уголовные дела.

Речь идет о хищении государственных средств и заключении сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладении путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.

Предположительно, срок лишения свободы Каримовой будет увеличен. Хотя на сегодняшний день никто, включая швейцарского адвоката, не знает, каким образом и с какого дня власти РУз исчисляют срок ее заключения.

Гульнара Каримова находится в неволе с февраля 2014 года. Под домашний арест ее посадил еще отец – первый президент Узбекистана Ислам Каримов. После этого она уже трижды представала перед судом.

Первый процесс состоялся на кухне в ее доме в августе 2015 года, когда Гульнара была осуждена на 5 лет лишения свободы.

Затем в декабре 2017 года Ташоблсуд осудил Каримову на 10 лет, и тогда в прошлом всесильная светская львица впервые была отправлена отбывать срок в женскую колонию.

В июле 2018-го тот же суд, «проявляя гуманность и принимая во внимание взятые Гульнарой обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству», заменил ей наказание на 5 лет ограничения свободы, позволив ей отбывать срок дома.

Но в марте этого года Каримова была вновь возвращена на зону, как заявила Генпрокуратура РУз, ввиду нарушений условий пребывания под домашним арестом и нежелания возвращать украденные деньги.