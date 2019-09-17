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    • Узбекистан

    Гульнару Каримову снова судили, а затем куда-то увезли…

    В Ташкенте 16 сентября состоялся очередной суд над Гульнарой Каримовой, дочерью первого президента страны, затем ее увезли в неизвестном направлении, сообщает ее швейцарский адвокат.

    Гульнару Каримову увозят из Яшнабадского суда Ташкента 16 сентября 2019 года; Твиттер
    Гульнару Каримову увозят из Яшнабадского суда Ташкента 16 сентября 2019 года; Твиттер

    Грегуар Манжа (Gregoire Mangeat), швейцарский адвокат Гульнары Каримовой, потерял из виду свою подзащитную.

    По его данным, 16 сентября, в суде Яшнабадского района Ташкента состоялось очередное слушание уголовного дела против Каримовой, а затем ее увезли в неизвестном направлении.

    О настоящем местонахождении Гульнары неизвестно никому из ее близких, даже находящейся в Узбекистане дочери Иман.

    На момент написания данного текста нет официальных сообщений на этот счет и от Генпрокуратуры Узбекистана, которая обычно делает заявления о предъявляемых Каримовой все новых и новых обвинениях.

    «Узбекский адвокат, похоже, только сегодня был проинформирован об этом, – написал в Твиттере Манжа о начавшемся слушании в суде дела. – Дочери Каримовой не предоставили доступ в зал суда. Мне тоже не дали разрешения, несмотря на официальный запрос, поданный две недели назад».

    19 августа Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что в отношении бывшей «узбекской принцессы» возбуждены новые уголовные дела.

    Гульнара с отцом Исламом Кариовым; фото: открытый источник
    Гульнара с отцом Исламом Кариовым; фото: открытый источник

    Речь идет о хищении государственных средств и заключении сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладении путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.

    Предположительно, срок лишения свободы Каримовой будет увеличен. Хотя на сегодняшний день никто, включая швейцарского адвоката, не знает, каким образом и с какого дня власти РУз исчисляют срок ее заключения.

    Гульнара Каримова находится в неволе с февраля 2014 года. Под домашний арест ее посадил еще отец – первый президент Узбекистана Ислам Каримов. После этого она уже трижды представала перед судом.

    Гульнара Каримова под домашним арестом в 2014 году; фото: PR-company
    Гульнара Каримова под домашним арестом в 2014 году; фото: PR-company

    Первый процесс состоялся на кухне в ее доме в августе 2015 года, когда Гульнара была осуждена на 5 лет лишения свободы.

    Затем в декабре 2017 года Ташоблсуд осудил Каримову на 10 лет, и тогда в прошлом всесильная светская львица впервые была отправлена отбывать срок в женскую колонию.

    В июле 2018-го тот же суд, «проявляя гуманность и принимая во внимание взятые Гульнарой обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству», заменил ей наказание на 5 лет ограничения свободы, позволив ей отбывать срок дома.

    Но в марте этого года Каримова была вновь возвращена на зону, как заявила Генпрокуратура РУз, ввиду нарушений условий пребывания под домашним арестом и нежелания возвращать украденные деньги.

    Перевод Гульнары Каримовой в колонию 5 марта 2019 года; Инстаграм
    Перевод Гульнары Каримовой в колонию 5 марта 2019 года; Инстаграм
    Источник:Ц-1
    Темы: Гульнара Каримова
    Теги: Гульнара Каримова Ислам Каримов Узбекистан
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