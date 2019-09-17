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    Внучка Ислама Каримова – о «косметических изменениях» в Узбекистане

    В ответ на новую «судебную клоунаду» вокруг дела Гульнары Каримовой ее дочь Иман заявляет о беззаконии и падении уровня жизни в Узбекистане.

    Иман Каримова; фото: Инстаграм
    Иман Каримова; фото: Инстаграм

    Иман Каримова, внучка первого президента Узбекистана – властного и авторитарного Ислама Каримова, три года спустя после его смерти находит себя и свою семью в роли бесправных жертв ныне правящей власти.

    На своей странице в Инстаграм Иман рассказала, как накануне, 16 сентября, в Яшнабадском суде Ташкента неожиданно даже для судебных работников состоялось очередное слушание дела ее матери – Гульнары Каримовой.

    По словам Иман, о суде ее мать узнала за два часа до его начала. Можно предполагать, что судебное слушание связано с новыми уголовными делами против Каримовой, о которых сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана 19 августа.

    В сообщении ведомства утверждалось, что Каримова обвиняется в хищениях государственных средств и заключении сделок вопреки интересам страны.

    Что она в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной цене принадлежащие государству пакеты акций АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент», а затем реализовала пакеты акций предприятий иностранным предпринимателям.

    «Кроме того, Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям», – сообщила Генпрокуратура РУз.

    Иман Каримова называет предъявленные обвинения «фальшивыми» и рассказывает, что ее мать была допрошена по новому делу лишь раз несколько недель назад. При этом следователь, проводивший 30-минутный допрос, признался, что ему ничего неизвестно о конкретных обвинениях и составе преступления, но поскольку это «приказ сверху», то все найдется…

    По мнению Иман, власти в Ташкенте намерены держать ее мать в неволе из-за страха, что она может разоблачить их преступления. «Страх окутал нашу власть и людей, близких к ней, – пишет девушка, – каждое новое обвинение, взявшееся из ниоткуда, это доказывает».

    Затем внучка Ислама Каримова делает нелицеприятный обзор положения в стране.

    «На самом деле в Узбекистане не существует превосходства закона, поэтому все инвестиции в нашу страну исходят от самой же власти через офшорные компании или же от друзей людей, которые отвечают за эти проекты, – пишет Иман. – Любой настоящий заинтересованный в Узбекистане инвестор сразу понимает, что закон в нашей стране защищает права только власти, и деньги, вложенные в страну, пропадут».

    Далее она продолжает, что в Узбекистане всем гражданам известно: в любой момент власть может посадить любого человека. В то же время хокимы, терроризирующие народ сносами домов, получают награды, по амнистии выпускают террористов и убийц, власть встречается с «Талибаном», а сум продолжает падать по отношению к доллару…

    «Видимо, власть считает, что народ настолько глупый, что не видит происходящего, но это не так», – заявляет Иман Каримова.

    «Пока продолжаются цирк и клоунада вокруг нашей мамы, Узбекистан все больше доказывает, что кроме громких заявлений и косметических изменений, в стране прогресса нет», — заключает она.

    Гульнара Каримова находится в неволе с февраля 2014 года. Впервые она была лишена свободы еще при отце – Исламе Каримове, но после его смерти новая власть Шавката Мирзиёева и вовсе вывела старшую дочь первого президента за правовое поле, превратив ее жизнь и свободы в свою собственность.

    Некогда властная и влиятельная Гульнара, ее семья и адвокат не знают, с какого срока исчисляются все новые и новые приговоры суда, каковы условия ее выхода на свободу, да и есть ли они?..

    Источник:Ц-1
    Темы: Гульнара Каримова
    Теги: Гульнара Каримова Иман Каримова Ислам Каримов Узбекистан
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