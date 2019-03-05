Андижан и непонятные вывески на английском

Андижан может похвастаться новыми постройками, но отсутствие названий улиц и нумерации зданий, а также увлечение вывесками на иностранном языке усложняют ориентацию в городе.

Анжела Мальцева родилась и выросла в Андижане. По воле судьбы около 25 лет назад переехала в Кемерово (Россия).

Но в Андижане у нее остался брат Владимир, которого она навестила в этом году после 18 лет отсутствия в родном для нее городе.

Анжела с восхищением говорит о преобразованиях в облике Андижана, обилии современных новостроек. Побывала в местах, где прошли счастливые годы ее детства.

Вместе с тем женщина заметила, что на улицах и проспектах отсутствуют таблички с названиями и нумерация домов. Поэтому она без сопровождения родственников не могла найти ни один юридический адрес.

Поездка в автобусе

Но, пожалуй, самой интересной и познавательной была ее поездка в городском пассажирском автобусе № 8.

По дороге читала вслух названия магазинов и объектов бытового обслуживания, привлекая при этом внимание остальных пассажиров.

Многие из них сразу заметили, что Анжела давно не была в Андижане, и старались ей помочь определиться в названиях.

Например, смутили не только гостью, но и всех пассажиров автобуса такие названия, как «Megapolis», «Makro», «The best food», «SUN WAY», «Tosoco», «King hotpoint», «Idris», «Karat», «Fit max», «Nemirof», «Verda Buke», «Asua miks, «Raffaello», «Knauf», «Golden food», «Toni GUY», «Burger shop».

«По-моему, человек, прочитавший афишу, во-первых, должен получить представление, какую услугу здесь оказывают или что тут продают, – говорит Анжела. – Во-вторых, иностранец должен ощущать себя, что он находится в Узбекистане».

«Поэтому вполне приемлемы такие национальные названия, как «Думбок жужа», «Мумтоз», «Холис», «Афанди», «Ака ука», «Юмшок жужа», «Ок лайлак», – продолжает далее женщина. – Но что означает, например, афиша «Мухлиса люкс»?

Лично у нее, делится Анжела, появилась мысль, что здесь оказывают услуги интимного характера…

Ц-1 обратился по поводу этих вывесок к работникам андижанских учреждений, ответственных за уличную рекламу и названия фирм.

Начальник отдела городского Агентства государственных услуг по регистрации предпринимательских субъектов Шаирахон Атабаев говорит, что все фирмы, оказывающие государственные услуги в форме физических и юридических лиц, регистрируются, лицензируются и получают разрешения именно в его ведомстве.

При этом его учреждение не имеет права навязывать предпринимателям то или иное название.

Название дело вкуса…

«В Интернете проверяем наличие предложенных названий. Если они имеются в базе данных, то предлагаем выбрать другое, – говорит Атабаев. – Что касается иностранных названий, то многие торговые фирмы свои товары реализуют под брендом престижных зарубежных производителей. С юридической точки зрения это наказуемо, если они не являются официальными дилерами этих производителей».

«В статье 5 Закона о рекламе, принятого 25 декабря 1998 года, сказано, что в первую очередь учитывается желание рекламодателя, – рассказывает заместитель председателя по духовно-просветительской работе областного отделения творческого объединения «Тасвирий ойна» Фаридахон Абдурахманова. – Но при этом реклама должна быть написана на государственном языке и ее дизайн должен отражать национальную принадлежность».

Получается, что предприниматели могут давать своим фирмам любые названия, даже если они непонятны потребителю.