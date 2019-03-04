Арест предпринимателя или кто прав: Генпрокуратура или андижанские власти?

Вмешательство Генпрокуратуры Узбекистана в защиту предпринимателя Айбека Усманова обернулось его арестом за «мошенничество» правоохранительными органами Андижана.

47-летний предприниматель Айбек Усманов со второго марта находится под арестом в изоляторе временного содержания Бузского района Андижанской области. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере (статья 168 часть 3 Уголовного кодекса РУз).

Cегодня, 4 марта, Бузский районный суд принял постановление о содержании его под стражей на все время следствия.

По словам адвоката Адхама Абдуллаева, Усманова обвинили двое граждан: якобы в 2015 году предприниматель занял у одного 56 млн сумов (порядка 7000 долларов США), а у второго – 17 200 долларов.

Оба мужчин – жители Шахриханского района Андижанской области. О невыплаченном долге они вспомнили только сейчас, подав заявление на Усманова 26 февраля текущего года.

Месть?

По словам адвоката, Айбек Усманов виновным себя не признает.

Правозащитница из Комитета защиты прав личности Узбекистана Дилфуза Давренова уверена, что арест Усманова связан с его жалобами на незаконные действия андижанских властей.

11 февраля Ц-1 писал, что Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовные дела против некоторых чиновников хокимията Андижанской области и органов милиции Бузского района по жалобе предпринимателя Айбека Усманова.

Им были предъявлены обвинения по статьям: 165 – «Вымогательство», 206 – «Превышение власти или должностных полномочий», 209 – «Должностной подлог».

Хотел вырастить сад

История предпринимателя Усманова началась в 2011 году, когда Айбек, занимавшийся экспортом сухофруктов, вернулся из Ташкента в родной Бузский район с целью наладить производство данной продукции для дальнейшей поставки за рубеж.

Все начиналось хорошо. В Бузском районе он организовал частное предприятие «Гулхаё нурли окшом», специализировавшееся на переработке овощей и фруктов.

Для этого предприниматель получил от местного хокимията помещение и площадь по «нулевой» стоимости с обязательством внести 650 млн сумов инвестиций. Деньги Усманов внес своевременно.

Далее, как рассказывал Ц-1 Усманов, весной 2012 года его пригласили в хокимият соседнего Асакинского района. При разговоре присутствовал заместитель хокима Андижанской области по сельскому хозяйству Шухрат Абдурахманов.

В результате Айбеку предложили взять еще 2000 гектаров земли в Асакинском районе с условием заключения договоров с фермерами. Чуть позже власти предложили предпринимателю взять дополнительно 70 гектаров под фруктовый сад в том же Асакинском районе, на что получили его согласие.

Сажал для других

Но когда почти 50 гектаров земли на втором участке было занято под фруктовые саженцы, замхокима Абдурахманов потребовал 40 гектаров отдать некоему Миробиду Усманову из Андижана, причем без всякой компенсации расходов.

«Я отказался», – рассказывал Айбек.

Когда в Асакинском районе на двух тысячах гектаров созрел урожай, по указанию замхокима Абдурахманова его целиком велели сдать не своему предприятию по ранее заключенным договорам, а другим организациям.

Усманов рассказывал, что ему стало всё понятно, и поэтому он был вынужден отказаться и от урожая, и от сада…

Отобрали все…

Дальше – больше. Старое здание универмага в Бузе, полученное с целью организации там рабочих мест на 200 человек и реконструированное Усмановым под цех по упаковке сельхозпродукции на экспорт, по требованию власти переходит к некоему Батыру Кадырову, приближенному хокима Шухрата Абдурахманова.

К концу 2018 года Бузский районный суд по гражданским делам выносит решение о выселении из производственного помещения семьи Усмановых… якобы за проживание там, хотя они там никогда не жили.

А 12 января все оборудование предприятия Усманова было вынесено во двор с требованием передать и его Кадырову.

В итоге предприниматель обратился в Генпрокуратуру Узбекистана, которая отреагировала на жалобу. Но сам предприниматель оказался за решеткой.