Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    «Бесстрашные» в Узбекистане проверили работу Народных приемных

    Правозащитники ознакомились с новыми приемными Узбекистана, открытыми по приказу президента: чиновники действительно начали работать и изучать проблемы.

    v-narodnoj-priemnoj-pri-uzlidep-molodoj-sotrudnik-zapisyvaet-ochered-na-priem
    В Народной приемной от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП); фото: «Бесстрашные»

    Правозащитная группа «Бесстрашные» – Елена Урлаева и Малохат Эшанкулова – 17 января побывала в двух Народных приемных – при Аппарате президента и при УзЛиДеП (Либерально-демократическая партия Узбекистана).

    Как выяснили правозащитники, в отличие от виртуальных приемных, здесь ведется прием при личном общении – через письменные обращения и устное общение.

    28 декабря был принят Указ президента Шавката Мирзиёева, в соответствии с которым во всех городах страны создаются Народные приемные.

    Милиция заверяла: успеют все

    Сначала «Бесстрашные» посетили аппарат президента. Как рассказывают правозащитницы, здесь Народная приемная была организована всего 3–4 дня назад, в связи с чем образовалась большая очередь.

    У входа в Народную приемную при Аппарате президента РУ; фото: "Бестрашные"
    У входа в Народную приемную при Аппарате президента РУ; фото: «Бесстрашные»

    «И это хорошо – значит, люди поверили президенту и ожидают, что Народные приемные смогут решить их наболевшие проблемы», – говорит Урлаева.

    В приемной скопилось столько народа, что в результате около четырех десятков человек были вынуждены остаться на улице и ожидать своей очереди.

    Многие из тех, кто приехал из отдаленных районов, стали волноваться, что они не успеют зайти на прием в этот день, но милиционеры их успокоили: пройдут все.

    Милиция успокаивает людей у приемной Аппарата президента, что примут всех; "Бесстрашные"
    Милиция успокаивает людей у приемной Аппарата президента, что примут всех; «Бесстрашные»

    Прием – на уровне, а милиционеры – строгие

    «Бесстрашные» тоже заняли очередь и сдали паспорта. В ожидании, когда наступит их черед, поинтересовались у выходящих, как ведется прием.

    По словам правозащитниц, «люди выходили довольные, с надеждой». При этом в Народной приемной был организован достойный сервис: прием осуществляли сразу 6 консультантов.

    Сервис был виден и через решетку забора: на территории аппарата президента для удобства людей, пришедших в Народную приемную, появились уютные беседки.

    На территории приемной Аппарата президента появились удобные беседки для ожидающих; "Бесстрашные"
    На территории приемной Аппарата президента появились удобные беседки для ожидающих; «Бесстрашные»

    Урлаева сфотографировала их, а заодно и одного из милиционеров. Хотя сфотографировала со спины, тот все равно «обиделся» и стал по телефону вызывать наряд.

    «Бесстрашные» решили не вступать в дискуссии с нарядом и предпочли, забрав паспорта, продолжить свой мониторинг в другом месте.

    Женщин с детьми – без очереди

    Следующий визит был в партию УзЛиДеП. При этом Народная приемная только дислоцируется в здании этой партии. Все такие приемные, где бы они ни находились, имеют название Народных приемных президента Узбекистана.

    В приемной УзЛиДеП; фото: "Бесстрашные"
    В приемной УзЛиДеП; фото: «Бесстрашные»

    «При этом очень важно, что все, кто работает в этих приемных, являются сотрудниками аппарата президента – это значит, что никакое ведомство или организация не может оказать на них какое либо влияние», – говорит Эшанкулова.

    Начали «Бесстрашные» по привычке с пикета – развернули перед входом в здание УзЛиДеП один из плакатов. Но из будки сразу выбежал охранник и потребовал поводить пикеты в другом месте – «через дорогу».

    Малохат Эшанкулова успела провести мини-пикет с требованием свободы политзаключенным РУ; "Бесстрашные"
    Малохат Эшанкулова успела провести мини-пикет с требованием свободы политзаключенным РУ; «Бесстрашные»

    Женщины не стали спорить и зашли в Народную приемную. Народа здесь тоже оказалось немало – «Бесстрашные» были здесь в 16.00 и записались 64-ми в очереди.

    Но ввиду того, что Урлаева за день до этого уже записывалась в очередь и прождала впустую несколько часов, для правозащитниц сделали исключение – их принял в отдельном кабинете начальник Народной приемной Фархад Нормуродов.

    Кстати, повезло не только «Бесстрашным» – прием осуществляется по справедливости. Например, женщин с маленькими детьми здесь пропускают без очереди.

    Родителей с детьми в Народных приемных пропускают без очереди; фото: "Бесстрашные"
    Родителей с детьми в Народных приемных пропускают без очереди; фото: «Бесстрашные»

    «Все были предельно вежливы»

    По словам Урлаевой, Нормуродов был предельно вежлив и принял две жалобы: с требованием по освобождению всех политических и религиозных заключенных и по поводу восстановления Эшанкуловой на работу в Национальную телерадиокомпанию Узбекистана.

    «Бесстрашные» хотели подать еще 7 заявлений, но здесь выяснилось, что по каждому надо писать отдельную заявку. Пришлось возвращаться в приемную – довольно просторную и уютную, со стульями, столами и диванами. Кстати, ксерокопии паспортов здесь делают бесплатно.

    А для написания заявок и заявлений есть отдельная комната, здесь правозащитницы и написали свои заявления.

    Тут как раз подошла их очередь – она идет сравнительно быстро, здесь, как и в Народной приемной аппарата президента, тоже принимает сразу несколько консультантов.

    «Общая комната, одни сотрудники сидят за компьютерами, другие дают консультации по телефону, – рассказывают «Бесстрашные». – Здесь нас встретил тоже очень приятный молодой консультант, который безропотно принял все наши заявления о социальных проблемах».

    Отношение – самое благожелательное

    При этом, как отмечают правозащитницы, отношение сотрудников Народной приемной к ним было очень благожелательным.

    «Они подходили к нам, интересовались тем, как мы работаем с жалобами граждан, благодарили за нашу общественную деятельность», – говорит Урлаева.

    По словам «Бесстрашных, Народные приемные начали работать всего несколько дней назад, поэтому какие-то выводы об их эффективности делать рано.

    Но считают: в целом видно, что новое руководство действительно повернулось «лицом к народу», и «хочется надеяться на самые позитивные сдвиги».

    Источник:Ц-1
    Темы: Народные приёмные Узбекистана, Реформа Узбекистана, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Аппарат президента Бесстрашные виртуальная приемная Елена Урлаева Малохат Эшанкулова Народная приемная Ташкент Узбекистан УзЛиДеП Шавкат Мирзиеев
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

    Новости из Узбекистанa