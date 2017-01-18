«Бесстрашные» в Узбекистане проверили работу Народных приемных

Правозащитники ознакомились с новыми приемными Узбекистана, открытыми по приказу президента: чиновники действительно начали работать и изучать проблемы.

Правозащитная группа «Бесстрашные» – Елена Урлаева и Малохат Эшанкулова – 17 января побывала в двух Народных приемных – при Аппарате президента и при УзЛиДеП (Либерально-демократическая партия Узбекистана).

Как выяснили правозащитники, в отличие от виртуальных приемных, здесь ведется прием при личном общении – через письменные обращения и устное общение.

28 декабря был принят Указ президента Шавката Мирзиёева, в соответствии с которым во всех городах страны создаются Народные приемные.

Милиция заверяла: успеют все

Сначала «Бесстрашные» посетили аппарат президента. Как рассказывают правозащитницы, здесь Народная приемная была организована всего 3–4 дня назад, в связи с чем образовалась большая очередь.

«И это хорошо – значит, люди поверили президенту и ожидают, что Народные приемные смогут решить их наболевшие проблемы», – говорит Урлаева.

В приемной скопилось столько народа, что в результате около четырех десятков человек были вынуждены остаться на улице и ожидать своей очереди.

Многие из тех, кто приехал из отдаленных районов, стали волноваться, что они не успеют зайти на прием в этот день, но милиционеры их успокоили: пройдут все.

Прием – на уровне, а милиционеры – строгие

«Бесстрашные» тоже заняли очередь и сдали паспорта. В ожидании, когда наступит их черед, поинтересовались у выходящих, как ведется прием.

По словам правозащитниц, «люди выходили довольные, с надеждой». При этом в Народной приемной был организован достойный сервис: прием осуществляли сразу 6 консультантов.

Сервис был виден и через решетку забора: на территории аппарата президента для удобства людей, пришедших в Народную приемную, появились уютные беседки.

Урлаева сфотографировала их, а заодно и одного из милиционеров. Хотя сфотографировала со спины, тот все равно «обиделся» и стал по телефону вызывать наряд.

«Бесстрашные» решили не вступать в дискуссии с нарядом и предпочли, забрав паспорта, продолжить свой мониторинг в другом месте.

Женщин с детьми – без очереди

Следующий визит был в партию УзЛиДеП. При этом Народная приемная только дислоцируется в здании этой партии. Все такие приемные, где бы они ни находились, имеют название Народных приемных президента Узбекистана.

«При этом очень важно, что все, кто работает в этих приемных, являются сотрудниками аппарата президента – это значит, что никакое ведомство или организация не может оказать на них какое либо влияние», – говорит Эшанкулова.

Начали «Бесстрашные» по привычке с пикета – развернули перед входом в здание УзЛиДеП один из плакатов. Но из будки сразу выбежал охранник и потребовал поводить пикеты в другом месте – «через дорогу».

Женщины не стали спорить и зашли в Народную приемную. Народа здесь тоже оказалось немало – «Бесстрашные» были здесь в 16.00 и записались 64-ми в очереди.

Но ввиду того, что Урлаева за день до этого уже записывалась в очередь и прождала впустую несколько часов, для правозащитниц сделали исключение – их принял в отдельном кабинете начальник Народной приемной Фархад Нормуродов.

Кстати, повезло не только «Бесстрашным» – прием осуществляется по справедливости. Например, женщин с маленькими детьми здесь пропускают без очереди.

«Все были предельно вежливы»

По словам Урлаевой, Нормуродов был предельно вежлив и принял две жалобы: с требованием по освобождению всех политических и религиозных заключенных и по поводу восстановления Эшанкуловой на работу в Национальную телерадиокомпанию Узбекистана.

«Бесстрашные» хотели подать еще 7 заявлений, но здесь выяснилось, что по каждому надо писать отдельную заявку. Пришлось возвращаться в приемную – довольно просторную и уютную, со стульями, столами и диванами. Кстати, ксерокопии паспортов здесь делают бесплатно.

А для написания заявок и заявлений есть отдельная комната, здесь правозащитницы и написали свои заявления.

Тут как раз подошла их очередь – она идет сравнительно быстро, здесь, как и в Народной приемной аппарата президента, тоже принимает сразу несколько консультантов.

«Общая комната, одни сотрудники сидят за компьютерами, другие дают консультации по телефону, – рассказывают «Бесстрашные». – Здесь нас встретил тоже очень приятный молодой консультант, который безропотно принял все наши заявления о социальных проблемах».

Отношение – самое благожелательное

При этом, как отмечают правозащитницы, отношение сотрудников Народной приемной к ним было очень благожелательным.

«Они подходили к нам, интересовались тем, как мы работаем с жалобами граждан, благодарили за нашу общественную деятельность», – говорит Урлаева.

По словам «Бесстрашных, Народные приемные начали работать всего несколько дней назад, поэтому какие-то выводы об их эффективности делать рано.

Но считают: в целом видно, что новое руководство действительно повернулось «лицом к народу», и «хочется надеяться на самые позитивные сдвиги».