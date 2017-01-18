«Бесстрашные» в Узбекистане проверили работу Народных приемных

Правозащитники ознакомились с новыми приемными Узбекистана, открытыми по приказу президента: чиновники действительно начали работать и изучать проблемы.
Правозащитная группа «Бесстрашные» – Елена Урлаева и Малохат Эшанкулова – 17 января побывала в двух Народных приемных – при Аппарате президента и при УзЛиДеП (Либерально-демократическая партия Узбекистана).
Как выяснили правозащитники, в отличие от виртуальных приемных, здесь ведется прием при личном общении – через письменные обращения и устное общение.
28 декабря был принят Указ президента Шавката Мирзиёева, в соответствии с которым во всех городах страны создаются Народные приемные.
Милиция заверяла: успеют все
Сначала «Бесстрашные» посетили аппарат президента. Как рассказывают правозащитницы, здесь Народная приемная была организована всего 3–4 дня назад, в связи с чем образовалась большая очередь.
«И это хорошо – значит, люди поверили президенту и ожидают, что Народные приемные смогут решить их наболевшие проблемы», – говорит Урлаева.
В приемной скопилось столько народа, что в результате около четырех десятков человек были вынуждены остаться на улице и ожидать своей очереди.
Многие из тех, кто приехал из отдаленных районов, стали волноваться, что они не успеют зайти на прием в этот день, но милиционеры их успокоили: пройдут все.
Прием – на уровне, а милиционеры – строгие
«Бесстрашные» тоже заняли очередь и сдали паспорта. В ожидании, когда наступит их черед, поинтересовались у выходящих, как ведется прием.
По словам правозащитниц, «люди выходили довольные, с надеждой». При этом в Народной приемной был организован достойный сервис: прием осуществляли сразу 6 консультантов.
Сервис был виден и через решетку забора: на территории аппарата президента для удобства людей, пришедших в Народную приемную, появились уютные беседки.
Урлаева сфотографировала их, а заодно и одного из милиционеров. Хотя сфотографировала со спины, тот все равно «обиделся» и стал по телефону вызывать наряд.
«Бесстрашные» решили не вступать в дискуссии с нарядом и предпочли, забрав паспорта, продолжить свой мониторинг в другом месте.
Женщин с детьми – без очереди
Следующий визит был в партию УзЛиДеП. При этом Народная приемная только дислоцируется в здании этой партии. Все такие приемные, где бы они ни находились, имеют название Народных приемных президента Узбекистана.
«При этом очень важно, что все, кто работает в этих приемных, являются сотрудниками аппарата президента – это значит, что никакое ведомство или организация не может оказать на них какое либо влияние», – говорит Эшанкулова.
Начали «Бесстрашные» по привычке с пикета – развернули перед входом в здание УзЛиДеП один из плакатов. Но из будки сразу выбежал охранник и потребовал поводить пикеты в другом месте – «через дорогу».
Женщины не стали спорить и зашли в Народную приемную. Народа здесь тоже оказалось немало – «Бесстрашные» были здесь в 16.00 и записались 64-ми в очереди.
Но ввиду того, что Урлаева за день до этого уже записывалась в очередь и прождала впустую несколько часов, для правозащитниц сделали исключение – их принял в отдельном кабинете начальник Народной приемной Фархад Нормуродов.
Кстати, повезло не только «Бесстрашным» – прием осуществляется по справедливости. Например, женщин с маленькими детьми здесь пропускают без очереди.
«Все были предельно вежливы»
По словам Урлаевой, Нормуродов был предельно вежлив и принял две жалобы: с требованием по освобождению всех политических и религиозных заключенных и по поводу восстановления Эшанкуловой на работу в Национальную телерадиокомпанию Узбекистана.
«Бесстрашные» хотели подать еще 7 заявлений, но здесь выяснилось, что по каждому надо писать отдельную заявку. Пришлось возвращаться в приемную – довольно просторную и уютную, со стульями, столами и диванами. Кстати, ксерокопии паспортов здесь делают бесплатно.
А для написания заявок и заявлений есть отдельная комната, здесь правозащитницы и написали свои заявления.
Тут как раз подошла их очередь – она идет сравнительно быстро, здесь, как и в Народной приемной аппарата президента, тоже принимает сразу несколько консультантов.
«Общая комната, одни сотрудники сидят за компьютерами, другие дают консультации по телефону, – рассказывают «Бесстрашные». – Здесь нас встретил тоже очень приятный молодой консультант, который безропотно принял все наши заявления о социальных проблемах».
Отношение – самое благожелательное
При этом, как отмечают правозащитницы, отношение сотрудников Народной приемной к ним было очень благожелательным.
«Они подходили к нам, интересовались тем, как мы работаем с жалобами граждан, благодарили за нашу общественную деятельность», – говорит Урлаева.
По словам «Бесстрашных, Народные приемные начали работать всего несколько дней назад, поэтому какие-то выводы об их эффективности делать рано.
Но считают: в целом видно, что новое руководство действительно повернулось «лицом к народу», и «хочется надеяться на самые позитивные сдвиги».