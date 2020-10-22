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    Бунт рабочих в Кашкадарье – задержка зарплаты имела место

    Около 10 тысяч рабочих строящегося газоперерабатывающего завода Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области РУз не получили зарплату за сентябрь, поэтому произошел бунт, подтверждает Минэнерго страны.

    Бунт рабочих в Кашкадарье на строительстве завода Uzbekistan GTL
    Бунт рабочих в Кашкадарье на строительстве завода Uzbekistan GTL

    Руководство компании ENTER Engineering Pte Ltd. строящей в Гузарском районе Кашкадарьинской области Узбекистана газоперерабатывающий завод Uzbekistan GTL, отрицая факт задержки заработной платы рабочим, говорило неправду.

    Как сообщает Министерство энергетики Узбекистана, сегодня, 22 октября, на месте событий прошли переговоры руководителей ENTER Engeneering Pte Ltd, хокима Кашкадарьинской области и рабочих для примирения сторон.

    Без денег и завтрака

    Как выяснилось, рабочие на строящемся заводе в последний раз получили зарплату за август, за сентябрь деньги были задержаны, и ожидание растянулось на 20 дней.

    Безденежье возмущало рабочих, но их терпение лопнуло, когда утром 21 октября им также отказали в завтраке, сославшись на то, что на кухне повредился конвейер для раздачи еды.

    На видео, опубликованных в Сети, видно, как рабочие закидывают камнями офисы руководителей компании.

    По данным Минэнерго РУз, массовое недовольство рабочих и их неуправляемость повлекли за собой разгром офисных помещений (битье оконных стекол, офисной техники, местами мародерство) генеральных подрядных организаций Engineering, Hyundai Engineering), субподрядных организаций, в том числе и офис заказчика (Uzbekistan GTL), а также других временных зданий и сооружений (столовая, склады, КПП и другие).

    Все врут: «Нет задержки…»

    В офисе ENTER Engineering в Ташкенте, отвечая на сегодняшний запрос Ц-1 о задержке заработной платы, по-прежнему утверждали, что на строительстве оплата труда производилась всегда в срок.

    По данным представителя компании, средняя зарплата рабочего составляет примерно 3 млн сумов (288 долларов США).

    Компания ENTER Engineering на своем сайте сообщает, что была основана в 2012 году и является «одной из самых динамично развивающихся компаний на рынке нефтегазового и промышленного строительства в Центральной Азии и Российской Федерации».

    Компания специализируется на строительстве промышленных и технологических объектов различной сложности. Ее заказчиками являются такие международные компании, как НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Арктик Газ», АО «Ачимгаз», ОАО «Севернефтегазпром», НХК «Узбекнефтегаз», АК «Узтрансгаз», Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Hyundai Engineering Co.Ltd. и другие нефтегазодобывающие компании.

    Иностранцы — хозяева

    В Министерстве энергетики Узбекистана сообщают, что строящийся в Кашкадарье завод, который будет перерабатывать газ в жидкое топливо, вовлечены компании из Китая, Южной Кореи, Японии, Турции и России.

    Всего на объекте работали 12 тысяч человек, но в связи с началом так называемой пандемии коронавируса порядка 10 тысяч рабочих, среди них около 2000 иностранных, были вынуждены уехать домой.

    Затем компания наняла узбекистанцев, и в данное время на строительстве объекта, который намерены завершить к концу 2020 года, работает порядка 10 тысяч человек.

    Источник:Ц-1
    Темы: Протесты в Узбекистане
    Теги: Uzbekistan GTL забастовка рабочих Кашкадарья
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