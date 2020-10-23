Рабочий класс в Узбекистане должен поднять красное знамя социализма!

Рабочие строящегося завода в Гузарском районе Кашкадарьи после бунта и погромов добились снятия санитарного карантина и выдачи месячной зарплаты, но остались наемными рабами государственного капитализма.

Галима Бухарбаева

Народ в Узбекистане должен понять две простые истины: первая, что именно он является источником власти и хозяином всех богатств страны;

вторая, что жизнь людей не изменится, пока в стране будет царить система государственного капитализма, которая предполагает одно: обогащение верхов за счет эксплуатации низов.

Чтобы в Узбекистане восстановилась справедливость, простые люди зажили достойной созидательной жизнью, появилась определенность в настоящем и лучшие перспективы в будущем, нужна смена государственной системы власти.

Необходимо вернуться к социалистической экономике и власти Советов. Почти 30 лет, минувшие с развала СССР, Узбекистан лишь скатывается вниз – нет ни одной отрасли и области общественных отношений, которая не деградирует.

Жизнь миллионов узбекистанцев с каждым годом ухудшается, так как страна по уши погрязла и все больше погружается в циничные реалии капитализма.

Одно блюдо в меню — трудовое рабство

Что предлагает народу власть президента Шавката Мирзиёева: трудовое рабство внутри страны в кластерах или с выездом в Россию. Глава государства отдает своих граждан в эксплуатацию каждому иностранцу, который заявляется в страну с сомнительными инвестициями.

И это касается не только мужчин, Ташкент намерен превратить девушек страны в служанок для всех состоятельных и богатых в мире, наплевав, что, возможно, наши девочки мечтают совсем о другом…

Рабочие строящегося в Гузарском районе Кашкадарьинской области газоперерабатывающего завода Uzbekistan GTL 21 октября устроили бунт и погромы, требуя отменить бесчеловечный карантинный режим, введенный из-за лжепандемии коронавируса.

Огласка инцидента заставила власти пойти на временные уступки: требование оставаться на вахте по 40–45 дней без права покидать объект вроде как сняли.

Но это временная уступка. Рабочие по-прежнему остаются наемными рабами, отчужденными за выплаченные им гроши от плодов своего труда. А это значит, что работодатель может в любой момент снова предъявить им другие абсурдные требования.

Мы должны понять и усвоить следующее: сегодняшние правители Узбекистана даже капиталистами в полном смысле этого слова не являются.

Прихватили власть и ресурсы

Это самозванцы, не имеющие никакого права на распоряжение страной, ее гражданами, недрами и другими богатствами. Они не имеют права ни растаскивать всё по своим карманам, ни продавать налево-направо иностранцам…

Ни Мирзиёев, ни другие чиновники страны, научившиеся носить дорогие костюмы, жить роскошно, как западные миллионеры, не прошли ни единого этапа формирования собственного бизнеса.

В Узбекистане нет Дональдов Трампов, которые развили бы на свой страх и риск бизнес, пусть даже унаследованный от отца, об успешности которого говорили бы построенные ими на частные деньги небоскребы по всей стране.

Никто из сегодняшних власть имущих в Узбекистане не был ни заводчиком, ни мануфактурщиком, который, пусть эксплуатируя рабочий класс и недоплачивая зарплату, сколотил бы свой капитал, чтобы затем пустить его на осуществление крупнейших проектов в стратегических отраслях экономики страны.

Шавкат Мирзиёев и его предшественник Ислам Каримов, как и всё их окружение, бывшие коммунисты и комсомольцы, стали тем, кем стали, благодаря предательству и развалу СССР.

Оказавшись в нужном месте в нужный час, они захватили всё то, что строили и создавали поколения советских людей, в мгновение ока став классом собственников и превратив народ в рабов, товар, ресурс.

Одна забота — защита наворованного

Да, они позаботились, чтобы никто не помешал им жить жизнью буржуев-миллиардеров, избавились от оппозиции и свободы слова, превратили силовые структуры в оружие террора и запугивания простых граждан страны.

И эта расстановка сил не изменилась по сей день. В Узбекистане нет ни оппозиции, ни по-настоящему независимых СМИ, гонениям подвергается каждый человек в любом регионе страны, если он начинает формировать политические амбиции и повестку дня.

Результат бунта рабочих в Гузарском районе привел к созданию групп, которые будут через избранного ими представителя доносить до власти свои требования.

Это хороший шаг, теперь людям нужно осознать, что главным предназначением данных групп должна стать выработка политических требований о национализации всех государственных объектов, установлении социалистической собственности на средства производства и власти Советов.

Рабочий класс, дехкане, служащие по всей стране должны предъявить свои права на то, что принадлежит им, подняв красное знамя социализма.

Рабочие люди в Узбекистане должны осознать, что все богатства страны, тот самый строящийся газоперерабатывающий завод в Кашкадарье, принадлежат им – народу.

Рабочим не нужно спрашивать у какого-то хокима, попавшего на этот пост неизвестно за какие «заслуги» или за какие взятки, разрешения уйти домой: они являются хозяевами этой земли и должны в своем коллективе сообща выработать лучшую форму организации своего труда.

«Социализм или смерть»

Глядя на разрушительные кадры и видео из Кашкадарьи, ты понимаешь одно: Узбекистан сегодня несется в пропасть, у страны и ее граждан нет иного выбора, те процессы, которые набирают силы под властью Шавката Мирзиёева, заставят померкнуть даже Андижанские события 13 мая 2005 года.

И поэтому сегодня слова Фиделя Кастро: «социализм или смерть», бывшие его политическим кредо, актуальны как никогда.

Галима Бухарбаева – лидер Движения народовластия Узбекистана «ПАХТА»