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    Рабочий класс в Узбекистане должен поднять красное знамя социализма!

    Рабочие строящегося завода в Гузарском районе Кашкадарьи после бунта и погромов добились снятия санитарного карантина и выдачи месячной зарплаты, но остались наемными рабами государственного капитализма.

    Галима Бухарбаева

    "Изогиз" СССР 1963 года; художник: Николай Кочергин
    «Изогиз» СССР 1963 года; художник: Николай Кочергин

    Народ в Узбекистане должен понять две простые истины: первая, что именно он является источником власти и хозяином всех богатств страны;

    вторая, что жизнь людей не изменится, пока в стране будет царить система государственного капитализма, которая предполагает одно: обогащение верхов за счет эксплуатации низов.

    Чтобы в Узбекистане восстановилась справедливость, простые люди зажили достойной созидательной жизнью, появилась определенность в настоящем и лучшие перспективы в будущем, нужна смена государственной системы власти.

    Необходимо вернуться к социалистической экономике и власти Советов. Почти 30 лет, минувшие с развала СССР, Узбекистан лишь скатывается вниз – нет ни одной отрасли и области общественных отношений, которая не деградирует.

    Жизнь миллионов узбекистанцев с каждым годом ухудшается, так как страна по уши погрязла и все больше погружается в циничные реалии капитализма.

    Одно блюдо в меню — трудовое рабство

    Что предлагает народу власть президента Шавката Мирзиёева: трудовое рабство внутри страны в кластерах или с выездом в Россию. Глава государства отдает своих граждан в эксплуатацию каждому иностранцу, который заявляется в страну с сомнительными инвестициями.

    И это касается не только мужчин, Ташкент намерен превратить девушек страны в служанок для всех состоятельных и богатых в мире, наплевав, что, возможно, наши девочки мечтают совсем о другом…

    Рабочие строящегося в Гузарском районе Кашкадарьинской области газоперерабатывающего завода Uzbekistan GTL 21 октября устроили бунт и погромы, требуя отменить бесчеловечный карантинный режим, введенный из-за лжепандемии коронавируса.

    Огласка инцидента заставила власти пойти на временные уступки: требование оставаться на вахте по 40–45 дней без права покидать объект вроде как сняли.

    На переговорах в Кашкадарье 22 октября 2020 года; Минэнерго РУз
    На переговорах в Кашкадарье 22 октября 2020 года; Минэнерго РУз

    Но это временная уступка. Рабочие по-прежнему остаются наемными рабами, отчужденными за выплаченные им гроши от плодов своего труда. А это значит, что работодатель может в любой момент снова предъявить им другие абсурдные требования.

    Мы должны понять и усвоить следующее: сегодняшние правители Узбекистана даже капиталистами в полном смысле этого слова не являются.

    Прихватили власть и ресурсы

    Это самозванцы, не имеющие никакого права на распоряжение страной, ее гражданами, недрами и другими богатствами. Они не имеют права ни растаскивать всё по своим карманам, ни продавать налево-направо иностранцам…

    Ни Мирзиёев, ни другие чиновники страны, научившиеся носить дорогие костюмы, жить роскошно, как западные миллионеры, не прошли ни единого этапа формирования собственного бизнеса.

    В Узбекистане нет Дональдов Трампов, которые развили бы на свой страх и риск бизнес, пусть даже унаследованный от отца, об успешности которого говорили бы построенные ими на частные деньги небоскребы по всей стране.

    Никто из сегодняшних власть имущих в Узбекистане не был ни заводчиком, ни мануфактурщиком, который, пусть эксплуатируя рабочий класс и недоплачивая зарплату, сколотил бы свой капитал, чтобы затем пустить его на осуществление крупнейших проектов в стратегических отраслях экономики страны.

    Шавкат Мирзиёев и его предшественник Ислам Каримов, как и всё их окружение, бывшие коммунисты и комсомольцы, стали тем, кем стали, благодаря предательству и развалу СССР.

    Оказавшись в нужном месте в нужный час, они захватили всё то, что строили и создавали поколения советских людей, в мгновение ока став классом собственников и превратив народ в рабов, товар, ресурс.

    Одна забота — защита наворованного

    Да, они позаботились, чтобы никто не помешал им жить жизнью буржуев-миллиардеров, избавились от оппозиции и свободы слова, превратили силовые структуры в оружие террора и запугивания простых граждан страны.

    И эта расстановка сил не изменилась по сей день. В Узбекистане нет ни оппозиции, ни по-настоящему независимых СМИ, гонениям подвергается каждый человек в любом регионе страны, если он начинает формировать политические амбиции и повестку дня.

    Результат бунта рабочих в Гузарском районе привел к созданию групп, которые будут через избранного ими представителя доносить до власти свои требования.

    Это хороший шаг, теперь людям нужно осознать, что главным предназначением данных групп должна стать выработка политических требований о национализации всех государственных объектов, установлении социалистической собственности на средства производства и власти Советов.

    Фото: Минэнерго РУз
    Фото: Минэнерго РУз

    Рабочий класс, дехкане, служащие по всей стране должны предъявить свои права на то, что принадлежит им, подняв красное знамя социализма.

    Рабочие люди в Узбекистане должны осознать, что все богатства страны, тот самый строящийся газоперерабатывающий завод в Кашкадарье, принадлежат им – народу.

    Рабочим не нужно спрашивать у какого-то хокима, попавшего на этот пост неизвестно за какие «заслуги» или за какие взятки, разрешения уйти домой: они являются хозяевами этой земли и должны в своем коллективе сообща выработать лучшую форму организации своего труда.

    «Социализм или смерть»

    Глядя на разрушительные кадры и видео из Кашкадарьи, ты понимаешь одно: Узбекистан сегодня несется в пропасть, у страны и ее граждан нет иного выбора, те процессы, которые набирают силы под властью Шавката Мирзиёева, заставят померкнуть даже Андижанские события 13 мая 2005 года.

    И поэтому сегодня слова Фиделя Кастро: «социализм или смерть», бывшие его политическим кредо, актуальны как никогда.

    Галима Бухарбаева – лидер Движения народовластия Узбекистана «ПАХТА»

    Источник:Ц-1
    Темы: Протесты в Узбекистане
    Теги: Uzbekistan GTL Движение народовластия Узбекистана "ПАХТА" Кашкадарьинская область протестыв в Узбекистане социализм
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