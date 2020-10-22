Кто и что строит в Кашкадарьинской области Узбекистана?

Компания ENTER Engineering Pte.Ltd. скрывает истинных хозяев, кто стоит за крупнейшими проектами в нефтегазовой отрасли Узбекистана, не будучи в состоянии вовремя платить зарплату рабочим.

«Кому принадлежит ваша компания?» – звучит вопрос сотруднику офиса ENTER Engineering Pte.Ltd. в Ташкенте? – «Я не знаю», – отвечает он.

Данная компания в эти дни «прославилась» тем, что отказала в завтраке рабочим строящегося в Гузарском районе Кашкадарьинской области Узбекистана газоперерабатывающего завода Uzbekistan GTL.

Отказ в еде по причине якобы сломанного конвейера для раздачи стал последней каплей, взорвавшей людей: на протяжении трех последних недель они ждали зарплату за сентябрь.

В итоге утром 21 октября рабочие начали крушить офисы администрации, на опубликованных в Сети видео видны сломанная оргтехника, мебель, осколки стекол, разбросанные кипы бумаг. Всего в бунте принимали участие до 10 тысяч человек.

Попытки Ц-1 связаться с руководителем компании ENTER Engineering Pte.Ltd. не привели к успеху. После настойчивых звонков секретарь в офисе компании в Ташкенте назвала имя ее руководителя – это некий Шохрух-Мирзо Саттаров.

Но подробную официальную информацию об этом человеке, его профессиональной карьере и опыте, как сказала секретарь, можно получить только после письменного запроса, как и возможность взять у него интервью.

Анонимно и все дорогое

На официальном сайте ENTER Engineering Pte.Ltd. вы не найдете ни слова о ее руководстве и подрядчиках.

В общих чертах компания сообщает, что была создана в 2012 году и является якобы одной из «самых динамично развивающихся компаний на рынке нефтегазового и промышленного строительства в Центральной Азии и Российской Федерации».

«Используя свой большой опыт в нефтегазовой отрасли, ENTER Engineering реализует ЕРС контракты и выполняет весь спектр работ по комплексному строительству на условиях «под ключ».

Её заказчиками являются такие международные компании как НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Арктик Газ», АО «Ачимгаз», ОАО «Севернефтегазпром», НХК «Узбекнефтегаз», АК «Узтрансгаз», Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Hyundai Engineering Co.Ltd. и другие нефтегазодобывающие компании», – говорится далее на официальном сайте.

Крупнейшие проекты в нефтегазовой отрасли

По данным Министерства энергетики Узбекистана, ENTER Engineering доверяется осуществление крупнейших проектов в нефтегазовом секторе страны.

Стоимость строительства газоперерабатывающего завода Uzbekistan GTL в Гузарском районе Кашкадарьи оценивается в 3,7 млрд долларов США. Проект должен быть закончен и сдан в конце 2020 года, в настоящее время уже ведутся пусконаладочные работы.

По планам руководителей проекта, завод в первом полугодии 2021 года должен начать производить синтетическое жидкое топливо, с поэтапным выходом на полную проектную мощность.

Минэнерго РУз сообщает, что после выхода на проектную мощность он будет перерабатывать 3,6 млрд куб. м природного газа (метан) в год и производить 1,5 млн тонн высококачественного, экологически чистого синтетического жидкого топлива, в том числе более 307 тыс. тонн авиакеросина, 724 тыс. тонн дизельного топлива, 437 тыс. тонн нафты и 53 тыс. тонн сжиженного газа.

При этом производимая GTL нафта в дальнейшем будет направляться на объекты расширения Шуртанского газохимического комплекса для увеличения производства полимерной продукции, тем самым создав единый нефтегазохимический кластер. Проект обеспечит импортозамещение нефтепродуктов на сумму около 1 млрд долларов ежегодно, сообщает Минэнерго.

Иностранцы в стратегических сферах

В проекте в Гузарском районе задействованы компании из Китая, Южной Кореи, Японии, Турции и России. До начала так называемой пандемии наряду с узбекистанцами в строительстве завода принимали участие рабочие из Индии и Бангладеш, которые из-за карантина были вынуждены вернуться домой.

В конце июня стройка практически обезлюдела: из 14 000 человек на рабочих местах осталось не более 600–800 пар трудовых рук. Тогда начался набор новых специалистов и рабочих из числа местных жителей, которые, очевидно, и стали костяком вчерашнего бунта.

«Почему компания, в работу которой вовлечено так много иностранных подрядчиков, выполняющая государственный заказ стоимостью в миллиарды долларов, не платит зарплату рабочим?» – на этот вопрос представитель Минэнерго Узбекистана ответить не смогла.

По ее словам, задержки происходили периодически, но не месяцами, обычно не выплачивалась в срок следующая зарплата.

И аэропорт построят, и НПЗ

Помимо проекта в Кашкадарье ENTER Engineering Pte.Ltd. строит новый терминал в аэропорту в Самарканде, современные взлетно-посадочные полосы, расширенные стоянки для самолетов и аэровокзал, который будет обслуживать до 600 человек в час.

Этот объект компания намерена сдать в 2022 году, ко времени проведения в Самарканде саммита ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

Но на этом амбиции компании ENTER Engineering Pte.Ltd. не заканчиваются. Она намерена принять участие в модернизации нефтеперерабатывающих заводов в Ферганской и Бухарской областях Узбекистана.

Кроме того, она выражала желание включиться в завершение строительства нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области.