Бывший генпрокурор Узбекистана и пытки

Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла заявление Amnesty International, что бывший глава ведомства Рашиджон Кадыров, находящийся под судом за коррупцию, подвергается пыткам.

67-летний Рашиджон Кадыров, как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, которую он возглавлял с 2004 по 2018 год, в настоящее время находится на скамье подсудимых.

Как утверждает ведомство, с момента возбуждения против Кадырова уголовного дела в феврале 2018 года (по обвинению во взяточничестве, вымогательстве и совершении экономических и должностных преступлений) права Кадырова были соблюдены, ему предоставлена юридическая защита, и он не подвергается пыткам и другому плохому обращению.

Сообщение Генпрокуратуры прозвучало в ответ на заявление правозащитной организации Amnesty International, которая 8 апреля распространила письмо президенту РУз Шавкату Мирзиёеву в защиту прав Кадырова.

Amnesty International сообщает, что 7 января в Юнусабадском районном суде Ташкента начался закрытый суд над Кадыровым и еще 12 людьми, проходящими вместе с ним по уголовному делу.

С момента ареста Кадыров, по данным организации, был лишен права на юридическую защиту. Нанятый его семьей адвокат Алишер Мадьяров из московской адвокатской фирмы «Щеглов и партнеры» смог увидеться с ним лишь в августе 2018 года, спустя шесть месяцев после ареста.

При этом свидании Мадьяров услышал от своего подзащитного, что тот отказывается от его услуг. Родные Кадырова убеждены, что он сделал это под давлением.

По данным Amnesty International, Кадыров с момента ареста подвергался пыткам и страшным издевательствам – вот как организация описывает обращение с бывшим генпрокурором Узбекистана в заключении:

«Свидетель, который просил об анонимности, видел Рашиджона Кадырова в заключении в августе 2018 года и сообщил, что у него была длинная борозда на шее, которая, по его мнению, была признаком удушения. Свидетель сказал, что Кадыров был заметно подавлен, замкнут и едва способен отвечать на вопросы».

Как сообщается, Кадыров сказал свидетелю, что он делил камеру с тремя другими заключенными, которые подвергали его физическому насилию по приказу тюремных чиновников.

Бывший генпрокурор также заявил, что чиновники приставили к его голове пистолет, чтобы заставить его признаться, сказали, что он будет повешен, но смерть будет выглядеть как самоубийство. Кадырова также держали голым в одиночном заключении без кровати или постельных принадлежностей, регулярно лишали сна с момента ареста 21 февраля по 18 марта 2018 года, угрожали подставить его за убийство, которое он не совершал.

Сотрудники правоохранительных органов также, как сообщается, заставили Рашиджона Кадырова наблюдать, как его зять подвергался физическому насилию.

Доступ Кадырова к еде, лекарствам и туалету был ограничен. В мае 2018 года он был доставлен в тюремную больницу по состоянию здоровья, пишет Amesty International.

Генпрокуратура Узбекистана утверждает, что Кадыров добровольно отказался от услуг адвоката Мадьярова, она отвергает и другие заявления правозащитников.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что «по требованию Мадьярова Кадыров показал ему свое тело, после чего адвокат убедился в отсутствии телесных повреждений».

«При этом Кадыров попросил Мадьярова связаться с сыном А. Кадыровым и донести до него просьбу возместить причиненный ущерб», – указывает Генпрокуратура РУз.

Далее в сообщении ведомства говорится, что Кадыров признал свою вину частично, что, по ее мнению, «свидетельствует о предоставлении ему возможности свободно изъявлять свое мнение по обвинению и отсутствии фактов применения в отношении него какого-либо давления для получения признательных показаний».

А во время заседания суда 17 января бывший генпрокурор на вопрос председательствующего судьи сказал, что в ходе следствия он добровольно давал показания, и это закреплено в протоколе судебного заседания, завершает свое сообщение Генпрокуратура РУз.