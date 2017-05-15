Что в сегодняшнем Узбекистане не понравилось бы Каримову

Шавкат Мирзиёев после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова пообещал следовать его курсу, но, отдавая ему почести, существенно меняет «маршрут».

Нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев жестко критикует работу правоохранителей, судебно-правовую систему, медицину и образование, но о покойном предшественнике, как говорится, – «хорошо или ничего».

Его примеру следует общественность. Узбекистанцы радуются долгожданным переменам во внутренней и внешней политике, приветствуют «диалог с народом» и ожидают обещанных реформ, но не связывают накопившиеся проблемы с именем Ислама Каримова. Впрочем, как и с именем самого Шавката Мирзиёева, который с 2003 по 2016 год возглавлял правительство Узбекистана.

После смерти Каримова Шавкат Мирзиёев начал бурную деятельность, будучи еще врио президента. Обещание нового главы государства продолжить путь Ислама Каримова не мешает ему в корне менять многие вещи в стране. И далеко не все из них понравились бы тому, чьим именем названы аэропорт и улицы в главных городах, кому возводится памятник в Ташкенте и мавзолей в Самарканде.

Приведем несколько примеров.

Внешняя политика

В последние годы внешняя политика Узбекистана не была независимой, как ее называл Каримов, она, наоборот, зависела от его личных симпатий и антипатий. Неприязнь к лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону препятствовала развитию добрососедских отношений.

Натянутые отношения с казахстанским президентом Нурсултаном Назарбаевым не раз приводили к закрытию общей границы и кризису в обоюдной торговле. Непростые отношения у Каримова сложились также с руководителями Кыргызстана и Турции. Он приятно общался с президентом России Владимиром Путиным, однако масштабное сотрудничество между странами не складывалось.

Шавкат Мирзиёев за восемь месяцев на посту встретился с лидерами всех государств Центральной Азии, за исключением президента Таджикистана. Тем не менее в Душанбе летал вице-премьер Рустам Азимов.

Итогом улучшения узбекско-таджикских отношений стало возобновление авиасообщения между Ташкентом и Душанбе и значительный рост товарооборота. Масштабы торговли с Казахстаном и Россией тоже возросли.

Однако на фоне развития отношений с соседями сохраняются и зоны конфликтов. По-прежнему острым остается вопрос распределения водных ресурсов в регионе: Узбекистан чувствительно относится к гидроэнергетическим проектам Таджикистана и Кыргызстана.

Спустя пару месяцев после смерти Ислама Каримова возобновилось строительство Рогунской гидроэлектростанции в Таджикистане, против которой много лет протестовал Узбекистан. Вряд ли первый президент похвалил бы преемника за то, что он это допустил. А вот то, что новый глава государства не спешит вступать в различные международные блоки, является продолжением внешней политики прежнего президента.

Отношение к трудовым мигрантам

В 2013 году Ислам Каримов назвал узбекских трудовых мигрантов «лентяями, позорящими родину». До 2016 года по телевидению регулярно показывали социальные ролики, в которых рассказывалось о последствиях трудовой миграции: венерические заболевания, брошенные дети, разрушенные семьи.

Однако в 2017 году ситуация изменилась. При новом президенте мигранты вдруг стали важной частью общества. Теперь государство обещает помогать им с трудоустройством за рубежом, оказывать юридическую и социальную помощь.

Нынешнее руководство страны имеет прагматичную позицию относительно мигрантов. Только денежными переводами мигранты ежегодно отправляют на родину до трех млрд долларов – это существенный вклад в отечественную экономику.

Восприятие советского прошлого

Чего бы Ислам Каримов не простил нынешнему лидеру Узбекистана, так это изменения государственной политики в отношении советского прошлого. При Каримове ученикам велели в школах зачеркивать в учебниках слова «советский», «КПСС», «СССР», «Ленин».

Великая Отечественная война стала именоваться Второй мировой. Узбекские ученые пересмотрели свое отношение к советскому периоду в истории Узбекистана и назвали его «оккупационным», а басмаческое движение – национально-освободительным.

По инициативе Каримова из центра Ташкента перенесли памятники генералу Сабиру Рахимову и семье Шамахмудовых, демонтировали военную технику в парке «Боевой славы».

При Мирзиёеве Узбекистан впервые широко отметил праздник 9 Мая. По улицам центральных городов прошли автоколонны, в парках устроили концерты и мемориальные мероприятия, а ветеранов и тружеников тыла поздравил сам президент. По государственным каналам показали советские фильмы о войне. Наконец в центр города вернулся памятник семье Шамахмудовых.

Амнистия личных врагов и реабилитация неугодных

Политические оппоненты первого президента становились личными врагами Ислама Каримова: они либо покидали страну, либо на долгие годы отправлялись за решетку по надуманным обвинениям.

После его смерти на свободу вышел оппозиционер Самандар Куканов, просидевший в колонии почти четверть века. Отсидел за решеткой 18 лет, был амнистирован и журналист Мухаммад Бекжан – брат лидера оппозиции в изгнании Мухаммада Салиха.

Амнистия коснулась и Рустама Усманова – экс-владельца «Рустамбанка», первого частного кредитора в Узбекистане, который пробыл в неволе 19 лет.

Однако, и это констатируют международные правозащитные организации, полноценной амнистии политзаключенных в Узбекистане не произошло. В колониях продолжают отбывать сроки тысячи «узников совести».

Помимо заключенных Мирзиёев реабилитировал карьеры Абдуллы Арипова и Садыка Сафаева, а также снял обвинения с криминального авторитета Гафура Рахимова, вызвавшего в свое время недовольство первого президента.

Ислам Каримов, запомнившийся современникам как злопамятный и мнительный человек, едва ли похвалил бы преемника за милосердие.

Либерализация экономики

Усилиям Мирзиёева по либерализации экономики Каримов, возможно, даже позавидовал бы, ведь он и сам не раз пытался провести валютную реформу, но тщетно. После кратковременного выравнивания официального и теневого курсов в середине нулевых годов в Узбекистане доллар на «черном рынке» окончательно пошел в гору. На сегодняшний день он превышает его более чем вдвое (около 8 тысяч сумов за доллар против 3,7 по курсу Нацбанка).

Как известно, Каримов грезил статистическими цифрами и часто подчеркивал, что Узбекистан входит в когорту наиболее развивающихся стран мира с ежегодным ростом ВВП на уровне 8%.

Международные финансовые институты сегодня прогнозируют реальный рост экономики Узбекистана на уровне 6% при инфляции в 10%. Высокий уровень инфляции связан с поэтапной реализацией валютной реформы, в процессе которой официальный курс доллара продолжит уверенный рост.

Стимулировать рост экономики Мирзиёев планирует за счет инвестиционных проектов с соседними странами, а также с Россией, Турцией и Китаем. Он уже «насобирал» контрактов, главным образом с Россией и Китаем, почти на 40 млрд долларов.

Однако Ислам Каримов вряд ли допустил бы возвращение в страну Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В середине нулевых годов после обоюдной критики отношения ЕБРР и финансовых организаций Узбекистана прекратились.

Влияние и бизнес переходят к другой семье

В сентябре 2016 года независимые СМИ Узбекистана сообщали о переменах на оптовом рынке «Абу Сахий», принадлежавшем зятю экс-президента Тимуру Тилляеву. В Узбекистане много говорили о визитах на рынок старшего зятя нынешнего президента Ойбека Турсунова.

Вскоре после этого оптовый рынок, через который проходит внушительная часть импорта в Узбекистане, начала «трясти» налоговая служба.

Спустя восемь месяцев ситуация с крупнейшим оптовым рынком страны остается напряженной. Мелкие торговцы, заказывающие товары посредством логистической компании «Абу Сахий Карго», испытывают сложности с получением товара.

В это время супруга Тимура Тилляева Лола Каримова-Тилляева активно занимается благотворительностью и посещает показы мод за границей. Она продолжает быть послом Узбекистана при ЮНЕСКО, но политических амбиций не имеет. Лишилась прежнего политического влияния и ее мать – Татьяна Каримова.

Судьба Гульнары, старшей дочери первого президента, все еще остается неизвестной. Некогда всесильная Гугуша, которую одно время даже прочили в преемницы отца, находится под домашним арестом с февраля 2014 года. Местонахождение ее самой, как и дочери Иман, неизвестно. Старший сын Ислам живет в Лондоне и опасается приезжать в Ташкент.