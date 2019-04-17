Диалог бизнесмена и чиновников Ташкента – миссия невыполнима?..

Правозащитники Узбекистана попытались усадить за стол переговоров с частным инвестором чиновников Ташкента – последние встречу проигнорировали.

В понедельник, 15 апреля, в Ташкенте прошла встреча представителей гражданского общества и столичного инвестора Мухаммадбабура Ходжаева.

Предприниматель пытается защитить от сноса построенные им дома в городе, в том числе посредством огласки своей проблемы в СМИ.

Хокимият Ташкента считает дома Ходжаева, расположенные в столице по адресу: Риштон, 19в и 114а, Авайхон, 54, а также торговый комплекс на улице Дурмон йули, 20а – не соответствующими градостроительным нормам.

Уже подан иск в суд о сносе домов, где с 2017–2018 годов уже проживают около 600 человек, в том числе малоимущие семьи, которые получили квартиры в виде материальной помощи.

Давление и угрозы ташкентских чиновников Ходжаев объясняет тем, что он отказался идти на поводу их бесконечного вымогательства.

По требованию хокима Мирзо-Улугбекского района Ташкента в 2018 году он построил в столице здание для отделения милиции на улице Авайхон, обслуживающее ряд ближайших махаллей. Тогда иск в суд о «некачественных» домах был отозван.

Но когда бизнесмен отказался переписать построенное милицейское здание на подставное лицо без выплаты ему компенсации, судебный иск и угроза сноса домов снова стали реальностью.

Мухаммадбабур пытался защитить свои вложения путем обращений к журналистам, но власти столицы назвали огласку «развязыванием информационной войны».

Однако сами же вступили в нее, снабжая подконтрольные им в Узбекистане СМИ подготовленными сюжетами и публикациями, где выставляют предпринимателя не в лучшем свете.

Поставить точку в разгоревшемся конфликте взялись представители гражданского общества, пригласив все стороны противостояния на неформальную встречу.

За дружественной беседой

Как рассказал руководитель Бухарского гуманитарно-правового центра Шухрат Ганиев, выступивший одним из организаторов мероприятия, встреча в минувший понедельник должна была стать прецедентом и позволить в дальнейшем избегать конфликтов и так называемых «информационных войн».

«Мы попытались создать подобный неформальный формат взаимодействия между гражданским обществом, предпринимателями и властью, где бы в незабюрократизированной форме за столом переговоров говорилось бы о проблемах, прежде чем их выносить на суд общественности», – объясняет Ганиев.

Частично так и вышло. В присутствии представителей МОТ, Human Rights Watch, посольства США, правозащитников и журналистов Мухаммадбабур Ходжаев представил собравшимся доказательства того, как официальные власти прибегают к фальсификации своих доводов против него.

Материалы содержали подтверждение того, что хокимият, обвиняя бизнесмена в некачественных строениях, указывает на объекты, ему не принадлежащие, а интервью дают люди, которые вовсе не живут в построенных им домах.

«Помимо Ходжаева выступили и представители международных правозащитных организаций. Они выразили озабоченность тем, что большую часть обращений к ним занимают вопросы сноса жилья и притеснения инвесторов», – говорит Ганиев.

Подобных заявлений – свыше 70 процентов, и уровень конфликтности выходит на более высокий уровень, предупреждает правозащитник.

К диалогу готов… или не совсем?

Однако обо всем этом представители власти не услышали. Они проигнорировали попытку гражданских активистов урегулировать конфликт.

Организаторы подтвердили, что приглашения принять участие в этой неформальной встрече получили в Агентстве по информации и массовым коммуникациям, заместителем директора которого 12 апреля была назначена старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева, и в администрации города.

Шухрат Ганиев: «К сожалению, мы не получили ни одного ответа. Надеемся, что после этого мероприятия хоким пригласит нас на встречу или назначит время и место»

Хотя хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев ранее заявил, что готов к диалогу в любое время и в любом формате.

«К сожалению, мы не получили ни одного ответа. Надеемся, что после этого мероприятия хоким пригласит нас на встречу или назначит время и место. Мы готовы повторить мероприятие в его присутствии», – сказал Ганиев.

Несмотря на то что диалог с властью не состоялся, правозащитники не считают данную встречу бесполезной тратой времени.

Активисты надеются, что эта первая попытка даст толчок новым инициативам, которые теперь будут разворачиваться и в других регионах Узбекистана, поскольку проблема, вынесенная в повестку диалога с властями, характерна для всей страны.