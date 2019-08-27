Духовное управление мусульман Узбекистана бороде не защита?..

Главное религиозное ведомство РУз не комментирует и не дает оценку инцидентам, когда милиция в Ташкенте принудила мужчин сбрить бороды, – мусульмане же опасаются новой волны репрессий.

Ни руководители, ни сотрудники информационной службы Духовного управления мусульман Узбекистана не могут дать оценку недавним событиям в Ташкенте, когда городская милиция учинила охоту на бородатых мужчин.

Долгое молчание в трубку, переговоры с коллегами: «это по поводу бороды», а затем просьба: «перезвоните позже» – так реагировали представители Духовного управления мусульман Узбекистана на запрос Ц-1 прокомментировать и высказать свою позицию о праве узбекистанцев на ношение бороды.

Задержали и побрили

Как сообщала ранее Узбекская служба радио Би-би-си, 23–24 августа столичная милиция провела рейд у рынка «Малика», во время которого задерживала мужчин, отрастивших бороды.

Один из пострадавших – Жамолиддин Мухаммад в интервью радио рассказал, что были задержаны порядка 30 мужчин, их всех привезли в районное отделение внутренних дел Шайхантахурского района Ташкента.

«У меня отобрали телефон, записали мои данные и сфотографировали у стены. На протяжении четырех часов сотрудники ОВД, ни один из которых не представился, держали меня с одной целью – сбрить бороду», – делился Мухаммад.

В итоге, несмотря на сопротивление мужчины, требовавшего показать законы, запрещающие ношение бороды, его отвели во временную парикмахерскую, которую открыли в 4-м отделе РОВД Шайхантахурского района, и там побрили.

Снова репрессии?

Акция в Ташкенте болезненно отозвалась в сердцах многих мусульман Узбекистана, лишь недавно со сменой власти в стране почувствовавших свободу и начавших безбоязненно практиковать свою религию – ислам.

В годы правления в Узбекистане первого президента Ислама Каримова, с 1989 и до смерти в 2016-м году, в стране жестоко подавлялась независимая религиозная активность. Более десяти тысяч граждан находились в тюрьмах по обвинению в посягательстве на конституционный строй и участии в экстремистских организациях.

Ношение бороды молодыми мужчинами приравнивалось к доказательству их причастности к исламским экстремистам.

Алимардон Султанов, известный в Сети под именем Алимардон Куддусий, доктор-травматолог в Элликалинском районе Каракалпакстана и правозащитник в области свободы вероисповедания, в интервью Ц-1 делится своими опасениями, что в Узбекистане может возобновиться преследование верующих.

По его словам, за три года правления нового президента Шавката Мирзиёева, объявившего политику реформ и отхода от прежней репрессивной системы, узбекистанцы стали терять страх, почувствовали себя более свободными людьми, в том числе и в отношении религии.

В стране стало заметнее количество молодых мужчин, отпустивших бороды, а в годы правления Каримова это могли позволить себе только старики.

«То, что власть может поймать мужчину и побрить его, – грубейшее нарушение прав человека, не только религиозных прав, но и вторжение в его личную жизнь и пространство», – говорит Султанов.

Президент не знает…

«Узбекистан после некой оттепели возвращается к репрессиям?» – звучит вопрос Ц-1.

«Я думаю, что в системе власти остались люди из старого режима, у которых сохраняется ненависть к исламу, и эта истерика у них наблюдается всегда в преддверии Дня независимости (отмечается 1 сентября. – Прим. Ц-1).

«То есть существуют плохие чиновники, которые придерживаются старых взглядов, противятся новому, а президент – ни при чем?»

«У меня нет подтвержденных данных, что президент Шавкат Мирзиёев стоит за этой акцией, но, если власть снова начнет репрессии против верующих, это отбросит страну на десятки лет назад», – говорит Алимардон Султанов.

В связи с инцидентами с задержанием бородатых мужчин Султанов записал обращение в YouTube к президенту Мирзиёеву, в котором он просит наказать всех лиц, виновных в принудительном сбривании бород в Ташкенте, и принять меры, чтобы подобный произвол больше не повторялся ни в одном из регионов страны.