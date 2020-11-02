Призыв о бойкоте французских товаров в Ташкенте

В Ташкенте у станции метро «Новза» раскидали листовки с призывом бойкотировать французские товары – правильная инициатива: за экстремизм и надругательство над святынями надо отвечать.

Высокомерие и аморальность Запада, о которых в годы СССР граждане Узбекистана, защищенные «железным занавесом», а также политической системой социализма и интернационализма знали мало, начали отчетливо проступать перед глазами многих.

Французы надругались над святым для 1,7 млрд мусульман в мире и при этом продолжают пыжиться от собственной важности – одним словом, выпендриваться.

В Узбекистане, где политическая дискуссия и свободный обмен мнениями по-прежнему невозможны, а последователи ислама многие годы находятся под преследованием властей, реакция тем не менее последовала.

В конце прошлой недели на лестнице пешеходного перехода у станции метро «Новза» в Ташкенте неизвестные раскидали фото президента Франции Эмманюэля Макрона и французского флага с напечатанным поперек листка словом «бойкот».

Любой прохожий мог видеть в этом отчетливый призыв бойкотировать все французское, причина тоже очевидна – из-за упрямого утверждения французами права оскорблять исламского пророка Мухаммада.

Оговорюсь, что я ни в коем случае не оправдываю тех людей, которые в ответ на низость французов начали нападать и убивать. Они должны ответить перед обществом за свои злодеяния.

Но меня удивило выступление президента Франции Макрона – его заявление, что карикатуры на пророка Мухаммада будут напечатаны отдельным изданием, кроме того, их начнут проецировать на зданиях французских городов. Что и произошло.

Разве это не является экстремизмом, разжигающим пламя вражды между христианским и мусульманским миром?

Здесь имеет место или глупость, или цинизм политиков «просвещенного» Запада. Разве непонятно, что они подставляют своих граждан и используют их как пушечное мясо.

Огромное число сокровищ мировой живописи хранится в музеях Франции. А какое отношение к мировому искусству и какую такую ценность имеют экстремистские рисунки желтушного издания Charlie Hebdo?

Стоят ли они жизни погибших невинных людей? А если Макрон думает, что этим всё закончится, то он, очевидно, очень наивный человек. Вернее, самонадеянный.

В Узбекистане издавна проживают люди разных национальностей и конфессий, и никому в голову не придет глумиться над духовными ценностями другого человека.

Но призывать европейцев к осмыслению, пониманию того, что уважение чувств другого человека, святых для него вещей – бессмысленное занятие: нет у них на то ни чести, ни совести.

Зато эти напыщенные пижоны понимают, когда в их карманы попадает меньше «бабла». Ведь именно деньги и делают их такими, какие они есть.

Поэтому бойкотирование французских товаров, отказ от покупки всего французского, до их фильмов и музыки – достойный ответ, чтобы прочистить им мозги.

Ничто другое тут не поможет.

Неравнодушный житель Ташкента