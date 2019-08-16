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    • Узбекистан

    Две оптимизации – и каракалпакский фермер осталась без земли

    Раиса Аллашева из Нукусского района Каракалпакстана лишилась фермерского участка – новый хозяин, друг районного хокима, будет выращивать там экспортную продукцию.

    Фермер из Каракалпакстана Раиса Аллашева; фото: Ц-1
    Фермер из Каракалпакстана Раиса Аллашева; фото: Ц-1

    60-летняя жительница Нукусского района Каракалпакстана Раиса Аллашева надеется вернуть фермерское хозяйство, отобранное у нее по решению районного хокимията.

    Глава района Ажинияз Сийтаков при принятии решения руководствовался январским постановлением правительства Узбекистана об очередной реструктуризации фермерских хозяйств.

    Ее цель, как говорилось в правительственном документе, – оптимизация использования земли путем увеличения размера хозяйств, производящих хлопок и пшеницу; перераспределение земли более эффективным фермерам и кластерам, а также улучшение ротации.

    Кроме того, одной из задач оптимизации было увеличение фермерских хозяйств, производящих хлопок и пшеницу, до 100 гектаров, а также тех, кто будет производить продукцию на экспорт.

    По каким принципам и правилам должна проходить эта оптимизация, многим фермерам в Узбекистане ничего неизвестно.

    Раиса Аллашева из Нукусского района говорит, что весь процесс принятия решения проходит отнюдь не прозрачно, людям на местах ничего не объясняют, их права и голос не учитываются.

    Ферма с 2004 года

    Женщина рассказывает, что последние 15 лет жизни она и ее семья отдали своему фермерскому хозяйству, а затем в одночасье местный хоким Ажинияз Сийтаков отобрал землю.

    Участок уже передан новому хозяину – однокурснику и товарищу хокима Алишеру Джуманазарову из ООО «Агроимпекс». Аргументы Сийтакова: Джуманазаров будет выращивать сельхозпродукцию на экспорт.

    Раиса Аллашева с 2004 года на участке «Арбачи» Нукусского района Каракалпакстана работала управляющей фермерским хозяйством «Сары палапан» площадью 38,7 гектара.

    Там они выращивали пшеницу, картофель, лук. В прошлом году посадили виноград.

    По указу об оптимизации 2016 года участок Раисы разделили на две части, у одной осталось старое название «Сары палапан», а вторую ее сын назвал своим именем: «Даулетмурат Хужамуратов».

    Но практически всей землей Аллашева заведовала сама, так как в 2016 году ее сын упал с трактора и стал инвалидом.

    Суды

    После того, как оба участка по решению хокима Нукусского района перешли к новому хозяину, Аллашева обратилась за восстановлением ее прав на землю в суд.

    Нукусский районный суд вынес решение в пользу Аллашевой. Хокимият подал на апелляцию, и рассмотревший ее Кегейлийский районный суд принял сторону местной власти.

    Раиса Аллашева снова обратилась в суд и ждет его решения…

    Не помог женщине и глава Каракалпакстана – председатель Жокаргы Кенеса (Верховного совета) Муса Ерниязов, к которому она обратилась с жалобой в конце весны.

    Ерниязов, по ее словам, вызвал к себе хокима Ажинияза Сийтакова и сказал, что надо вернуть фермерские хозяйства прежним владельцам.

    Но, отойдя лишь десять метров от здания Жокаргы Кенеса, как рассказывает Аллашева, хоким пригрозил ей: «Муса Ерниязов у себя здесь начальник, в районе я – хоким, там земли мои, умру, но не верну».

    План есть, а договора — нет?

    Раиса, помолчав некоторое время, продолжает: «Кегейлийский суд, знаете почему отказал в удовлетворении нашего заявления? Из-за отсутствия арендного договора с райхокимиятом!

    Если нет договора, почему же все эти годы урожай мы сдавали государству по установленным нормам и в нужном объеме, а хокимият молчал? Кто остановит этот беспредел?»

    Без фермерского хозяйства женщина и ее семья не знают, что делать со скотом. Где содержать 10 лошадей, 20 голов крупного рогатого скота и 62 – мелкого скота?

    «Ведь лошади ахалтекинской породы приобретены через аукционы. Кумыс делали, в скачках участвовали… Коней брали из соседних районов как производителей для умножения породы… Для экспорта сельхозпродукции недавно приобрели автофуру…» – вздыхает Раиса Аллашева.

    Источник:Ц-1
    Темы: Фермерство в Узбекистане, Фермеры Узбекистана
    Теги: Каракалпакстан фермерское хозяйство в Узбекистане
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