Эксперты – о терроре из Узбекистана: уроки ислама помогут…

Опрошенные Ц-1 узбекские эксперты, комментируя теракт в Нью-Йорке, говорят, что бедность и отсутствие религиозного просвещения сделали граждан РУз легкой добычей исламистов.

Узбекистан стал ведущим поставщиком террористов, говорит в интервью Ц-1 Сурат Икрамов, руководитель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ).

Последний теракт в Нью-Йорке, совершенный 31 октября, третий за год, когда мирных граждан других стран убивал выходец из Узбекистана.

На этот раз отличился уроженец Ташкента 29-летний Сайфулло Саипов: на его совести – восемь жизней и 15 покалеченных человек в Нью-Йорке, одном из самых оживленных городов мира.

Легкая добыча рекрутов

Икрамов считает, что бедность и необразованность соотечественников создают наиболее благоприятную почву для рекрутеров экстремистских течений.

«Узбекистанцы становятся легкой добычей исламистов, поскольку власть не может их обеспечить работой, средствами для существования и религиозной свободой», – утверждает он.

Узбекистан стал донором рабочей силы для многих стран, продолжает правозащитник. На заработках многие мигранты начинают искать отдушину и интересоваться религией, но попадают в сети вербовщиков радикальных организаций.

В самом же Узбекистане до последнего времени, особенно при жизни первого президента Ислама Каримова, опасно было проявлять свою религиозность.

«При Каримове велась практика фабрикации уголовных дел против верующих. Более 15 тысяч узбекистанцев сидят в тюрьмах за преступления, которых не совершали. Их единственным прегрешением могло стать частое посещение мечети», – продолжает Икрамов, добавляя, что управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД Узбекистана существуют 20 лет, но не справляются со своей работой и занимаются фабрикацией дел и пытками.

Узбекистану нужен диалог

Аналогичное мнение высказал и Пулат Ахунов, экс-депутат Верховного Совета СССР, проживающий в Швеции.

Он считает, что в Центральной Азии существуют социальные предпосылки для агитационной работы апологетов «Исламского государства».

Экстремизм некоторых узбеков – следствие насилия и их безвыходного положения в стране. Покончить с экстремизмом в Узбекистане возможно, только если новая власть прекратит практику угнетения собственных граждан.

Античеловеческая религиозная идеология превращает обычного человека в террориста, и это никак не связано с узбеками как нацией, уверен Ахунов. Экс-депутат предлагает властям Узбекистана начать диалог на эту актуальную тему и допустить демократическую оппозицию для участия в общественно-политической жизни страны.

«Без этого никакие позитивные изменения в Узбекистане невозможны», – резюмирует он.

Обучать, а не преследовать

Правозащитник Икрамов уверен: верующих надо обучать, а не преследовать. Он вспоминает недавний визит специального докладчика ООН по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмеда Шахида, который посещал Узбекистан в октябре этого года.

Икрамов на встречу с посланником собрал родителей, жен и детей осужденных. Они рассказывали, что весь терроризм их родственников заключался в чтении намаза. При этом осужденные, получившие 15-летние сроки, даже не понимали, о чем там речь, поскольку намаз читается на древнеарабском.

Вот и получается, что люди, которые хотят разобраться в исламе, ищут информацию в Интернете, где часто попадают в сети лжепроповедников.

«Узбекистану надо вплотную заняться религиозным образованием: начать с уроков ислама в школе, позволить создавать независимые теологические вузы и перестать присылать имамов из СНБ», – делится рецептом активист.

В то же время Икрамов настаивает: переход Сайфулло Саипова на сторону террористов – ответственность США. Подозреваемый в совершении теракта давно уехал в Штаты и имел абсолютно легальные документы.