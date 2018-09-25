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    Антитеррористический центр СНГ: ИГИЛ создает опорный пункт в ЦА

    «Исламское государство» активизирует спящие ячейки в странах Центральной Азии, пишет RT со ссылкой на главу Антитеррористического центра СНГ Андрея Новикова.

    Граница между Таджикистаном и Афганистаном; фото: ОБСЕ
    Граница между Таджикистаном и Афганистаном; фото: ОБСЕ

    Об этом Новиков заявил на совещании руководителей антитеррористических подразделений стран СНГ в рамках международных учений «Иссык-Куль – Антитеррор – 2018». По словам генерал-полковника полиции, в странах Центральной Азии распространяется оружие из «горячих точек».

    А вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков отметил, что из Афганистана в приграничные страны также проникают члены террористических организаций.

    Ранее Министерство обороны РФ анонсировало усиление военных баз в Таджикистане и Кыргызстане новейшим вооружением.

    Темы: Афганистан и Центральная Азия, Безопасность, Исламское государство
    Теги: ИГИЛ опорный пункт террористы Центральная Азия
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