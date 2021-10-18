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    Галима Бухарбаева. Письмо читателям

    Да, на Ц-1 будет много о «пандемии», «великой перезагрузке», то есть о планах тех, кто контролирует финансовые потоки в мире, а сегодня открыто заявил о своих претензиях на весь мир, на каждого из нас… потому что я – против, а вы?

    Галима Бухарбаева и Салиджон Абдурахманов - журналисты из РУз на митинге в Берлине 29.08.2020 против лжепандемии; Ц-1
    Галима Бухарбаева и Салиджон Абдурахманов — журналисты из РУз на митинге в Берлине 29.08.2020 против лжепандемии; Ц-1

    Дорогие читатели, товарищи и друзья – все те, кому попадет на глаза этот текст.

    Мы живем в сложное время: старый мир рушится, прежние ориентиры, по которым мир жил с 1991 года, с развала Советского Союза, оказались химерой, очковтирательством – одним словом, дерьмом в красивой обертке.

    Идеи свободы и демократии, которые Запад величаво и поучительно нес в наши страны, отменяются, «лапша на уши» более не требуется – мы все уже по уши в этом западном… как сказать приличнее? – повидле…

    Развернувшееся с марта 2020 года коронабесие окончательно сорвало со всех маски. Всё откровенно и ясно. Всё, как предупреждали классики: капитализм в своей высшей форме развития всегда приводит к истреблению людей, к фашизму.

    Вопрос: принимаем ли мы план глобалистов? Подходит ли он нам? Хотим ли мы нарисованного ими будущего для своих детей и внуков? Не стыдно будет нам перед потомками, что мы без боя сдали им всё, лишили себя человеческого облика, спрятавшись по первому приказу за «намордниками», даже не попытавшись остаться людьми…

    Насколько верной народу остается власть в наших странах, могут ли люди рассчитывать на ее защиту, как в далеком 1941-м, или же она уже под пятой у глобалистов, продав им всё, даже нерожденных детей?

    Эти вопросы и темы я считаю сегодня наиболее важными. Если вы хотите поддержать дискуссию, создать обмен информации в защиту человека и против фашизма, то жду вашего активного участия в работе сайта.

    Сегодня честная журналистика не интересует людей, у кого есть деньги. В случае с Ц-1 – сайт не финансируется никем, но я и еще несколько моих коллег готовы работать во имя идеи, пока хватит здоровья и сил.

    Это – самая важная, возможно, битва в истории человечества. И мы должны по-своему быть рады тому, что нам выпал шанс жить тогда, когда мы особенно нужны для защиты добра и света. Это – великая честь.

    А счастье в глазах Запада нам не полагалось никогда. Потому что те, кто сегодня единолично правит миром, стали теми, кем они стали, благодаря тому, что страны третьего мира, вроде нас с вами, живут, мягко говоря, плохо – это условие их хорошей и очень хорошей жизни.

    Но плевать на их планы, тем более что у них ничего не выйдет.
    А мы добудем счастье себе и своим детям – сами!

    Присоединяйтесь!

    Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: "Пандемия" Covid-19, Безопасность, Лжепандемия коронавируса
    Теги: вакцинация Галима Бухарбаева Пандемия Узбекистан
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