Андижан: после взрыва в поликлинике

Пять школьников и учительница остаются в Центре неотложной медицинской помощи в Андижане после взрыва газового котла в поликлинике, где они проходили медосмотр.

В минувшую пятницу, 1 марта, в отделении Республиканского центра неотложной медицинской помощи Андижана провели вторую операцию школьнику, пострадавшему от взрыва в центральной многопрофильной поликлинике города.

Всего в клинике, как сообщили журналисту Ц-1, остаются пять детей: четыре мальчика и девочка, а также их учительница, которая по сей день находится в шоковом состоянии.

26 февраля в результате взрыва автономного отопительного котла в центральной многопрофильной поликлинике Андижана пострадали 18 человек, в основном ученики девятых классов общеобразовательной школы № 4 Андижана, которые прибыли туда для прохождения медосмотра.

Двум школьникам была проведена операция в отделении нейрохирургии, одному из них, как было сказано выше, потребовалось повторное хирургическое вмешательство.

Отключили воду

Как выяснилось, в котельной поликлиники, находившейся в ведении АО «Иссиклик манбаи», было установлено три котла марки АКС-100. Котлы отопления работали на природном газе.

За два дня до происшествия работники горводоканала поставили в известность жителей Андижана, что в некоторых районах будет приостановлена подача воды.

В день взрыва у жителей многоэтажных домов 2-го, 3-го и 4-го микрорайонов города воды не было уже вторые сутки. А многопрофильная поликлиника находится между 2-м и 3-м микрорайонами.

Работникам АО «Иссиклик манбаи» следовало быть начеку, зная, что без подачи воды котлы могут взорваться, и отключить их.

В тот день на плановый медосмотр в поликлинику прибыли учащиеся школы № 4. Они должны были проходить флюорографию, которая расположена на первом этаже здания. Ученикам можно было попасть в кабинет флюорографии с главного входа.

Но в целях соблюдения тишины и порядка в поликлинике их попросили пройти в этот кабинет со двора.

Удар по детям

Учащиеся стояли в очереди у дверей кабинета, напротив которого как раз и находился котел. В результате взрыва пострадали именно они.

По словам главного врача медицинского учреждения А. Мамадиева, сегодня состояние всех детей удовлетворительное. Четверо из доставленных школьников были госпитализированы в отделение нейрореанимации, в том числе двое были прооперированы.

Амбулаторно-психологическая помощь оказана десяти пострадавшим. Некоторые были выписаны домой.

В настоящее время управление противопожарной безопасности и другие правоохранительные органы устанавливают причины взрыва.

Создана комиссия по расследованию причин произошедшего, в состав которой вошли сотрудники хокимията Андижана, управлений по ЧС, внутренних дел, здравоохранения и народного образования, а также работники АО «Узтрансгаз».