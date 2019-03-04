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    Андижан: после взрыва в поликлинике

    Пять школьников и учительница остаются в Центре неотложной медицинской помощи в Андижане после взрыва газового котла в поликлинике, где они проходили медосмотр.

    Здание центральной поликлиники в Андижане; фото: Ц-1
    Здание центральной поликлиники в Андижане; фото: Ц-1

    В минувшую пятницу, 1 марта, в отделении Республиканского центра неотложной медицинской помощи Андижана провели вторую операцию школьнику, пострадавшему от взрыва в центральной многопрофильной поликлинике города.

    Всего в клинике, как сообщили журналисту Ц-1, остаются пять детей: четыре мальчика и девочка, а также их учительница, которая по сей день находится в шоковом состоянии.

    26 февраля в результате взрыва автономного отопительного котла в центральной многопрофильной поликлинике Андижана пострадали 18 человек, в основном ученики девятых классов общеобразовательной школы № 4 Андижана, которые прибыли туда для прохождения медосмотра.

    Двум школьникам была проведена операция в отделении нейрохирургии, одному из них, как было сказано выше, потребовалось повторное хирургическое вмешательство.

    Отключили воду

    Как выяснилось, в котельной поликлиники, находившейся в ведении АО «Иссиклик манбаи», было установлено три котла марки АКС-100. Котлы отопления работали на природном газе.

    За два дня до происшествия работники горводоканала поставили в известность жителей Андижана, что в некоторых районах будет приостановлена подача воды.

    В день взрыва у жителей многоэтажных домов 2-го, 3-го и 4-го микрорайонов города воды не было уже вторые сутки. А многопрофильная поликлиника находится между 2-м и 3-м микрорайонами.

    Работникам АО «Иссиклик манбаи» следовало быть начеку, зная, что без подачи воды котлы могут взорваться, и отключить их.

    Внутренний двор поликлиники в Андижане, где произошел взрыв; Ц-1
    Внутренний двор поликлиники в Андижане, где произошел взрыв; Ц-1

    В тот день на плановый медосмотр в поликлинику прибыли учащиеся школы № 4. Они должны были проходить флюорографию, которая расположена на первом этаже здания. Ученикам можно было попасть в кабинет флюорографии с главного входа.

    Но в целях соблюдения тишины и порядка в поликлинике их попросили пройти в этот кабинет со двора.

    Удар по детям

    Учащиеся стояли в очереди у дверей кабинета, напротив которого как раз и находился котел. В результате взрыва пострадали именно они.

    По словам главного врача медицинского учреждения А. Мамадиева, сегодня состояние всех детей удовлетворительное. Четверо из доставленных школьников были госпитализированы в отделение нейрореанимации, в том числе двое были прооперированы.

    Амбулаторно-психологическая помощь оказана десяти пострадавшим. Некоторые были выписаны домой.

    В настоящее время управление противопожарной безопасности и другие правоохранительные органы устанавливают причины взрыва.

    Создана комиссия по расследованию причин произошедшего, в состав которой вошли сотрудники хокимията Андижана, управлений по ЧС, внутренних дел, здравоохранения и народного образования, а также работники АО «Узтрансгаз».

    Источник:Ц-1
    Темы: Андижан, Безопасность
    Теги: Андижан Андижанская область Взрыв в Андижане
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