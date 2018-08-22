Совбез ООН продлил санкции в отношении Гулмурода Халимова

Совет Безопасности ООН продлил персональные санкции в отношении примкнувшего к «Исламскому государству» бывшего начальника таджикского ОМОНа Гулмурода Халимова.

В новом санкционном списке, опубликованном на сайте ООН 20 августа, полковник Халимов называется «военным советником и вербовщиком» террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

В апреле 2017 года британская газета The Times сообщила о гибели «министра войны ИГ» Гулмурода Халимова. Однако позже эксперты усомнились в правдивости данной информации.

В 2015 году Совбез ООН объявил об адресных санкциях в отношении лиц и организаций, близких к ИГ и группировке «Аль-Каида». Тогда в список также попал Гулмурод Халимов.

Продление санкций говорит о том, что у Совбеза ООН нет данных о гибели командира ИГ, пишет Ozodi.

Гулмурод Халимов – бывший боевой офицер таджикского ОМОНа. В 2013–14 годах он проходил обучение в американских тренировочных лагерях. В 2015-м Халимов исчез из поля зрения, а спустя некоторое время опубликовал в Сети видеообращение, в котором заявил о присяге ИГ.

На родине против Халимова возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, участии в преступном сообществе и незаконном участии в вооруженных конфликтах в других государствах. Госдеп США предложил за информацию о его местонахождении награду в размере 3 млн долларов.

Вместе с Халимовым в ИГ уехали некоторые из его детей и вторая жена Хумайро Мирова, бывшая глава пресс-центра Таможенной службы РТ.

В октябре 2017 года в Таджикистане осудили родных «министра войны ИГ» к длительным срокам заключения за связи с беглым полковником.