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    Совбез ООН продлил санкции в отношении Гулмурода Халимова

    Совет Безопасности ООН продлил персональные санкции в отношении примкнувшего к «Исламскому государству» бывшего начальника таджикского ОМОНа Гулмурода Халимова.

    Гулмурод Халимов; фото: IslamReview.ru
    Гулмурод Халимов; фото: IslamReview.ru

    В новом санкционном списке, опубликованном на сайте ООН 20 августа, полковник Халимов называется «военным советником и вербовщиком» террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

    В апреле 2017 года британская газета The Times сообщила о гибели «министра войны ИГ» Гулмурода Халимова. Однако позже эксперты усомнились в правдивости данной информации.

    В 2015 году Совбез ООН объявил об адресных санкциях в отношении лиц и организаций, близких к ИГ и группировке «Аль-Каида». Тогда в список также попал Гулмурод Халимов.

    Продление санкций говорит о том, что у Совбеза ООН нет данных о гибели командира ИГ, пишет Ozodi.

    Гулмурод Халимов – бывший боевой офицер таджикского ОМОНа. В 2013–14 годах он проходил обучение в американских тренировочных лагерях. В 2015-м Халимов исчез из поля зрения, а спустя некоторое время опубликовал в Сети видеообращение, в котором заявил о присяге ИГ.

    На родине против Халимова возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, участии в преступном сообществе и незаконном участии в вооруженных конфликтах в других государствах. Госдеп США предложил за информацию о его местонахождении награду в размере 3 млн долларов.

    Вместе с Халимовым в ИГ уехали некоторые из его детей и вторая жена Хумайро Мирова, бывшая глава пресс-центра Таможенной службы РТ.

    В октябре 2017 года в Таджикистане осудили родных «министра войны ИГ» к длительным срокам заключения за связи с беглым полковником.

    Темы: ИГИЛ и Центральная Азия, Исламское государство, Мужчины Центральной Азии, Таджикистан
    Теги: Гулмурод Халимов ИГИЛ ООН санкции Таджикистан
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