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    Маргиланец Тошболтаев — вербовщик или жертва?

    Житель Маргилана Абдужаббор Тошболтаев был экстрадирован из Египта в Узбекистан по обвинению в вербовке людей для войны в Сирии, так ли это?

    Мать Матлюба Абдукодирова смотрит на фото своих троих сыновей; скриншот
    Мать Матлюба Абдукодирова смотрит на фото своих троих сыновей; скриншот

    Семья Тошболтаевых, проживающая в махалле «Галатой» города Маргилана Ферганской области Узбекистана, — ярчайший пример идейного и правового кризиса, который переживает страна на протяжении последних 30 лет.

    Сегодня в красивом традиционном узбекском доме Тошболтаевых одиноко коротают свою старость родители — 65-летний отец Ахатжон Тошболтаев и 63-летняя мать Матлюба Абдукадырова. Супруги грустят, вытирают слезы, и их голоса в интервью журналистам звучат совсем слабо, они не требуют, не возмущаются, похоже, мало веря в возможность доказать свою правоту, чего-то добиться.

    Семейный исход

    Четверо их детей — трое сыновей и дочь вместе со своими семьями в период с 2012 по 2014 годы выехали из Узбекистана и все оказались в Египте. Первым выехал второй сын, ныне 36-летний Абдужаббор Тошболтаев, в Египте он намеревался учиться.

    Его два брата и сестра последовали за ним со своими семьями не по своей воле, из-за отъезда Абдужаббора в Маргилане их начали преследовать, мешали зарабатывать на жизнь, постоянно вызывали в милицию, в итоге 18 человек (вместе с детьми) были вынуждены покинуть свой дом.

    Ныне Абдужаббор находится в следственном изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ) в Фергане (Ферганская область), туда он был помещен сразу после экстрадиции из Египта, которая состоялась 15 апреля.

    Ему инкриминируют следующие статьи Уголовного кодекса Узбекистана: статья 159 — «Посягательства на конституционный строй», 222-1 — «Побег из-под стражи или из-под охраны», 244-2 — «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях».

    Если мужчина, отец четверых детей, будет признан виновным, ему может грозить срок лишения свободы от 15 до 20 лет.

    Отец Ахатжон Тошболтаев и мать Матлюба Абдукодирова; скриншот
    Отец Ахатжон Тошболтаев и мать Матлюба Абдукодирова; скриншот

    Родители Абдужаббора убеждены, что их сын не участвовал ни в какой противозаконной деятельности, тем более не мог иметь ничего общего с террористами. По их словам, он поехал в Египет, чтобы получить исламское образование, в свое время он не смог поступить в вузы Узбекистана, не набрал достаточных балов для учебы бесплатно, а оплатить контракт у его семьи не было денег.

    Как и многие узбекистанцы Тошболтаев успел побыть гастарбайтером в России, попробовал учебу в Индии, но там ему не подошел местный климат, в конечном счете — ему посчастливилось получить возможность учиться в Египте.

    В 2015 году власти Узбекистана сообщили оставшимся дома родителям, что их дети занимаются совсем не учебой и находятся не в Египте, а в Турции, где вербуют боевиков в ряды террористической группы «Исламское государство», захватившей в то время части территорий Сирии и Ирака.

    О том, что целая семья из Маргилана подалась в Турцию и вступила в ряды религиозных экстремистов — писала местная пресса в Узбекистане, поименно называя братьев и сестру Тошболтаевых.

    Красивый отчий дом в Маргилане опустел... Скриншот
    Красивый отчий дом в Маргилане опустел… Скриншот

    В октябре прошлого года стало известно, что в Египте был арестован Абдужаббор. По сообщению полиции Египта, при его аресте у него были обнаружены два паспорта — узбекский и украинский, на обоих была его фотография, но данные — имя и фамилия, дата и место рождения — были указаны разные.

    Наступила угроза экстрадиции Абдужаббора в Узбекистан по запросу властей из Ташкента. Его родные начали выступать на радио «Озодлик» («Свобода»), утверждать, что все время их отсутствия в Узбекистане они находились только в Египте, никогда не ездили в Турцию и Сирию, не имели ничего общего с любой формой экстремистской и террористической деятельности.

    У них не было сомнения, что после экстрадиции в Узбекистан Абдужаббор будет подвергнут пыткам, у него выбьют любые признательные показания, а значит упекут на долгие годы в тюрьму.

    В заключении в Египте Тошболтаев провел в общей сложности почти семь месяцев, и почти месяц назад был доставлен в Узбекистан. До сегодняшнего дня его родители не смогли с ним увидеться, на свидании побывал адвокат.

    Где доказательства?

    Правозащитный «Клуб пламенных сердец», возглавляемый известной правозащитницей Мутабар Таджибаевой, проживающей во Франции, убежден, что обвинение против Абдужаббора Тошболтаева как и всего его родных — не имеет оснований, все обвинения остаются голословными, без единого факта и доказательства.

    «Не приведено ни одного документа, свидетельства, что Тошболтаев действительно был в Турции или Сирии и занимался вербовкой людей в ряды «Исламского государства», — говорит правозащитница.

    Таджибаева на днях обратилась к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с просьбой прекратить «охоту на ведьм», преследовать своих граждан, а в случае с Тошболтаевым обеспечить справедливое рассмотрение дела, а затем выпустить человека на свободу.

    Не секрет, что сотни, если не тысячи граждан Узбекистана принимали участие на стороне исламских боевиков не в одном конфликте, вспыхнувшем в восточном мире за последние почти 30 лет.

    Это гражданская война в Таджикистане, затем — в Афганистане, Сирии, Ираке. В 90-е годы, а затем и 2000-е узбекистанцы, сформированные в «Исламское движение Узбекистана», составляли важный костяк в рядах «Талибана» и «Аль-Кайды», как и других нашумевших исламских группировок и организаций.

    Семьи террористов приняли…

    В 2019, а затем в 2021 годах Узбекистан возвратил из Сирии в общей сложности почти 350 своих граждан, в основном, женщин и детей, то есть, семьи тех своих граждан, которые отправились в эту страну, очевидно, не для учебы, а для участия в боевых действиях.

    Мутабар Таджибаева задается вопросом, если Ташкент во главе с Мирзиёевым решил возвратить на родину семьи боевиков, воевавших в Сирии, то почему подвергает таким гонениям тех, кто выехал из страны для учебы, и чья вина или участие в конфликтах на стороне террористов не доказана?

    Правозащитница убеждена, что при решении таких вопросов, власти Узбекистана должны исходить из справедливой оценки ситуации, которая была в стране в годы правления первого президента Ислама Каримова, когда гонениям и репрессиям подвергались все, кто активно исповедовал Ислам, участвовал в его изучении за рамками государственных учреждений.

    «Идеологический вакуум, несправедливость вокруг и неверие в возможность добиться справедливости, а также недоступность образования, отсутствие возможности устроиться в жизни у молодежи из простых семей — выталкивали наших граждан их страны», — говорит Мутабар.

    «Государство потому должно взять ответственность и на себя, почему они доводили своих граждан до отъезда из страны, почему не работали с молодежью, а предлагали им лишь пытки и тюрьму, ведь без всего этого никто из семьи Тошболтаевых никогда не покинул бы дом», — убеждена она.

    Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: ИГИЛ и Центральная Азия, ИДУ, Свобода религий
    Теги: Абдужаббор Тошболтаев Маргилан Сирия Узбекистан
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