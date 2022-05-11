Маргиланец Тошболтаев — вербовщик или жертва?

Житель Маргилана Абдужаббор Тошболтаев был экстрадирован из Египта в Узбекистан по обвинению в вербовке людей для войны в Сирии, так ли это?

Семья Тошболтаевых, проживающая в махалле «Галатой» города Маргилана Ферганской области Узбекистана, — ярчайший пример идейного и правового кризиса, который переживает страна на протяжении последних 30 лет.

Сегодня в красивом традиционном узбекском доме Тошболтаевых одиноко коротают свою старость родители — 65-летний отец Ахатжон Тошболтаев и 63-летняя мать Матлюба Абдукадырова. Супруги грустят, вытирают слезы, и их голоса в интервью журналистам звучат совсем слабо, они не требуют, не возмущаются, похоже, мало веря в возможность доказать свою правоту, чего-то добиться.

Семейный исход

Четверо их детей — трое сыновей и дочь вместе со своими семьями в период с 2012 по 2014 годы выехали из Узбекистана и все оказались в Египте. Первым выехал второй сын, ныне 36-летний Абдужаббор Тошболтаев, в Египте он намеревался учиться.

Его два брата и сестра последовали за ним со своими семьями не по своей воле, из-за отъезда Абдужаббора в Маргилане их начали преследовать, мешали зарабатывать на жизнь, постоянно вызывали в милицию, в итоге 18 человек (вместе с детьми) были вынуждены покинуть свой дом.

Ныне Абдужаббор находится в следственном изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ) в Фергане (Ферганская область), туда он был помещен сразу после экстрадиции из Египта, которая состоялась 15 апреля.

Ему инкриминируют следующие статьи Уголовного кодекса Узбекистана: статья 159 — «Посягательства на конституционный строй», 222-1 — «Побег из-под стражи или из-под охраны», 244-2 — «Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях».

Если мужчина, отец четверых детей, будет признан виновным, ему может грозить срок лишения свободы от 15 до 20 лет.

Родители Абдужаббора убеждены, что их сын не участвовал ни в какой противозаконной деятельности, тем более не мог иметь ничего общего с террористами. По их словам, он поехал в Египет, чтобы получить исламское образование, в свое время он не смог поступить в вузы Узбекистана, не набрал достаточных балов для учебы бесплатно, а оплатить контракт у его семьи не было денег.

Как и многие узбекистанцы Тошболтаев успел побыть гастарбайтером в России, попробовал учебу в Индии, но там ему не подошел местный климат, в конечном счете — ему посчастливилось получить возможность учиться в Египте.

В 2015 году власти Узбекистана сообщили оставшимся дома родителям, что их дети занимаются совсем не учебой и находятся не в Египте, а в Турции, где вербуют боевиков в ряды террористической группы «Исламское государство», захватившей в то время части территорий Сирии и Ирака.

О том, что целая семья из Маргилана подалась в Турцию и вступила в ряды религиозных экстремистов — писала местная пресса в Узбекистане, поименно называя братьев и сестру Тошболтаевых.

В октябре прошлого года стало известно, что в Египте был арестован Абдужаббор. По сообщению полиции Египта, при его аресте у него были обнаружены два паспорта — узбекский и украинский, на обоих была его фотография, но данные — имя и фамилия, дата и место рождения — были указаны разные.

Наступила угроза экстрадиции Абдужаббора в Узбекистан по запросу властей из Ташкента. Его родные начали выступать на радио «Озодлик» («Свобода»), утверждать, что все время их отсутствия в Узбекистане они находились только в Египте, никогда не ездили в Турцию и Сирию, не имели ничего общего с любой формой экстремистской и террористической деятельности.

У них не было сомнения, что после экстрадиции в Узбекистан Абдужаббор будет подвергнут пыткам, у него выбьют любые признательные показания, а значит упекут на долгие годы в тюрьму.

В заключении в Египте Тошболтаев провел в общей сложности почти семь месяцев, и почти месяц назад был доставлен в Узбекистан. До сегодняшнего дня его родители не смогли с ним увидеться, на свидании побывал адвокат.

Где доказательства?

Правозащитный «Клуб пламенных сердец», возглавляемый известной правозащитницей Мутабар Таджибаевой, проживающей во Франции, убежден, что обвинение против Абдужаббора Тошболтаева как и всего его родных — не имеет оснований, все обвинения остаются голословными, без единого факта и доказательства.

«Не приведено ни одного документа, свидетельства, что Тошболтаев действительно был в Турции или Сирии и занимался вербовкой людей в ряды «Исламского государства», — говорит правозащитница.

Таджибаева на днях обратилась к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с просьбой прекратить «охоту на ведьм», преследовать своих граждан, а в случае с Тошболтаевым обеспечить справедливое рассмотрение дела, а затем выпустить человека на свободу.

Не секрет, что сотни, если не тысячи граждан Узбекистана принимали участие на стороне исламских боевиков не в одном конфликте, вспыхнувшем в восточном мире за последние почти 30 лет.

Это гражданская война в Таджикистане, затем — в Афганистане, Сирии, Ираке. В 90-е годы, а затем и 2000-е узбекистанцы, сформированные в «Исламское движение Узбекистана», составляли важный костяк в рядах «Талибана» и «Аль-Кайды», как и других нашумевших исламских группировок и организаций.

Семьи террористов приняли…

В 2019, а затем в 2021 годах Узбекистан возвратил из Сирии в общей сложности почти 350 своих граждан, в основном, женщин и детей, то есть, семьи тех своих граждан, которые отправились в эту страну, очевидно, не для учебы, а для участия в боевых действиях.

Мутабар Таджибаева задается вопросом, если Ташкент во главе с Мирзиёевым решил возвратить на родину семьи боевиков, воевавших в Сирии, то почему подвергает таким гонениям тех, кто выехал из страны для учебы, и чья вина или участие в конфликтах на стороне террористов не доказана?

Правозащитница убеждена, что при решении таких вопросов, власти Узбекистана должны исходить из справедливой оценки ситуации, которая была в стране в годы правления первого президента Ислама Каримова, когда гонениям и репрессиям подвергались все, кто активно исповедовал Ислам, участвовал в его изучении за рамками государственных учреждений.

«Идеологический вакуум, несправедливость вокруг и неверие в возможность добиться справедливости, а также недоступность образования, отсутствие возможности устроиться в жизни у молодежи из простых семей — выталкивали наших граждан их страны», — говорит Мутабар.

«Государство потому должно взять ответственность и на себя, почему они доводили своих граждан до отъезда из страны, почему не работали с молодежью, а предлагали им лишь пытки и тюрьму, ведь без всего этого никто из семьи Тошболтаевых никогда не покинул бы дом», — убеждена она.

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