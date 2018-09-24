В Минске задержали таджикского футболиста, бросившего спорт ради веры

В Белоруссии при попытке вылететь в Польшу задержали бывшего футболиста из Таджикистана – 43-летнего Парвиза Турсунова, отстраненного от занятий профессиональным спортом в 2011 году из-за ношения бороды, сообщает Радио «Озоди».

Парвиз был задержан 18 сентября в аэропорту Минска, а его жену Сайёру Субхонову и четверых детей отправили в Украину. По ее словам, последние несколько лет их семья жила в Дубае (ОАЭ), потом три месяца – в Турции, но из-за проблем с регистрацией они переехали в Украину.

Спустя несколько месяцев они решили просить политубежище в Польше, запланировав попасть в Варшаву через Белоруссию. Но их путешествие было прервано в Минске.

По словам Сайёры, во время паспортного контроля в аэропорту Минска Парвиза попросили пройти в кабинет – и больше она его не видела. Три дня женщина с детьми находилась в аэропорту, а затем их отправили в Украину.

«Якобы Парвиз находился в списке разыскиваемых лиц за причастность к запрещенному движению «Салафия», – говорит Субхонова.

Женщина утверждает, что у мужа начались проблемы с законом из-за его бороды.

«Все началось, когда он был футболистом. Сначала из-за бороды ему не разрешили играть, потом поставили перед выбором: либо борода, либо футбол. Так он бросил футбол, мы перебрались в Дубай, а его на родине обвинили в салафизме», – сказала она.

В ОАЭ они брались за любую работу: продавали продукты питания и готовили плов.

На родине Парвиз Турсунов был одним из ведущих игроков футбольной команды высшего дивизиона Таджикистана «Хайр» (Вахдат), а также играл в столичной «Гвардии».

Однако борода, которую он носит, поставила крест на его спортивной карьере: из-за нее в 2011 году он не был допущен к матчам нового сезона чемпионата Таджикистана по футболу.

Дисквалифицированный атлет сказал тогда, что со своей бородой он не расстанется.

«…Потому что футбол – это мирское, а мы должны думать о вечном. Ношение бороды – один из важных суннатов пророка Мухаммада», – заявил Парвиз Турсунов.

В мае 2017 года в Таджикистане представили Кодекс этики таджикских спортсменов, которым запрещается носить бороду, а также длинные волосы и нестриженые ногти. Проект кодекса подготовлен Комитетом по делам молодежи, спорту и туризму РТ.