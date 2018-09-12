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    • Таджикистан

    ОБСЕ не допустила на конференцию подравшихся чиновника из РТ и члена оппозиции

    Представитель ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир отстранила от участия в Конференции по правам человека в Варшаве членов делегации из РТ и таджикской оппозиции, сообщает «Ахбор».

    Драка между таджикистанцами произошла 11 сентября у входа в отель, где проходит ежегодная Конференция по правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Глава Бюро по демократии и правам человека Ингиборг Солрун Гисладоттир осудила действия коллег.

    Инициатором драки якобы был советник посла РТ в Германии Мурод Саидзода. На видеозаписи инцидента видно, как мужчина в костюме бьет в лицо представителя таджикской оппозиции Сулаймони Орзу «за провокации».

    После потасовки Саидзода покинул это место на автомобиле. Польская полиция начала проверку по факту драки.

    В 2017 году Душанбе официально признал оппозиционную Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) экстремистской организацией и потребовал от ОБСЕ не привлекать ее лидеров к своим мероприятиям. В ответ на это в офисе ОБСЕ заявили, что в международном сообществе ПИВТ не признана запрещенной организацией, не является таковой, поэтому имеет право представлять свои интересы.

    Темы: Партия Исламского Возрождения Таджикистана, Таджикистан и оппозиция
    Теги: Варшава драка ОБСЕ ПИВТ Таджикистан
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