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    Таджикистанский футболист попросил политубежище в Белоруссии

    В прошлом один из ведущих футболистов Таджикистана Парвиз Турсунов, находящийся под арестом в Белоруссии и угрозой экстрадиции на родину, просит политубежище.

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    Парвиз Турсунов; фото: «Озоди»

    Судьба Парвиза Турсунова, задержанного 18 сентября в Минском аэропорту, куда он прилетел в надежде перейти границу Белоруссии и Польши, зависит не только от решения официального Минска.

    Но и от готовности одной из стран ЕС предоставить ему политубежище, поскольку в Белоруссии шансы на его получение ничтожны.

    Наталья Мацкевич, белорусский адвокат задержанного, рассказала Ц-1, что Таджикистан прислал документы на экстрадицию Турсунова.

    В постановлении о заключении под стражу от 19 сентября этого года написано, что бывший футболист находится в межгосударственном розыске. Что еще 18 ноября 2016 года в РТ ему предъявлено обвинение в «организации деятельности экстремистской группы», после чего футболиста объявили в розыск.

    Документы сейчас изучает Генеральная прокуратура Белоруссии. Если ведомство примет решение об экстрадиции, то ожидается его обжалование в суде.

    Наста Лойка, активистка белорусского правозащитного центра «Весна», утверждает, что вскоре Парвиз может быть выдан прямо в руки милиции Таджикистана.

    «Задача правозащитников – не допустить экстрадиции Парвиза в связи с тем, что в Душанбе ему угрожают пытки, преследования и надуманное обвинение в экстремизме», – говорит Наста.

    Убежище — спасение

    По ее словам, для приостановления процедуры высылки Парвиз на днях через администрацию СИЗО в Минске подал ходатайство на статус беженца в Белоруссии.

    На время рассмотрения ходатайства о статусе беженца (40 дней. – Прим. Ц-1) изучение запроса на экстрадицию приостановлено.

    Правозащитники рассчитывают, что даже если Белоруссия откажется предоставлять ему международную защиту, то найдутся другие государства, которые согласятся это сделать.

    Она вспоминает, что аналогичную процедуру в 2015–2016 годах прошла таджикская активистка Шабнам Худойдодова, которая в итоге получила политубежище в США.

    Показательно, что с 2004 года 36 таджикистанцев обращались к властям Белоруссии за получением политического убежища.

    Но последний раз статус беженца в этой стране получили четыре человека в 2005 году, а после – ни один гражданин Таджикистана.

    По словам Насты, Парвиз не жалуется на условия в СИЗО, но высылки опасается. Тем более, учитывая, что его жена и дети вернулись в Таджикистан, и у властей появились дополнительные возможности для шантажа.

    Турсунов пожертвовал спортом ради бороды

    На родине Парвиз Турсунов был одним из ведущих футболистов команды высшего дивизиона Таджикистана «Хайр» («Вахдат»), а также играл в столичной «Гвардии».

    Однако борода, которую он носит, поставила крест на его спортивной карьере: из-за нее в 2011 году он не был допущен к матчам нового сезона чемпионата Таджикистана по футболу.

    Дисквалифицированный атлет сказал тогда, что со своей бородой он не расстанется.

    «…Потому что футбол – это мирское, а мы должны думать о вечном. Ношение бороды – один из важных суннатов пророка Мухаммада», – заявил Парвиз Турсунов.

    Чтобы избежать тюремного наказания, вместе с семьей атлет переехал в Дубай. В ОАЭ Турсуновы брались за любую работу: продавали продукты питания и готовили плов.

    Впрочем, ни в ОАЭ, ни в Турции экс-футболист так и не смог оформить вид на жительство. В итоге семья Турсуновых перебралась в Украину, откуда и вылетела в Белоруссию.

    Источник:Ц-1
    Темы: Таджикистан, Таджикистан и оппозиция
    Теги: Парвиз Турсунов Таджикистан футбол в Таджкистане
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