В РТ доказали связь ПИВТ с атакой на велотуристов

Главарь группировки, устроившей атаку на велотуристов в Дангаре, в эфире Таджикского телевидения рассказал о причастности ПИВТ к теракту.

4 сентября в вечернее время в телепрограмме «Гирдоб», подготовленной Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ) РТ, вероятный руководитель группы нападавших Хусейн Абдусамадов заявил, что получил приказ об организации теракта от члена Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Носирхуджи Убайдова, более известного под именем Кори Носир.

Абдусамадов рассказал, что учился под руководством Кори Носира в Душанбе. Затем он продолжил религиозное обучение в Иране. В Москве вместе с единомышленниками промышлял разбоем, якобы чтобы спонсировать ПИВТ.

«В июне Кори Носир звонил мне и сказал, чтобы мы совершили теракт мирового уровня в Таджикистане. Он сказал, что руководство ПИВТ хочет дестабилизировать ситуацию в Таджикистане. Нам приказали напасть на туристов и заплатили 100 тысяч рублей», – цитирует его слова Asia-Plus.

При этом он сказал, что хотел ввести в заблуждение силовиков РТ, сняв агитационный ролик с флагом «Исламского государства» перед нападением на туристов.

29 июля его группировка устроила наезд на машине на группу иностранных велотуристов в Дангаринском районе. Погибли четверо: двое граждан США, один голландец и один швейцарец. Еще двое получили ранения.

В этот же день «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт. В Душанбе моментально среагировали, связав атаку с запрещенной в стране оппозиционной Партией исламского возрождения Таджикистана.