Таджикскую редакцию Радио «Свобода» обвинили в работе на режим Рахмона

Глава Ассоциации мигрантов из Центральной Азии в Европе Илхомджон Ёкубзода и правозащитница Шабнам Худойдодова обвинили редакцию Радио «Озоди» в поддержке действующей власти в Таджикистане, сообщает «Ахбор».

Об этом они заявили 17 сентября на пленарной сессии совещания ОБСЕ в Варшаве. Спикеры рекомендовали Конгрессу США, выступающему спонсором Радио «Свобода», обратить внимание на работу Таджикской редакции.

По словам Худойдодовой, «Озоди» называют «пресс-службой правительства Таджикистана», а также «европейским филиалом госагентства «Ховар». Вместе с этим критически настроенные журналисты вынуждены уходить из редакции.

«Если официальные власти США не в курсе, что творит руководство Радио «Озоди» на деньги американских налогоплательщиков, надеюсь, после моего выступления они обратят внимание на ситуацию в этом издании и изучат, на что на самом деле на Радио «Озоди» тратятся деньги, которые выделяются на продвижение демократических ценностей», – сказала Шабнам.

Илхомджон Ёкубзода заявил, что «Озоди» боится критиковать работу президента РТ и даже передает правоохранительным органам личные данные героев и авторов материалов, подвергая их опасности.

Эту информацию Ц-1 подтвердил молодой таджикский журналист, ныне получивший политическое убежище в Польше. По его словам, он не принял этические принципы работы редакции «Озоди».