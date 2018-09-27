Задержанного в Белоруссии футболиста из Таджикистана ищут родные

Парвиз Турсунов, отстраненный от футбола в РТ за бороду, был задержан 18 сентября в Минском аэропорту – с этого момента о его местонахождении неизвестному никому.

Таджикистанский футболист Парвиз Турсунов, которого на родине в 2011 году отстранили от занятий профессиональным спортом из-за ношения бороды и заподозрили в салафизме, остается под арестом в Белоруссии без связи с внешним миром.

Родственники не знают, где он находится и что его ждет.

Проживающая в Германии родственница бывшего футболиста на условиях анонимности говорит Ц-1, что от ее брата нет никакой информации.

«Власти Белоруссии ведут себя так, как будто поймали террориста № 1. Мы боимся, что его тайно депортируют в Таджикистан и посадят на 15 лет», – сказала она.

Единственную информацию, которую получила семья Турсунова, – это слова, сказанные его жене Сайёре Субхоновой, что его отвезли в городскую полицию, а дальше его следы теряются.

Сама Субхонова после трех дней, проведенных в аэропорту белорусской столицы с четырьмя малолетними детьми, была депортирована в Одессу (Украина). Затем она уехала в Москву, а оттуда вылетела в Таджикистан.

Турсуновым заинтересовались в ООН

Наста Лойка, активистка белорусского правозащитного центра «Весна», рассказала Ц-1, что делом Турсунова заинтересовались в УКВБ ООН. Они подали запросы, чтобы установить место содержания таджикистанца, а также основания для его задержания.

Опрошенные Ц-1 белорусские правозащитники сходятся во мнении, что единственный шанс Турсунова избежать депортации – подать прошение о предоставлении ему политубежища в Беларуси.

Мухамаджон Кабиров, пресс-секретарь Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), говорит, что Беларусь нельзя считать страной, безопасной для мигрантов, особенно из Центральной Азии.

По его словам, сотни граждан Таджикистана с 2015 года, когда в их стране были запрещены ПИВТ и «Группа 24», пытались перебраться из Белоруссии в Польшу на электричке Брест – Тересполь. Но только единицы получили защиту в ЕС. Остальные были вынуждены возвращаться, снова и снова пытаясь проделать этот путь.

Кабиров обращает внимание еще на один момент в этой истории: движение салафия, в приверженности к которому обвинили Турсунова, – ведущее исламское течение в Саудовской Аравии, с которой у Таджикистана – стратегическое партнерство.

«За последние три года в Таджикистане арестовали более трехсот человек, обвинив их в экстремизме. Единственное нарушение Парвиза Турсунова – борода», – утверждает Кабиров.

Он вспоминает, что за связь с салафитами грозились арестовать адвоката и абсолютно светского человека Джамшеда Ёрова, из-за чего он был вынужден выехать в Европу и получил там политическое убежище.

Турсунов пожертвовал спортом ради бороды

На родине Парвиз Турсунов был одним из ведущих футболистов команды высшего дивизиона Таджикистана «Хайр» («Вахдат»), а также играл в столичной «Гвардии».

Однако борода, которую он носит, поставила крест на его спортивной карьере: из-за нее в 2011 году он не был допущен к матчам нового сезона чемпионата Таджикистана по футболу.

Дисквалифицированный атлет сказал тогда, что со своей бородой он не расстанется.

«…Потому что футбол – это мирское, а мы должны думать о вечном. Ношение бороды – один из важных суннатов пророка Мухаммада», – заявил Парвиз Турсунов.

Чтобы избежать тюремного наказания, вместе с семьей атлет переехал в Дубай. В ОАЭ Турсуновы брались за любую работу: продавали продукты питания и готовили плов.

Однако ни в ОАЭ, ни в Турции экс-футболист так и не смог оформить вид на жительство. В итоге семья Турсуновых перебралась в Украину, откуда и вылетела в Беларусь.