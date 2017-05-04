Джамшед Ёров – о том, как власти Таджикистана избавляются от адвокатов

Защитникам оппозиционеров в Таджикистане уготованы слежка, тюрьма и клеймо предателя. Брат Бузургмехра Ёрова уехал в Германию, чтобы спастись.

Быть адвокатом в Таджикистане – опасное занятие. 43-летний Джамшед Ёров, младший брат опального адвоката Бузургмехра Ёрова, и защитник Махмадали Хаита, зампредседателя запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), пытается стать беженцем в Германии.

Нет смысла защищать Бузургмехра в Таджикистане

Бузургмехр Ёров был адвокатом 13 осужденных лидеров и активистов ПИВТ, которую правительство президента Эмомали Рахмона назвало террористической и объявило в 2015 году вне закона.

В октябре 2016-го его приговорили к 23 годам тюрьмы, городской суд Душанбе признал Ёрова виновным в призывах к свержению конституционного строя и разжигании социальной розни.

Младший брат Бузургмехра Джамшед не чувствует себя в безопасности даже в Европе: за ним следят, а его семью не выпускают из Таджикистана. В Германию переехала и сестра Бузургмехра Хосият, которая вынужденно стала правозащитницей, пытаясь спасти брата.

«Возможности для защиты Бузургмехра в Таджикистане исчерпаны. Из адвоката его превратили в рецидивиста: у него четыре приговора. Мы получили доверенность и готовим обращение в Комитет по правам человека ООН», – говорит Хосият.

По словам Джамшеда, в Польше они организовали Комитет по освобождению Бузургмехра Ёрова и начали активное сотрудничество с правозащитными организациями

«Мы с Хосият имеем доверенность от Бузургмехра для защиты его интересов в международных судебных инстанциях. Мы будем продолжать борьбу за его освобождение, хотя спецслужбы Таджикистана попытаются нам в этом помешать», – делится планами Джамшед.

«Возможности правовой системы Таджикистана для защиты Бузургмехра исчерпаны», – вторит ему Хосият.

Ёров утверждает: около 50 таджикских адвокатов находятся за решеткой из-за «защиты» неугодных оппозиционеров и активистов. Чаще всего по отношению к ним применяют статью № 247 Уголовного кодекса РТ.

«Адвокаты не могут исполнять свои обязанности в полной мере – они участвуют в процессе только ради галочки. Обвиняемый лишен защиты, что ведет к превращению Таджикистана в полицейское государство», – прогнозирует Джамшед Ёров.

«Будем защищать ПИВТ бесплатно»

Джамшед связывает все испытания, выпавшие на их семью, с попыткой защитить членов оппозиционной ПИВТ.

Его коллеги не брались за защиту опасного клиента: боялись лишиться лицензии, знали, что начнется слежка и будут прессовать их семьи.

Знал это и Бузургмехр Ёров. Но в сентябре 2015-го он опубликовал пост в Интернете о том, что его коллегия адвокатов «Сипар» готова оказать всем арестованным юридическую помощь, и инициировал создание Комитета по защите арестованных членов ПИВТ и их семей от незаконных крестов и обысков.

Джамшед вспоминает, что силовики угрожали скорым расформированием комитета.

Со своим подзащитным – Махмадали Хаитом – адвокаты встретились через десять дней после ареста.

Бузургмехра арестовали после его заявления о пытках одного из подзащитных – Саидумара Хусайни.

Накануне задержания правоохранители приезжали в офис Ёрова, представившись сотрудниками Радио «Свобода», и взяли интервью у адвоката. Кадры беседы позже использовали в пропагандистском мини-фильме, который больше сорока раз прокрутили по гостелеканалам. В нем адвоката называли «узбекским шпионом» и призывали бывших клиентов писать против него заявления о мошенничестве.

У его младшего брата Джамшеда изъяли рабочий компьютер с базой клиентов. После чего трое из клиентов написали заявления о мошенничестве.

«Я не мог ничего доказать – пришлось возместить «ущерб пострадавшим», – продолжает Джамшед. По его словам, тогда же за он заметил за собой слежку, телефоны всех членов семьи стали прослушивать.

В октябре 2015-го обыски даже без участия понятых прошли и в доме Хосият – в поселке Гулбутта в районе Рудаки, но бдительность семьи адвокатов не позволила правоохранителям подбросить наркотики или запрещенную литературу.

«Участвуя в деле ПИВТ, я неоднократно сталкивался с подобными случаями», – говорит Джамшед.

В том же месяце арестовали автомобиль семьи Хосият, чтобы ограничить ее передвижение, встречи с правозащитниками и послами.

Вывозили и угрожали

В январе 2016-го Душанбе посетили российский адвокат Дагир Хасавов и двое его турецких коллег. После встречи с ними в холле гостинцы «Шератон» Джамшед обнаружил, что его машина заблокирована сотрудниками ГКНБ.

«Нас с Хосият привезли в отделение ГКНБ рядом с судом Душанбе. Нас оскорбляли, называли пособниками террористов и экстремистов. Говорили, что сотрудничество с иностранными адвокатами ПИВТ приравнивается к измене Родине», – вспоминает Джамшед.

Затем их с сестрой отвезли в Варзобское ущелье, где находится учреждение, известное как «дача спецслужб». Вечером Хосият отпустили, а Джамшеда держали три дня.

Освободили только после того, как иностранные защитники были выдворены за пределы Таджикистана, а адвокат дал расписку о неразглашении происшедшего инцидента.

Встреча с «американским шпионом»

В феврале 2016 года в здании СИЗО ГКНБ начался процесс по делу членов Высшего совета ПИВТ. Его исход был предопределен: в июне Махмадали Хаит получил пожизненный срок.

Коллеги и сотрудники СИЗО не раз предупреждали Джамшеда о возможном аресте.

«Когда я пытался подать кассационную жалобу, начальник СИЗО Садриддин Шарипов прямо заявил мне, что скоро и я там буду», – делится Джамшед.

В мае того же года начался суд над Бузургмехром Ёровым. Во время процесса Джамшед и Хосият активно общались с прессой и дипломатами.

Это не осталось незамеченным: Хосият отказали в обмене паспорта, поскольку она якобы уже два года находится в розыске, а Джамшеда арестовали в августе 2016-го будто бы за разглашение приговора Махмадали Хаита.

Так впервые в мировой истории приговор суда стал государственной тайной.

«Сестру обвиняли во встрече с «американским шпионом» и ослаблении национальной безопасности, – вспоминает наш собеседник. – На самом деле в июле 2016-го она встречалась со Стивом Свердловым и показала ему Нурекскую ГЭС».

2016 год Ёровы запомнили как бесконечный судебный процесс: 6 октября огласили первый приговор в отношении Бузургмехра Ёрова, а через несколько дней возбудили новое дело за оскорбление им представителя власти и неуважение к суду – он осмелился прочитать в суде стихи Авиценны и суру Корана.

Попал в Германию через Россию и Польшу

Моментом, когда Джамшед понял, что надо уезжать, стала «разоблачительная» статья в правительственной газете «Садои Мардум», опубликованная 15 октября прошлого года.

Автор утверждал: братья Ёровы, защищая членов ПИВТ, сами стали преступниками, что они не адвокаты, а «враги, предатели» и «продажные куклы иностранных хозяев».

В декабре Джамшед вылетел в Москву, в январе перебрался в Польшу, где жил в лагере для беженцев в Безволе.

В середине марта туда приезжала навестить земляков Соро Кабири – сестра Мухиддина Кабири – лидера ПИВТ. На остановке у ворот лагеря Джамшед заметил машину с людьми. Один из пассажиров был поразительно похож на сотрудника УБОП РТ Фаридуна Давронова.

«Я его хорошо знал: он изымал у меня рабочий компьютер в октябре 2015-го, забирал машину сестры и арестовывал Бузургмехра. Не знаю, за кем они следили, но я уверен, это были агенты Рахмона», – рассказывает он.

После этого случая Джамшед переехал в Германию, где подал прошение о выдаче ему статуса беженца.

«Помни о дочери»

После отъезда Джамшеда из страны правоохранители начали давить на его близких.

«Через две недели сотрудники спецслужб пришли к отцу и жене и сказали, что знают, в каком я лагере, назвали номер моей комнаты, – говорит Ёров. – Они не поверили, что я поехал в Россию на заработки, передали, чтобы я не забывал о своей дочери Дилнозе и никому ничего не рассказывал», – продолжает Джамшед.

Семье Джамшеда Ёрова выехать за границу не дали. Супруге запрещают даже появляться в здании аэропорта. По его словам, жене предлагали полное обеспечение за счет государства взамен за сотрудничество.

Адвокаты сами нуждаются в защите

Кроме Ёровых в Германию вынуждена была уехать и адвокат Бузургмехра Муаззама Кодирова. Она тоже просит о политическом убежище.

Аресты адвокатов в Таджикистане начались в 2014 году с задержания Шухрата Кудратова и Фахриддина Зокирова – двух защитников известного оппозиционера Зайда Саидова.