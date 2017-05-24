Amnesty International заявила о репрессиях против адвокатов в Таджикистане

Накануне 26 мая – Дня адвоката в Таджикистане – Amnesty International опубликовала доклад о преследованиях властями адвокатов-правозащитников.

Доклад Amnesty International «Выполняя свой долг: притеснение, судебные преследования и тюремные заключения адвокатов в Таджикистане» опубликован сегодня, 24 мая.

В нем рассказывается о преследованиях независимых адвокатов правительством Таджикистана с целью запугать их, заставить замолчать и парализовать их деятельность.

По словам Дениса Кривошеева, замдиректора региональной программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии, адвокаты, занимающиеся защитой прав человека в Таджикистане, играют ключевую роль в стране, где власти вынуждают замолчать всех, кто их критикует, включительно с независимыми СМИ.

Тюрьма для защитников

Авторы доклада подчеркивают, что юристы подвергались репрессиям лишь за то, что действовали в рамках закона, выполняя свой профессиональный долг.

«Работа адвоката, а особенно адвоката-правозащитника, в сегодняшнем Таджикистане связана с беспрецедентным риском, – говорится в документе. – Адвокаты, которые брались защищать представителей политической оппозиции – Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и Группы 24, – в итоге сами оказывались за решеткой либо были вынуждены бежать из страны».

В документе описаны истории таджикских адвокатов-правозащитников Бузургмехра Ёрова и Нуриддина Махкамова, Джамшеда Ёрова, Муаззамахон Кадыровой и Шухрата Кудратова.

Бузургмехр Ёров и Нуриддин Махкамов, защищавшие в судах задержанных членов ПИВТ в 2016 году, осуждены на длительные тюремные сроки по обвинениям, связанным с терроризмом.

Брату Ёрова, адвокату Джамшеду Ёрову, и Муаззамахон Кадыровой – одной из немногих, которая решилась защищать Бузургмехра в суде, тоже пришлось покинуть страну из-за угрозы ареста.

Шухрат Кудратов находится в тюрьме уже третий год. В 2013 году его клиентом был оппозиционный активист и бывший министр промышленности Зайд Саидов, осужденный на 26 лет тюремного заключения. Саидова обвинили в мошенничестве и коррупции в особо крупном размере.

Кудратов был арестован в 2014 году и обвинен в даче взятки спустя несколько дней после того, как отправил в международные организации, СМИ и диппредставительства в Таджикистане письма о нарушениях рассмотрения дела Саидова, преследованиях его и его семьи.

Травля защитников оппозиционеров и их родственников служит предупреждением и средством устрашения для других юристов в Таджикистане.

Один адвокат на 13 тысяч таджикистанцев

Независимая адвокатская деятельность притесняется и на уровне законодательства. Согласно поправкам в Закон «Об адвокатуре», внесенным в ноябре 2015 года, контроль над лицензированием адвокатов по уголовным делам отдан квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Таджикистана.

Это противоречит международным стандартам, согласно которым лицензирование должно быть под контролем независимого профессионального объединения юристов. Ранее эти функции в Таджикистане выполнял Союз адвокатов.

В итоге к маю 2017 года из 1200 ранее лицензированных адвокатов в Таджикистане осталось всего 600 – примерно по одному на каждые 13 тысяч граждан восьмимиллионной страны.

Притеснения адвокатов происходят на фоне объявленной властями необходимости защищать стабильность в стране. Под предлогом сохранения национальной безопасности и борьбы с терроризмом власти Таджикистана нарушают основные права человека и все больше ограничивают свободу мнений и объединений.

Amnesty International приводит слова Дэвида Кайе, специального докладчика ООН по вопросу о праве на свободу убеждений, по итогам его прошлогодней поездки в Таджикистан: «Я обнаружил, что атмосфера страха распространилась на ключевые сегменты гражданского общества, такое подавление свободного выражения мнений приведет лишь к недовольству и чувству незащищенности». Авторы доклада отмечают, что за минувший год ситуация не улучшилась.

Освободить осужденных и пересмотреть закон

Международная правозащитная организация призывает власти Таджикистана немедленно освободить адвокатов-правозащитников Бузургмехра Ёрова, Нуриддина Махкамова и Шухрата Кудратова, обеспечить справедливое разбирательство по предъявленным им обвинениям – с открытыми слушаниями и возможностью защитить себя.

Amnesty International напоминает правительству о необходимости неукоснительно соблюдать права человека, в том числе права адвокатов, обеспечив им возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не опасаясь репрессий.

Союзу адвокатов Таджикистана авторы доклада рекомендуют собирать информацию о нарушениях прав адвокатов и публиковать ее, а также добиваться от властей изменения закона, ограничивающего их работу.

Правозащитники призывают международные профессиональные объединения юристов подключиться к требованиям защитить адвокатов в Таджикистане, а представителей стран-партнеров – напоминать властям об этой проблеме во время двусторонних встреч.