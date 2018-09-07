В финале Игр кочевников по кок-бору встретятся сборные Узбекистана и Кыргызстана

Сегодня, 7 сентября, сборная Узбекистана по кок-бору (козлодрание) впервые в истории ВИК поборется за «золото» в финале, где встретится с хозяевами турнира.

Накануне узбекистанцы в напряженном полуфинальном поединке одержали волевую победу над командой Казахстана со счетом 5:4.

Узбекистанцы проигрывали первые два тайма и только к концу игры вышли вперед. Болельщики уже назвали этот матч настоящей «битвой титанов» и украшением Всемирных игр кочевников (ВИК).

Казахстанская команда традиционно является одним из фаворитов данного турнира. Эксперты прочили ей место в финале задолго до начала Игр, ожидая, что, как и прежде, в матче за чемпионский титул казахстанцы будут сражаться с кыргызстанцами.

Кыргызстан в полуфинале обыграл сборную Москвы и Московской области со счетом 23:5. Именно с россиянами Казахстан встретится в матче за третье место.