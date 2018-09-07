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    В финале Игр кочевников по кок-бору встретятся сборные Узбекистана и Кыргызстана

    Сегодня, 7 сентября, сборная Узбекистана по кок-бору (козлодрание) впервые в истории ВИК поборется за «золото» в финале, где встретится с хозяевами турнира.

    Соревнования по Кок-бору (козлодранью) в рамках первых Всемирных игр кочевников в 2014 году; фото: worldnomadgames.com
    Соревнования по кок-бору (козлодранью) в рамках первых Всемирных игр кочевников в 2014 году; фото: worldnomadgames.com

    Накануне узбекистанцы в напряженном полуфинальном поединке одержали волевую победу над командой Казахстана со счетом 5:4.

    Узбекистанцы проигрывали первые два тайма и только к концу игры вышли вперед. Болельщики уже назвали этот матч настоящей «битвой титанов» и украшением Всемирных игр кочевников (ВИК).

    Казахстанская команда традиционно является одним из фаворитов данного турнира. Эксперты прочили ей место в финале задолго до начала Игр, ожидая, что, как и прежде, в матче за чемпионский титул казахстанцы будут сражаться с кыргызстанцами.

    Кыргызстан в полуфинале обыграл сборную Москвы и Московской области со счетом 23:5. Именно с россиянами Казахстан встретится в матче за третье место.

    Источник:Ц-1
    Темы: Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Спорт в Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: ВИК Всемирные игры кочевников козлодрание Кыргызстан Узбекистан
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