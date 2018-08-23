В Таджикистане освободили журналиста Хайрулло Мирсаидова

Согдийский облсуд отменил приговор независимому журналисту и лидеру таджикской сборной КВН Хайрулло Мирсаидову, осужденному на 12 лет за растрату госсредств.

22 августа суд заменил лишение свободы исправительными работами и обязал Мирсаидова выплатить штраф в размере 80 тысяч сомони (8,5 тысячи долларов). Как пишет ИА «Фергана», судебное заседание проходило за закрытыми дверями, в отсутствие подсудимого.

Asia-Plus пишет, что журналист будет добиваться полного снятия судимости и, если потребуется, дойдет до Международного уголовного суда в Гааге.

11 июля Худжандский горсуд приговорил Мирсаидова к 12 годам лишения свободы за растрату бюджетных средств, подделку документов и ложный донос. Кроме того, на него наложили штраф в размере 13,5 тысячи долларов.

По его мнению, причиной возбуждения уголовного дела стали его нападки на бывшего главу управления по делам молодежи Согдийской области Олима Зохидзода, который якобы присваивал госсредства.