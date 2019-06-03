Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Возвращение в Узбекистан жен и детей исламских боевиков

    Узбекистан должен помогать возвращающимся на родину членам семей узбекистанцев, воевавших на Ближнем Востоке, и контролировать их, считает правозащитница Мутабар Таджибаева.

    Возвращение в Узбекистан женщин и детей из Ближнего Востока; фото: Facebook
    Возвращение в Узбекистан женщин и детей из Ближнего Востока; фото: Facebook

    30 мая в РУз вернулись 156 человек, оказавшихся в зонах конфликта на Ближнем Востоке, – в основном это женщины и дети из Узбекистана.

    Они прилетели в Ташкент специальным авиарейсом, организованным по поручению президента РУз Шавката Мирзиёева, сообщает пресса в Узбекистане.

    На распространенных фото женщины, одетые в мусульманские одеяния, спускаются с трапа самолета, воины спецназа в масках несут на руках малолетних детей.

    Фото: Facebook
    Фото: Facebook

    Известная правозащитница из Маргилана Мутабар Таджибаева, проживающая в изгнании во Франции, говорит, что решение властей Узбекистана дать шанс на возвращение и начало новой жизни – прорыв для страны.

    Еще несколько лет назад всех возвратившихся женщин в Узбекистане ожидали бы только арест и заключение в женскую колонию, говорит правозащитница.

    Сама Мутабар, отбывавшая наказание в местах лишения свободы в Узбекистане с 2005 по 2008 год, рассказывает, что вместе с ней в колонии находились матери, осужденные только за то, что их сыновья были в бегах или же не хотели признавать свою вину.

    «Перед каждой амнистией в колонии шел разговор о том, что эти женщины-матери выйдут на свободу при условии, если их сыновья напишут прошение о помиловании на имя президента», – рассказывает Таджибаева.

    Фото: Facebook
    Фото: Facebook

    При этом правозащитница считает, что власти Узбекистана должны установить наблюдение над вернувшимися женщинами и детьми, привлечь помощь специалистов, в том числе психологов, чтобы успешно вернуть их к мирной жизни.

    «Эти люди провели долгое время в окружении настоящих фанатиков и террористов, – говорит Мутабар, –им могли внушить самые разрушительные идеи, а уезжали они из страны из чувства ненависти к ее правителям».

    Но сегодняшнее возвращение, по мнению правозащитницы, – это сигнал к тому, что в Узбекистане найдется место для всех, и не надо уезжать в Сирию или еще куда-то.

    «Особенно хорошо, что вернули детей, ведь через несколько лет с ними могло произойти все что угодно – Ташкент принял правильное решение», – говорит Таджибаева.

    Возвращенные в Узбекистан из Ближнего Востока женщины и дети; фото: Facebook
    Возвращенные в Узбекистан из Ближнего Востока женщины и дети; фото: Facebook

    По материалам зарубежных СМИ и публикациям в соцсетях было известно об участии в войне в Сирии группировки «Аль-Бухари», костяк которой составляли выходцы из Узбекистана.

    В некоторых сообщениях говорилось, что данная группировка включает порядка 500 боевиков и связана с «Талибаном» в Афганистане.

    Известно, что в Сирии воевал еще один отряд, являвшийся подразделением «Исламского государства», – «Хурасан», в который входили выходцы из Центральной Азии, преимущественно из Узбекистана.

    Источник:Ц-1
    Темы: ИГИЛ и Центральная Азия
    Теги: Исламское государство Сирия узбекские боевики
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Безопасность

    Мухиддин Кабири: «В ПИВТ не знают причастных к теракту против велотуристов»

    Глава запрещенной в Таджикистане ПИВТ в интервью Ц-1 говорит, что его партия не имеет отношения к убийству велотуристов в Хатлонской области РТ, и готова содействовать международному расследованию.

    Таджикистан

    Выбор редактора
    Политика

    Ошские события 2010 года. Почему Азимжон Аскаров в тюрьме

    Межэтническую резню на юге КР 2010 года пожизненно осужденный правозащитник Азимжон Аскаров сравнивает с провокацией Красной Армии 1922 года и называет имена ее главных зачинщиков в своем откровенном обращении из неволи.

    Кыргызстан
    Общество

    Дочь президента РУз Саида Мирзиёева призывает к работе со СМИ

    Новая «первая дочка» Узбекистана Саида Мирзиёева говорит об информационном вакууме в стране, который заполняется зарубежными СМИ, и призывает госорганы наладить связь с общественностью.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Политика

    Галима Бухарбаева / Никто не свалился с Луны

    Я считаю, что никому, включая Саиду Мирзиёеву, не надо делать вид, что мы не знаем, отчего в Узбекистане нет свободных СМИ, а госорганы не умеют общаться с прессой: притворство не поможет, а мы не вчера родились и не упали с Луны.

    Узбекистан