Возвращение в Узбекистан жен и детей исламских боевиков

Узбекистан должен помогать возвращающимся на родину членам семей узбекистанцев, воевавших на Ближнем Востоке, и контролировать их, считает правозащитница Мутабар Таджибаева.

30 мая в РУз вернулись 156 человек, оказавшихся в зонах конфликта на Ближнем Востоке, – в основном это женщины и дети из Узбекистана.

Они прилетели в Ташкент специальным авиарейсом, организованным по поручению президента РУз Шавката Мирзиёева, сообщает пресса в Узбекистане.

На распространенных фото женщины, одетые в мусульманские одеяния, спускаются с трапа самолета, воины спецназа в масках несут на руках малолетних детей.

Известная правозащитница из Маргилана Мутабар Таджибаева, проживающая в изгнании во Франции, говорит, что решение властей Узбекистана дать шанс на возвращение и начало новой жизни – прорыв для страны.

Еще несколько лет назад всех возвратившихся женщин в Узбекистане ожидали бы только арест и заключение в женскую колонию, говорит правозащитница.

Сама Мутабар, отбывавшая наказание в местах лишения свободы в Узбекистане с 2005 по 2008 год, рассказывает, что вместе с ней в колонии находились матери, осужденные только за то, что их сыновья были в бегах или же не хотели признавать свою вину.

«Перед каждой амнистией в колонии шел разговор о том, что эти женщины-матери выйдут на свободу при условии, если их сыновья напишут прошение о помиловании на имя президента», – рассказывает Таджибаева.

При этом правозащитница считает, что власти Узбекистана должны установить наблюдение над вернувшимися женщинами и детьми, привлечь помощь специалистов, в том числе психологов, чтобы успешно вернуть их к мирной жизни.

«Эти люди провели долгое время в окружении настоящих фанатиков и террористов, – говорит Мутабар, –им могли внушить самые разрушительные идеи, а уезжали они из страны из чувства ненависти к ее правителям».

Но сегодняшнее возвращение, по мнению правозащитницы, – это сигнал к тому, что в Узбекистане найдется место для всех, и не надо уезжать в Сирию или еще куда-то.

«Особенно хорошо, что вернули детей, ведь через несколько лет с ними могло произойти все что угодно – Ташкент принял правильное решение», – говорит Таджибаева.

По материалам зарубежных СМИ и публикациям в соцсетях было известно об участии в войне в Сирии группировки «Аль-Бухари», костяк которой составляли выходцы из Узбекистана.

В некоторых сообщениях говорилось, что данная группировка включает порядка 500 боевиков и связана с «Талибаном» в Афганистане.

Известно, что в Сирии воевал еще один отряд, являвшийся подразделением «Исламского государства», – «Хурасан», в который входили выходцы из Центральной Азии, преимущественно из Узбекистана.