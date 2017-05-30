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    Ферганская прокуратура не будет искать уникальный Коран

    Прокуратура Ферганской области РУз приостановила дело о потере милиционером хранившегося в ячейке банка древнего Корана из-за «срока давности» и «малой значимости».

    Рахбархон Адылова с документами, связанными с пропажей Корана; фото: Ц-1
    Рахбархон Адылова с документами, связанными с пропажей Корана; фото: Ц-1

    Жительница города Коканда в Узбекистане Рахбархон Адылова на днях получила ответ из прокуратуры Ферганской области, оставивший ее в полном недоумении.

    «Это какой-то ералаш, тут больше вопросов, чем ответов», – поражается пенсионерка.

    Наказание – самое минимальное

    В письме, подписанном прокурором Ферганской области Музаффаром Абдурахмановым и датированном 27 апреля, говорится, что по заявлению Адыловой 12 сентября 2016 года было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса РУз.

    Это статьи 169 («Кража») и 227 («Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов)»).

    Что кроме бывшего следователя УВД (управление внутренних дел) Ферганской области Алишера Хужамкулова к уголовному делу был привлечен и бывший судоисполнитель С. Мадаминов, о котором Адылова услышала впервые.

    А затем сообщается, что дело приостановлено из-за срока давности и ввиду «кам ахамияти», что в переводе с узбекского языка означает – «малой значимости».

    «Тут гадай, как хочешь: не то прокурор считает за пустяк факт пропажи древнего Корана, не то оценивает эту уникальную рукопись в копейки», – возмущается пенсионерка.

    По ее словам, Коран бесценен, он никак не мог быть утерян «по халатности».

    «Этот непонятный ответ наглядно говорит о том, что прокурор просто прислал отписку и делом о хищении моего Корана заниматься не собирается», – резюмирует она.

    «Я намерена вернуть святыню в семью!»

    «Потеря» уникального Священного писания мусульман произошла еще в 2006 году, когда, как утверждает женщина, по надуманным обвинениям была арестована ее младшая дочь Мухайё.

    Тогда же был произведен обыск в доме у Рахбархон (тогда она была хозяйкой сети продуктовых магазинов), где изъяли тот самый уникальный Коран.

    Суд над Мухайё, состоявшийся в том же 2006 году, постановил оставить Коран в собственности пенсионерки, но положить на хранение в ячейку банка. Однако вскоре в ячейке реликвии не оказалось.

    Решение кокандского суда 2007 года о том, что Коран надо положить в банковскую ячейку
    Решение кокандского суда 2007 года о том, что Коран надо положить в банковскую ячейку

    В сентябре 2016 года после обращения в виртуальную приемную по поводу кражи Корана было возбуждено уголовного дело, но для дачи показаний саму пенсионерку не вызывали.

    26 апреля возмущенная Адылова возле здания Сената Узбекистана в Ташкенте требовала встречи с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

    Но в итоге ее записали на прием к советнику главы государства Турсунхану Худайбергенову, в бытность которого начальником милиции Ферганской области и пропал уникальный Коран.

    По словам Адыловой, древняя рукопись, написанная несколько столетий назад, как святыня передавалась в их семье из поколения в поколение.

    Источник:Ц-1
    Темы: Коррупция в Узбекистане, Криминал, Свобода религии в Центральной Азии
    Теги: Коканд Коран Рахбархон Адылова Узбекистан Ферганская область
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