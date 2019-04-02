Фермер и Фемида Сырдарьинской области Узбекистана

Расследование милиции Баяутского района Сырдарьинской области утвердило, что фермер Джамолитдин Холматов вернул долг в 7 тысяч долларов, поставив более 20 тонн риса. Суд решает, что он ничего не отдавал…

Судоисполнители Баяутского района Сырдарьинской области Узбекистана отобрали у фермера Джамолитдина Холматова электронасос, трансформатор, стальные трубы и другое имущество общей стоимостью почти 60 млн сумов (7 тысяч долларов).

Именно такую сумму компенсации в 2018 году определил местный суд по гражданским делам на основании заявления другого фермера – Актамкула Гафурова.

Суд при этом проигнорировал заключение милиции Баяутского района, что Холматов истцу ничего не должен и давно вернул долг поставками риса.

7 февраля 2019 года апелляционный суд Сырдарьинской области решение суда первой инстанции в силе.

Семья рисоводов

Холматовы, живущие в махалле «Бабаюрт» кишлака УЯС в Баяутском районе Сырдарьи очень простодушные и не искушенные в правовой грамотности люди.

По их словам, они издавна выращивали рис, потом глава семейства Джуракул Холматов организовал фермерское хозяйство, где работали его жена Зухра и двое их сыновей – Джалолитдин и Джамолитдин.

Спустя время семейное хозяйство возглавлял младший сын – 29-летний Джамолитдин, вот тогда и началась история, которая не оставляет семью в покое по сей день.

Как следует из заключения, подписанного старшим следователем Баяутской милиции Бекзодом Джумаевым, в 2014 году житель соседней махалли «Фархад» Актамкул Гафуров попросил у Джамолитдина в обработку пять гектаров земли.

В качестве ответного шага Джамолитдин взял у Гафурова в долг 7 тысяч долларов, объясняя это необходимостью достроить начатый его отцом дом.

Доллары Гафуров дал 25 января 2014 года. Холматов обещал рассчитаться рисом, если осенью будет хороший урожай. Возврат денег договорились произвести из расчета поставки 14 тонн 300 кг риса.

Фермер написал Гафурову расписку, которую тот бережливо положил себе в карман.

Когда бывает неурожай…

Но 2014 год выдался неурожайным, и Джамолитдин не смог отдать долг. В 2015 году фермеру тоже не повезло, а в 2016-м он надумал купить так называемый «президентский» коттедж, но ему не хватило 4 млн сумов, и за этой суммой он опять обратился к Гафурову.

Тот не стал отказывать: в марте он дал Холматову 2 млн сумов, а через неделю – еще 2 млн, получив в каждом случае расписку. Денег тогда у фермера не было, но для погашения долгов как раз рассчитывал продать «президентский» коттедж.

Однако в 2017 году у Холматовых выдался урожайный год, и Джамолитдин решил отдать 10 тонн 920 килограммов риса, который на автомашине ЗИЛ, принадлежавшей водителю Абдукариму Маматкулову, отправил Гафурову.

Фермер пообещал чуть позже отдать еще недостающие три тонны.

А кредитор, нажимая на якобы имеющиеся знакомства в Ташкенте, стал требовать долг с процентами: заявил, что якобы Холматов должен ему еще 10 тонн риса.

Джамолитдин принялся спорить, но кредитор был неумолим. В конце концов Холматов сдался, в октябре того же года водитель самосвала ЗИЛ отвез Гафурову еще 10 тонн 500 кг риса.

Почему не берут расписок?

По удивительному простодушию ни в первом, ни во втором случае сам фермер сопровождать ЗИЛ не поехал и даже и не догадался хотя бы попросить водителя взять с Гафурова расписку за полученный рис.

Джамолитдин решил это сделать лишь через неделю после возвращения второй партии риса, когда сам пришел к своему кредитору и привез один миллион сумов наличными, попросив вернуть расписку на 7 тысяч долларов, за которые он с лихвой рассчитался рисом, – в общей сложности Холматов отдал 21 тонну 420 кг.

«Риса в глаза не видел…»

Когда фермер привез Гафурову миллион сумов наличными и потребовал расписку на 7 тысяч долларов, тот отказался брать деньги, заявив, что рис Джамолитдин ему не отдавал, и он все три расписки отнес в Баяутское РОВД.

Однако в милиции разобрались с заявлением: старший следователь Бекзод Джумаев допросил всех свидетелей этой истории и выяснил, как обстояло дело на самом деле, поэтому возбуждать уголовное дело на Холматовых не стали.

Тогда 9 марта 2018 года Гафуров подал исковое заявление на Холматова в Баяутский суд по гражданским делам с требованием вернуть долг.

Во время начавшегося процесса судья Б. Жумаев почему-то отказался вызвать и опросить свидетелей со стороны Холматова. И в итоге 18 марта суд принял решение взыскать с фермера 56 миллионов сумов.

Эта сумма Гафурову показалась недостаточной: мол, в суде неправильно посчитали курс доллара, и тогда 19 июля состоялся второй суд, который постановил, что Холматов в пользу кредитора должен был вернуть 58 миллионов 814 тысяч 670 сумов.

Когда мошенник остается безнаказанным…

Джамолитдин вновь обратился в милицию, но на этот раз попросил выдать ему официальное заключение о том, что никому ничего не должен.

Милицейский документ, доказывающий невиновность фермера, был предоставлен кассационной комиссии Сырдарьинского областного суда по гражданским делам, но 7 февраля 2019 года судья С. Намазбаева оставила решение предыдущей судебной инстанции в силе.

Над простодушием дехкан Баяута можно было бы посмеяться, но это грех делать. Потому что простодушие, скорее всего, вызвано безысходной жизнью села.

Семья сейчас находится в отчаянии: недавно Джамолитдин попытался совершить самоубийство, но его успели вытащить из смертельной петли.