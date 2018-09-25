Фермер из Кашкадарьи ищет встречи с президентом Узбекистана

Махмоназар Абдурахманов, фермер из Кашкадарьинской области, добивается в Ташкенте встречи с президентом после уничтожения его хозяйства.

В Народной приемной президента Узбекистана 56-летнего Махмоназара Абдурахманова приняли 21 сентября, и фермер рассказал, как 18 числа его хозяйство в Касанском районе Кашкадарьинской области было уничтожено бульдозерами.

По приказу хокима района Бахтиера Раджапова бульдозерист не пожалел ни саманный домик семьи, ни курятник с курами, ни крольчатник с кроликами, ни фруктовый сад…

На жалобу Абдурахманова откликнулся сотрудник приемной президента РУз по имени Бахтиер Джамонов, который позвонил хокиму Касанского района Раджапову с требованием прекратить беспредел, вернуть землю, а также возместить ущерб – и хоким согласился.

Но фермер не поверил словам чиновника и решил остаться в Ташкенте в ожидании приема самим президентом и его личного указания властям Касанского района.

«Это пройденный сценарий, так уже было три раза. Наш хоким (Бахтиер Раджапов. – Прим. Ц-1) обещает выполнить требования людей свыше, а когда я приезжаю, посылает меня подальше…» – сетует Махмоназар.

«Я обманул семью, понадеялся на поддержку и защиту государства, работал на совесть… Домой я не вернусь. В моем трехкомнатном доме в Касанском районе сейчас и так живут дети и внуки – 12 человек. Да и стыдно возвращаться с пустыми руками. Надеюсь, хоть президент поможет мне», – добавляет он.

В феврале 2016 года Махмоназар выиграл тендер на аренду земли на 49 лет.

«Наше хозяйство составляло 35 гектаров и 70 соток земли. Мы выращивали хлопок и зерновые культуры. Для того чтобы мне дали землю в аренду, я должен был с семьей сдавать ежегодный план: 94 тонны хлопка-сырца. Мы этот план перевыполнили в прошлом году и сдали 115 тонн», – рассказывает фермер.

В начале марта 2016 года, по словам Абдурахманова, к нему пожаловал начальник водоканала и заведующий землями Касанского района Наджим Отаназаров и ультимативно запросил 25 млн сумов за то, что тот работает не на своей земле.

Фермер ответил, что денег нет, поскольку он вложился в аренду трактора и солярки. «Лучше я в землю вложу эти 25 млн, государству лучше будет», – сказал Махмоназар.

В апреле Абдурахманов снова хотел взять в аренду солярку, но нефтебаза отказала и предъявила документ о том, что земля ему не принадлежит. Как оказалось, был проведен второй тендер, и землю отдали другому фермеру – Гиесу Вокилову.

Но Махмоназар не обратил внимания на документ и продолжил работать. Чтобы купить солярку и нанять тракториста для вспахивания поля, пришлось продать своих коров и баранов.

Призрачный протест прокурора

В феврале 2017 года фермера вызвал к себе прокурор Касанского района Уткир Хошимов, который сказал, что есть документ протеста от областного прокурора на владение земли Махмоназаром, и жаловаться бесполезно.

На что Абдурахманов попросил предъявить этот документ. Прокурор Хошимов не смог найти документ и извинился.

В сентябре 2017-го Гиес Вокилов подает на Абдурахманова в суд по гражданским делам, требуя, чтобы фермер незамедлительно освободил землю, поскольку с протестом на аренду его земли выступил областной прокурор.

Махмоназар, зная, что никакого документа о протесте нет, попросил показать его и в суде.

«Заместитель районного прокурора по сельскохозяйственным делам Умид Джумаев потупил взгляд и просто сказал, что документ есть. А судья Нурбек Худжакулов добавил: «Если прокурор говорит, что документ есть, значит, он есть». А затем вынес решение: насильно выгнать с земли семью фермера и разрушить дома, если тот будет против.

Махмоназар начал подавать бесконечные апелляции и жалобы, но во всех инстанциях ему твердили одно и то же: «Есть протест – не жалуйтесь».

Приехали бульдозеры…

Впервые бульдозеры появились во дворе семьип Абдурахмановых в апреле 2018 года. Был сломан дом, где Махмоназар жил с женой и внуками, но осталась тандырная и комната с газовыми баллонами, куда все они переселились и жили до сентября.

18 сентября бульдозеры начали ровнять с землей оставшиеся постройки. Завидев их, Махмоназар успел взять лезвие и вскрыть себе вены в знак протеста, но сотрудники милиции успели вывести его из постройки.

Хозяйство, включая курятник и крольчатник, было разрушено. Также бульдозеры снесли небольшой сад из фруктовых деревьев.