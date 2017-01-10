Фонд Каримова начал прием заявок на учебу за рубежом

Сегодня в Ташкенте в Фонде Ислама Каримова стартовал набор заявок на учебу в вузах Европы и США. Ц-1 узнал, как будет проходить отбор.

У претендентов получить степень магистра за рубежом за счет Фонда первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который патронирует его младшая дочь Лола Каримова-Тилляева, мало времени: документы принимаются только до 31 января.

«Отбор будет проходить в четыре этапа: первый и последний – проверка знания иностранного языка, а также пройдут оценка знаний по специальности и собеседование», – рассказала Ц-1 сотрудница фонда. Для претендентов даже завели специальный канал в Телеграмме @fondkarimov.

Языковые тесты начались с 10 января. К претендентам предъявляются еще общие требования: они должны быть не старше 35 лет и иметь профильное образование.

В качестве приоритетных специальностей определены такие:

естественные науки (возобновляемые источники энергии и химия), управление водными и земельными ресурсами, машиностроительные технологии, пищевые технологии, пищевая безопасность, производство продуктов и их маркетинг, архитектура, промышленный и архитектурный дизайн и живопись.

Ц-1 поинтересовался, с какими вузами заключены договоры, но сотрудники фонда их не назвали. По их словам, все будет решаться после отбора.

Не ответили в фонде и на вопросы, кто финансирует программу и сколько людей в итоге поедут на учебу.

Объявление же списков стипендиатов фонда произойдет 15–20 апреля.

Гуманитарии пока не востребованы

Российский антрополог Сергей Абашин, анализируя инициативу фонда, обращает внимание, что «в списке специальностей, по которым предлагается грант на обучение, нет социальных и гуманитарных наук, и что речь идет об университетах в странах Европы и США, даже не Японии и Китая, не говоря о России».

Кроме вышеназванных фонд предъявляет к соискателям стипендии довольно размытые требования, выполнение которых может показаться сложным, к примеру, как «служить делу экономического и духовного процветания родины и народа», «обладать широким кругозором, мировоззрением и нравственностью» и «глубокими знаниями по выбранной специальности».

Фонд обязуется обеспечить полное финансирование затрат на обучение и проживание на время прохождения магистерской программы (до двух лет). После окончания учебы студент должен отработать пять лет в Узбекистане.

Сначала был «Умид»

Требования к соискателям на получение гранта разительно напоминают условия, выдвигаемые к студентам фондом «Умид», созданным по инициативе Ислама Каримова в 1997-м. Эта организация также отправляла на учебу студентов в Европу и Японию. Претенденты отбирались известными в республике личностями по 50 критериям.

Проблемы с финансированием фонда появились уже через год: многим студентам задерживали стипендию. Чтобы избежать банкротства, «Умид» был объединен с фондом «Устоз».

Впрочем, многие студенты после окончания учебы остались на Западе, и фонд закрыли после массовых невозвратов – из 800 студентов в страну вернулись две трети, да и те после окончания обязательной пятилетней отработки вскоре покинули Узбекистан.

Родители выступали гарантами возвращения детей, многим даже пришлось идти в суд и рассказывать, почему их сын или дочь не вернулись на родину.

Приоритет фонда – создание музея

Соучредитель фонда – Лола Каримова-Тилляева, представляя программу, написала 8 января в Фейсбуке, что ежегодные грантовые программы фонда предоставят многим молодым людям, проживающим в нашей стране, возможность расширить свои интеллектуальные возможности, реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие и процветание родины.

«Мой отец всегда верил в достойное будущее нашей Родины и возлагал огромные надежды на молодое поколение узбекистанцев, на их высокий интеллектуальный потенциал», − написала она.

Каримова объявила о создании благотворительного общественного фонда имени отца в ноябре 2016-го. Учредителем фонда также стала жена покойного президента – Татьяна.

Среди приоритетов организации: создание музея первого президента, изучение его трудов и наследия, популяризация культуры и развитие узбекского языка. Планируется также предоставлять гранты на переводы и публикации произведений узбекских писателей на иностранные языки.