Галима Бухарбаева / «Оскорбление» пророка и безграмотность властей Узбекистана

Высказывание Наргизы Рахимовой о многоженстве с упоминанием пророка Мухаммада звучит грубо и развязно – непозволительный тон для чиновника, обязанного знать о положении и настроениях в стране.

Я ни в коем случае не считаю, что исламисты должны диктовать правила жизни в Узбекистане и ограничивать чью-либо свободу, в том числе право на свободу слова и мнений.

Но комментарий Наргизы Рахимовой, с 7 марта являющейся заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана, – как раз тот случай, когда сдержанность и корректность прозвучали бы не как заискивание перед исламистами, а как ответственный подход и грамотная оценка положения в стране.

На грубую реплику анонимного пользователя в Сети, ратующего за многоженство, при этом оскорбляющего и мужчин, проживающих с одной женой, и женщин, препятствующих полигамии, Рахимова от своего имени и с высоты своего положения ответила в аналогичном тоне.

Вступив в спор, она призвала в помощь авторитет пророка Мухаммада, поведав о Его жизни и принципах, но при этом опустила святую для всех мусульман фигуру на уровень, который предложил ее оппонент, – сравнила Его с «тряпкой»…

Понятно, что для огромного числа нормальных мусульман комментарий Наргизы остался бы незначительным фактом, говорящим лишь о ее уровне знаний, культуры и кругозора, но только не для «профессиональных поборников ислама». Для них такой промах высокопоставленной чиновницы как манна небесная.

Ищущие повод для конфликтов и разжигания ненависти – это их питательная среда и основа идеологии, – исламисты за считаные дни сумели раздуть высказывание чиновницы до государственного масштаба.

Мгновенно возникла ситуация, когда государственная служащая Узбекистана «оскорбила» пророка Мухаммада. Сетевая толпа фанатиков требовала линчевать женщину.

В остатке – конфликт, раскол и объединенные в общем гневе и возмущении ряды исламистов, сумевшие как минимум поставить в неловкое положение власть, которая до сих пор отмалчивается и не знает, что ей делать со всем этим…

Чиновники Узбекистана, в том числе Наргиза Рахимова, пришедшая во власть из журналистики, все годы независимости обитали в параллельной с народом реальности и врали о настоящем положении в стране, и именно поэтому сегодня они не могут вести дискуссии по самым острым вопросам, стоящим перед обществом.

Что могла бы сказать Рахимова по поводу осуждений тысяч и тысяч невинных верующих в стране по 159-й статье – «Посягательство на конституционный строй», о пытках и убийствах, через которые они проходили все годы правления первого президента Ислама Каримова, об изгнании наиболее видных имамов страны, об Андижане? Да хотя бы о сегодняшней проблеме, когда студентки Международной исламской академии Узбекистана не могут приходить на учебу с покрытой головой!

Ничего. Ответы на эти вопросы не может дать сегодня даже президент Шавкат Мирзиёев. Он по сей день не хочет признавать наиболее важные проблемы страны, дать им оценку и предложить пути их разрешения.

Дело в том, что Мирзиёев унаследовал власть, поэтому у него нет никакой стратегии, программы и платформы. Он не нуждался в том, чтобы его предвыборная программа и обещания прошли через жернова общественного обсуждения, а затем удостоились победы на выборах.

Отсутствие этой программы и установок, понимания – кто мы и за что стоим, – оставляет чиновников Узбекистана идеологически голыми. Их выручает то, что в стране нет оппозиции, ее выкорчевали давно, иначе их политическая безграмотность и идеологическая пустота стали бы предметом ежедневных дискуссий и насмешек.

Но Всемирная сеть многое изменила, и, как это случилось с Наргизой Рахимовой, оппонент может неожиданно напасть из Facebook и публично низложить твой авторитет.

Чиновница обнаружила, что не умеет вести дискуссию, сохраняя соответствующий государственному служащему уровень и тон, но при этом отстаивать свое мнение и убеждение, более того – политику власти, которую она представляет.

Она и не смогла бы, потому что никакой идеологической основы и продуманной политики, которая охватывала бы все сферы жизни страны, у власти Узбекистана нет!

Сочинение на тему, как должна была бы ответить Наргиза Рахимова, – это задание, которое я дала бы каждому представителю власти Узбекистана, включая президента Шавката Мирзиёева.

Его осмысленное написание стало бы первым шагом для формирования политики государства, по крайней мере в вопросе религии, которая наконец начала бы соответствовать настроению людей, положению в стране и стоящим перед ней вызовам.

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1