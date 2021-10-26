Галима Бухарбаева в Ташкенте!

Ташкентская журналистка Галима Бухарбаева приехала в Узбекистан после более чем 16 лет проживания в изгнании, последовавшего за освещением Андижанских событий 2005 года.

Галима Бухарбаева прибыла в Ташкент из Алматы вечером 25 октября, перейдя пешую границу Узбекистана через контрольно-пропускной пункт Гишт-Куприк со стороны казахстанской Черняевки.

По словам журналистки, переход границы прошел более чем замечательно. «Меня встречали и приняли очень хорошо, я этого даже не ожидала», – сказала она.

Говоря о первых впечатлениях от города Ташкента, где она родилась и выросла, Галима отмечает, что многое изменилось, и поэтому она пока продолжает осмысливать первые впечатления.

«Но общая картина города – это ухоженность, много зелени, деревьев, цветов, но еще больше магазинов и кафе», – говорит Бухарбаева.

Стараясь не забегать вперед, журналистка, тем не менее отметила, что приезд изгнанных узбекистанских журналистов, активистов не может не свидетельствовать об изменениях в стране в лучшую сторону.

«Я благодарна, что это произошло, что я в Ташкенте, думаю, что это дорогого стоит», – сказала Бухарбаева.

Во время нахождения в Ташкенте она планирует встретиться с коллегами и активистами, поездить по регионам, чтобы увидеть жизнь в Узбекистане своими глазами и в настоящей реальности.

Галима Бухарбаева, работая директором представительства Института по освещению войны и мира (IWPR) в Узбекистане, стала одним из нескольких журналистов, освещавших Андижанскую бойню 13 мая 2005 года.

После трагических событий ей пришлось выехать из страны под угрозой ареста. В изгнании она проживала в Германии, где продолжила работу на сайтом uznews.net, а затем – Центр-1.