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    Галима Бухарбаева в Ташкенте!

    Ташкентская журналистка Галима Бухарбаева приехала в Узбекистан после более чем 16 лет проживания в изгнании, последовавшего за освещением Андижанских событий 2005 года.

    Галима Бухарбаева в Ташкенте 26 октября 2021 года; Ц-1
    Галима Бухарбаева в Ташкенте 26 октября 2021 года; Ц-1

    Галима Бухарбаева прибыла в Ташкент из Алматы вечером 25 октября, перейдя пешую границу Узбекистана через контрольно-пропускной пункт Гишт-Куприк со стороны казахстанской Черняевки.

    По словам журналистки, переход границы прошел более чем замечательно. «Меня встречали и приняли очень хорошо, я этого даже не ожидала», – сказала она.

    Говоря о первых впечатлениях от города Ташкента, где она родилась и выросла, Галима отмечает, что многое изменилось, и поэтому она пока продолжает осмысливать первые впечатления.

    «Но общая картина города – это ухоженность, много зелени, деревьев, цветов, но еще больше магазинов и кафе», – говорит Бухарбаева.

    Галима Бухарбаева у знаменитой гостиницы "Узбекистан" в Ташкенте; Ц-1
    Галима Бухарбаева у знаменитой гостиницы «Узбекистан» в Ташкенте; Ц-1

    Стараясь не забегать вперед, журналистка, тем не менее отметила, что приезд изгнанных узбекистанских журналистов, активистов не может не свидетельствовать об изменениях в стране в лучшую сторону.

    «Я благодарна, что это произошло, что я в Ташкенте, думаю, что это дорогого стоит», – сказала Бухарбаева.

    Во время нахождения в Ташкенте она планирует встретиться с коллегами и активистами, поездить по регионам, чтобы увидеть жизнь в Узбекистане своими глазами и в настоящей реальности.

    Галима Бухарбаева, работая директором представительства Института по освещению войны и мира (IWPR) в Узбекистане, стала одним из нескольких журналистов, освещавших Андижанскую бойню 13 мая 2005 года.

    После трагических событий ей пришлось выехать из страны под угрозой ареста. В изгнании она проживала в Германии, где продолжила работу на сайтом uznews.net, а затем – Центр-1.

    Источник:Ц-1
    Темы: Андижанская бойня
    Теги: Андижан Галима Бухарбаева Ташкент Узбекистан
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