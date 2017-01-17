Где живет и как ездит на работу президент Узбекистана

Для новоизбранного главы государства Шавката Мирзиёева в столице Узбекистана строят новый дом в Ташкенте неподалеку от резиденции Ислама Каримова.

На время строительства Мирзиёев останется жить в своем особняке на массиве Карасу-2 в Мирзо-Улугбекском районе столицы Узбекистана.

Корреспондент Ц-1 узнал, откуда кортеж президента ежедневно отправляется к Сенату Олий Мажлиса.

Мирзиёев отказался от дома Каримова

Ранее в правительстве Узбекистана сообщали, что в залах резиденции первого президента РУз Ислама Каримова «Оксарой» будет открыт музей его имени.

Открытие музейного комплекса приурочено ко дню рождения Каримова – 30 января.

Шавкат Мирзиёев временно разместился в рабочем кабинете в здании Сената Олий Мажлиса в 300 метрах от дворца «Оксарой».

Узбекская служба радио «Свобода» («Озодлик») информирует, что на территории хоздвора рабочей резиденции Ислама Каримова уже строится большое здание, где будет оборудованы помещения для Шавката Мирзиёева.

По данным источников Ц-1, загородная резиденция главы государства возводится на участке, который находится неподалеку от правительственной больницы в поселке Дурмень, что в двух километрах от Ташкента.

Что касается дворца «Куксарой», в котором жил Ислам Каримов, его частично превратят в парковую зону. По закону «Об основных гарантиях деятельности президента Республики Узбекистан» этот объект отходит государству.

Без лишней помпезности

Ташкентские водители заметили, что для Шавката Мирзиёева не блокируют на несколько часов проезд по центральным улицам Ташкента утром и вечером, как было при Каримове.

Нынешнему главе государства хватает 15–20 минут перекрытых дорог, чтобы проехать от своего особняка на Карасу-2 до Площади независимости.

Что любопытно, ежедневный маршрут Мирзиёева – гораздо короче и проще, чем каримовский. Кортеж президента в 9.30 утра отправляется в сторону Площади независимости по улице Буюк Ипак йули, минуя железнодорожную станцию «Салар» и через проспект Мустакиллик и улицу Шахрисабз попадает на улицу Навои, откуда заезжает на парковку парламента (см. карту – Ред.).

Длина маршрута составляет 10 км, время в пути – 7–10 минут. В обратную сторону президентский кортеж едет приблизительно в 20.00.

Маршрут первого президента был более витиеватым и достигал около 20 км. Для проезда Ислама Каримова дороги на всем пути следования перекрывали на час и дольше. Его кортеж состоял из десятков машин безопасности, патрульных, нескольких автомобилей класса люкс, в одном из которых ехал президент.

По словам источников Ц-1 среди жителей Мирзо-Улугбекского района, безопасность по пути следования обеспечивали сотни милиционеров, «гитаристов» и «теннисистов» (автоматчики и снайперы, хранившие оружие в футлярах для гитары или теннисной ракетки).

За 20 минут до проезда горожан выпроваживали за пределы видимости проезжей части. Пассажиры метро все это время не могли покинуть «подземку».

Шавкат Мирзиёев обходится сравнительно небольшим кортежем, хотя «гитаристов» и «теннисистов» меньше не стало, говорят жители Мирзо-Улугбекского района.

Дом в элитном районе



На массиве Карасу-2 в элитном районе на улице Шамс, по информации наших источников, находится частный дом Шавката Мирзиёева. С фасадной стороны здание охраняют несколько стражей порядка.

Дороги в окрестностях обильно устелены «лежачими полицейскими», вдоль 4-метровых заборов установлены камеры и плотно посажены молодые тополя.

Деревья уже через пару лет достигнут высоты пятиэтажных зданий, но уже сейчас тщательно заслоняют частную жизнь первой семьи Узбекистана от глаз жильцов близлежащей пятиэтажки.

Участок площадью примерно 40 соток имеет несколько крупных зданий, внутренний двор и внушительных размеров сад. Попасть внутрь можно через большие центральные ворота либо боковые — поменьше.

Из-за забора наружу доносятся звуки ремонтных работ.

Кто постоянно проживает на территории большого участка, неизвестно. Семья у Шавката Мирзиёева большая: жена, две дочери, сын, внук и два зятя.

Согласно закону «Об основных гарантиях деятельности президента Республики Узбекистан» членам семьи главы государства полагается государственная охрана, равно как и родным экс-президента.