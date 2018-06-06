Генпрокуратура РУз: по делу Рашида Кадырова проходят 24 человека

В Генеральной прокуратуре заявили, что по делу бывшего главы их ведомства Рашида Кадырова предъявлены обвинения 24 лицам, из которых 21 человек взят под стражу.

В ходе брифинга, прошедшего 5 июня, в Генпрокуратуре рассказали подробности дела. В частности, Кадыров обвиняется в назначении на высокопоставленные посты за взятки, пишет Kun.uz со ссылкой на начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры РУз Мансура Уралова.

Против Рашида Кадырова возбуждено дело по статьям 165 («Вымогательство»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки») УК РУз.