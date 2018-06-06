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    • Узбекистан

    Генпрокуратура РУз: по делу Рашида Кадырова проходят 24 человека

    В Генеральной прокуратуре заявили, что по делу бывшего главы их ведомства Рашида Кадырова предъявлены обвинения 24 лицам, из которых 21 человек взят под стражу.

    Экс-генпрокурор РУз Рашид Кадыров; фото: открытый источник
    Экс-генпрокурор РУз Рашид Кадыров; фото: открытый источник

    В ходе брифинга, прошедшего 5 июня, в Генпрокуратуре рассказали подробности дела. В частности, Кадыров обвиняется в назначении на высокопоставленные посты за взятки, пишет Kun.uz со ссылкой на начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры РУз Мансура Уралова.

    Против Рашида Кадырова возбуждено дело по статьям 165 («Вымогательство»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки») УК РУз.

    Темы: Коррупция в Узбекистане, Узбекистан после Каримова
    Теги: Генпрокуратура Рашид Кадыров Узбекистан
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