Избитый преподаватель вуза, как зеркало действительности Узбекистана

Преподаватель философии из Намангана Сироджиддин Ашуров, избитый студентами за плохие оценки, написал более 100 обращений к президенту Шавкату Мирзиёеву, все напрасно… А на что он надеялся?

«Разумеется, я хорошо понимаю, что обращаться к нашему президенту Шавкату Мирзиёеву абсолютно бесполезно…» — пишет в своем письме к широкой общественности и людям доброй воли Сироджиддин Ашуров, 71-летний ныне пенсионер, в прошлом преподаватель философии и политологии Наманганского инженерно-технологического института (НИТИ), кандидат философских наук, доцент.

«И все же…, — продолжает он. — Господин президент! Повторяю, так нельзя относиться к людям и к Закону! Абсолютно нельзя! Это совершенно недопустимо! Вы все-таки президент, то есть, в самую первую очередь — гарант Законности и нашей Конституции…

Прошу лично Вас, президент, потому что все другие, а это — Ваши сотрудники и подчиненные, законы нашей страны дико и чудовищно нарушают! И действуют они по-фашистки, по-гестаповски…

А Вы, господин президент, не обращаете на всё это, на всю эту преступную грязь, на весь этот произвол и юридический беспредел своего внимания…Еще раз повторяю и подчеркиваю: нельзя так издеваться над людьми и законом! Нельзя! Это абсолютно недопустимо! Вы же президент всё-таки…»

Сироджиддин Ашуров, представитель все более редеющей плеяды ученых и специалистов старой советской школы, выпускник и аспирант факультета философии Московского государственного университета (МГУ), говорит, что на своем опыте наблюдает, как Узбекистан погружается в серую зону бесправия и беззакония…

Страна перестает быть республикой, считает он, а превращается в собственность коррумпированной чиновничьей рати, которая еще недавно рядилась в коммунистов, затем — в демократов, теперь же, даже не считает нужным соблюдать рамки приличия, притворяться, что власть в стране живет и действует по законам и в интересах народа.

По словам Ашурова, при президенте Мирзиёеве более чем при его предшественнике Исламе Каримове укрепился хищнический характер власть имущих, их целью в открытую стало расхищение государственной и народной собственности, личное обогащение, из чего вытекает и беззаконие, и коррупция, и круговая порука — деньги-то, заработанные «непосильным трудом», надо защищать…

Это — диалектика

Знай Шавкат Мирзиёев немного лучше философию, хотя бы законы диалектики, то, возможно, действовал бы более осмотрительно…

Знал бы, что каждое действие рождает противодействие; что переход качественных изменений в количественные — неизбежен; что за каждым отрицанием следует следующее отрицание (отрицание отрицания), как он отверг Каримова, так же будет отвергнут он сам и все с ним связанное…

Но Ташкенту сегодня не до науки, поэтому там позволили студентам топтать и избивать своего учителя — преподавателя вуза.

Как рассказывает Сироджиддин Ашуров, он закончил факультут философии МГУ с красным дипломом в 1978 году, затем еще остался в Москве для защиты кандидатской диссертации в 1983 году.

На работу в Наманганский инженерно-технический институт он поступил в 1986 году. В годы СССР, по его словам, это был серьезный вуз, который готовил специлистов, инженеров, техников преимущественно для хлопковой индустрии страны. О советском времени Ашуров отзывается высоко, что были порядок, законность и справедливость, а люди, это главное, тянулись к знаниям, к самому высокому…

«Не берет взятки…»

Продолжая работать в НИНИ в годы Независимости, Ашуров подвергся первой попытке увольнения в 1999 году, когда отказался поставить хорошую оценку одному студенту — сыну восокопоставленного чиновника.

«Парень не ходил на лекции, если бы он хоть раз появился, показал хоть какое-то старание, желание подтянуться, так нет, вместо него ко мне пришел ректор», — говорит Ашуров. Но этот инцидент ему удалось легко разрешить, обратившись в суд.

«За то, что не берет взятки» — Ашурова попытались вновь изгнать из вуза в 2009 году, но и тогда преподаватель добился восстановления на работе через суд, где еще не была потеряна способность справедливо рассматривать гражданские дела, не задевавшие политику и интересы высоких начальников.

Но следующие события оказались не по зубам ни суду, ни правоохранительным органам Узбекистана. 17 февраля 2012 года Ашуров возвращался домой около 20:30 вечера, когда неожиданно на улице сзади на него напала группа молодых людей и начала жестоко избивать.

Студенты проломили голову

Преподавателя ударили по голове «тупым предметом», затем продолжили бить и пинать лежащего на земле. Избиение продолжалось около 15 минут и было прекращено только после появления прохожих на улице.

Ашуров, несмотря на разбитую голову, узнал нападавших. Это были его студенты, которым он отказался ставить зачеты из-за систематических пропусков и игнорирования учебы, а именно: Гулом Султонов, Бабур Эгамбердыев, Акмаль Умурзаков, Шерзод Усманов и Фарход Назаров.

Сразу же после избиения преподаватель попал в отделение внутренних дел Учтепинского района Намангана. Местная милиция не могла не возбудить дела по факту нападения, пострадавший же с проломленной головой был отправлен для получения медицинской помощи в больницу, где подвергся операции и лечился в общей сложности на протяжении трех месяцев.

В это время возбужденное уголовное дело о нападении по неизвестной причине было спущено на тормоза. Как выяснилось поже, постарались родители нападавших, отец Гулома Султонова, Азам Султонов, в то время занимал должность первого заместителя хокима Наманганской области.

Избили, затем уволили

Следующим же ударом для преподавателя стало известие, о котором он узнал вернувшись на работу в июле 2012 года, что ректор Одил Маматкаримов подписал приказ о его увольнении… Несмотря на незаконность этого приказа, преподаватель не смог восстановиться на работе, исчерпав все законные средства.

Со дня нападения на Сироджиддина Ашурова прошло более девяти лет, за это время он не сумел добиться ни одного судебного слушания, а как? — милиция и прокуратура не расследуют дело, не передают его в суд.

В поисках правды и справедливости Ашуров написал уже более 100 обращений лично президенту страны Шавкату Мирзиёеву, включая пять видеообращений, но ни на одно из них не получил ответа, кроме отписок со стороны органов, на которые он жалуется.

Честь превыше всего…

«Я убежден, что в Узбекистане при Мирзиёеве стало хуже, гораздо хуже, за моим делом следили многие люди в Намангане, теперь они говорят, если Ашуров не добился правды, то искать ее бесполезно», — с болью отмечает Сироджиддин-ака.

«Тогда, зачем вы продолжаете писать президенту, зачем бьетесь головой о стенку, ведь это все бессмысленно?» — звучит вопрос Ашурову.

«Потому, что есть такая вещь, как человеческое достоинство, честь, самоуважение, а главное — стремление к справедливости и правде, вот без этого, без этих истин и опор — жизнь бессмысленна…» — отвечает преподаватель философии из Намангана.