Извечный узбекский вопрос: «Реформатор ли Шавкат Мирзиёев?»

И вот снова Центр клеветы и оскорбления в Ташкенте обсуждает: кто он, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, – реформатор или, как Ислам Каримов, наобещает и помрет?

Надо ли дать время новому президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву на проведение реформ: если да, то сколько?

Когда ждать от него результатов – через два года или три, а может, придется ждать, как в случае с первым главой государства Исламом Каримовым, 27 лет, а потом утирать слезы вслед проезжающему похоронному кортежу – обсуждает в диалоге № 6 ташкентский Центр клеветы и оскорбления.

Участвуют:

Марьям Ибрагимова

Алексей Улько

Олег Карпов

Марьям Ибрагимова:

Если команда президента плохо работает, значит, сам президент имеет право тоже подвергаться импичменту. Этого может требовать только Олий Мажлис.

Олег Карпов:

Ну, там у нас это вроде тоже прописано.

Марьям Ибрагимова:

Нет, импичмента у нас нет, откройте и прочитайте.

Олег Карпов:

Да вы что? Только вооруженное восстание.

Ну, в принципе, тоже путь.

Марьям Ибрагимова:

Нет, это не путь. Плохой путь.

Олег Карпов:

Конечно же, плохой путь.

Марьям Ибрагимова:

Мы против него.

Олег Карпов:

Но импичмент же – тоже плохой путь.

Марьям Ибрагимова:

Но импичмент – это абсолютно законный путь.

Олег Карпов:

Но раз уж его нет, остается вооруженное восстание, на которое люди имеют право.

Марьям Ибрагимова:

Значит, мы должны внести это в Конституцию. Мы к этому должны прийти.

Вначале, после 91-го года, когда мы получили независимость, каримовский режим – это был авторитарный режим, авторитетный режим (слово «авторитарный» от этого слова). Потом он стал тоталитарным, потому что общество на него не давило.

Олег Карпов:

Авторитет стал тотальным.

Марьям Ибрагимова:

Сейчас мирзиёевский режим – опять авторитетный режим.

Олег Карпов:

Нет.

Марьям Ибрагимова:

И чтобы не потерять авторитет, ему нужно двигаться в сторону демократии, в сторону либерализации.

Олег Карпов:

Какой у него был авторитет перед выборами? Какой рейтинг? Нулевой.

Марьям Ибрагимова:

Нет, я так не считаю. Простой народ с удовольствием валил за него голосовать.

Олег Карпов:

Да, в момент голосования. А в момент смерти Каримова у него был нулевой авторитет.

Марьям Ибрагимова:

Мы этого не знаем.

Олег Карпов:

Я знаю. Я за этим следил.

Марьям Ибрагимова:

Я считаю, что народ за него с большим воодушевлением голосовал.

Олег Карпов:

У Азимова авторитет и рейтинг были на два порядка выше. Опять же это разные социальные слои. Но опять же Азимов в любом случае воспринимался как более желательный претендент.

Марьям Ибрагимова:

Наша беда в том, что мы не знаем ни Азимова, ни Мирзиёева. Как людей мы их не знаем.

Олег Карпов:

Я их не различал.

Марьям Ибрагимова:

Уровень их талантов не знаем.

Олег Карпов:

Мы знаем. И вы знаете, и я знаю, и Алексей знает. Достаточно об этом писалось.

Это так же, как говорить: «Ах, мы не знали, что товарищ Сталин людоедом был. А мы не знали, оказывается».

Знали, всё знали. И про Мирзиёева писали достаточно, и про Азимова.

Марьям Ибрагимова:

Всё равно я считаю, что они были подневольные люди в этой системе. И за одного битого двух небитых дают.

Олег Карпов:

Ну, оттого что людоед подневольный…

Марьям Ибрагимова:

И если они за эти годы набрали багаж и могут изменить систему, мы должны подождать. Мы не должны торопиться.

Олег Карпов:

Давайте засечем время. Сколько мы будем ждать?

Марьям Ибрагимова:

Я считаю, хотя бы года два-три мы должны дать.

Олег Карпов:

То есть три года мы ждем? Железно?

Алексей Улько:

А потом что?

Олег Карпов:

Хорошо, я соглашусь. Три года. Мы засекаем время.

Марьям Ибрагимова:

Сколько прошло времени, как он узаконил свою власть?

Олег Карпов:

Он ее узаконил на второй день.

Марьям Ибрагимова:

Когда выбрали его?

Олег Карпов:

Вот вы сейчас ему еще фору даете.

Марьям Ибрагимова:

Всего два месяца.

Олег Карпов:

Во-первых, он и до этого был полновластный президент.

Марьям Ибрагимова:

Как вы думаете, сколько процентов страны поддерживает наши идеи?

Олег Карпов:

Да нисколько вообще. Мы четвертого человека не можем найти. Так что три человека на 30 миллионов – это сколько? На 10 миллионов – один. Нормально, хороший показатель.

Марьям Ибрагимова:

Теперь посмотрите, сколько чиновников и силовиков его окружают, которые совершенно перемен не желают. И не считаясь с этим, он может резко поворачивать?

Олег Карпов:

Да не в этом дело. Может – не может, хочет – не хочет. Как в том анекдоте: «Хочу ли я, могу ли я? Магнолия – правильный ответ».

Марьям Ибрагимова:

Между прочим, самые лучшие экономические реформы обязательно вначале приводят к тому, что уровень жизни народа еще больше падает. Результат потом будет, еще нам это пережить надо с народом, который не понимает сути реформ. Поэтому ему на его должности резко поворачивать очень опасно.

Олег Карпов:

Ну, за себя-то я могу сказать, что понимаю суть реформ, которые сейчас происходят. Просто происходит перераспределение собственности.

Марьям Ибрагимова:

Пока он серьезно ни одной реформы не объявил.

Олег Карпов:

Секундочку, я вижу очень внятное перераспределение собственности.

Марьям Ибрагимова:

Это происходит.

Олег Карпов:

Это и есть реформа.

Марьям Ибрагимова:

Нет, это не реформа. Это перераспределение должностей и собственности.

Олег Карпов:

Если он перераспределит собственность, ему реформы уже станут не нужны.

Марьям Ибрагимова:

Эта опасность тоже есть. И все равно, я лично буду ждать.

Олег Карпов:

Три года! Зуб даете?

Марьям Ибрагимова:

Нет, зуб я не даю ни на что.

Олег Карпов:

Это очень важный момент.

Марьям Ибрагимова:

Я сторонница того, чтобы подождать и не судить его. Если я увижу, что он и не заикнется о серьезных экономических реформах…

Олег Карпов:

Заикаться-то он все время заикается.

Если через три года вы увидите, что он опять заикается, то все нормально?

Марьям Ибрагимова:

Если через три года он начнет эти реформы – то все нормально.

Это может произойти и через полтора года, через год, через два.

Олег Карпов:

Очень важен момент, сколько ждать. Где предел терпению? При Каримове тоже говорили: а вот там через два года, через 10, 15, вот будет нормально через 20, а потом, раз – и умер.

Марьям Ибрагимова:

Каримов все-таки объявил частную собственность.

Олег Карпов:

А потом ее всю забрал.

Марьям Ибрагимова:

Это для Советского Союза была очень важная реформа.

Олег Карпов:

И когда она закончилась, эта частная собственность?

Марьям Ибрагимова:

Пусть и на словах объявил демократию.

Олег Карпов:

А потом ее тоже забрал.

Марьям Ибрагимова:

Это правда.

Олег Карпов:

Вот видите, как хорошо.

Марьям Ибрагимова:

Все равно понятие частной собственности вошло в общество. Хотя реально мы ее не создали. Чтобы ее реально создать, опять я возвращаюсь к своей коренной идее. Надо отдать землю в частную собственность.

Олег Карпов:

Нельзя ее сейчас отдавать.

Марьям Ибрагимова:

Если твоя собственность стоит на государственной земле, она никогда защищена быть не может.

Олег Карпов:

Завтра вся эта частная земля будет на совершенно законных основаниях у ближайших родственников президента.

Марьям Ибрагимова:

Если ввести продуманные налоги, никто скупать ее не будет.

Олег Карпов:

Кто у нас Гульнаре помешал там что-то скупать и захватывать? Так много всего, что миллиард там валяется где-то в Швейцарии и никому не нужен. Миллиардом больше – миллиардом меньше.

Марьям Ибрагимова:

Конечно, это нельзя делать оголтело. Завтра всю землю объявить частной, нет. Города пока не трогать. Начинаем с пахотных земель и передаем их фермерам. И в законе прописываем, чтобы эта земля не скупалась богачами, а осталась в частной собственности фермера, и он бы верил, что детям оставит.

Олег Карпов:

А фермеры вообще захотят ее брать после всего того, что с ними было? Или насильно им нужно эту землю продать?

Марьям Ибрагимова:

Как это так: можно не захотеть землю брать? Этого быть не может.

Теперь этому фермеру должны обещать свободу предпринимательства, то есть он свой урожай продает сам, кому хочет и по рыночной цене. Иначе ему бесполезно брать эту землю.

Вот если закон будет так прописан – с удовольствием возьмут и богатеть начнут.

Олег Карпов:

Так, может быть, ее сейчас не раздавать, а разрешить все это фермерам?

Марьям Ибрагимова:

То есть вы хотите сказать, свободу предпринимательства фермерам разрешить?

Олег Карпов:

Да.

Марьям Ибрагимова:

Это может быть началом. Но мы все равно придем к тому, чтобы раздать землю.

Олег Карпов:

Да. Потом.

Марьям Ибрагимова:

Хорошо, я не против.

Олег Карпов:

Всё, завтра отдаем землю.

Всю землю – фермерам!

Товарищ Ленин, земля – крестьянам.

Марьям Ибрагимова:

Мы опять превращаем серьезный разговор в балаган.

Олег Карпов:

Мы и есть балаган. Потому что у нас нет механизма влияния на принятие решений. У нас даже нет гранатомета, ни одного.

Марьям Ибрагимова:

И не нужно, и слава богу.

Олег Карпов:

Алексей, вы так молчите, вы, наверное, что-то знаете?

Марьям Ибрагимова:

Мы из-за того все это говорим, чтобы донести до власти, что мы ясно стали понимать, чего хотим.

Олег Карпов:

Ну, не очень ясно.

Марьям Ибрагимова:

Ну, уж рабами точно быть не хотим.

Олег Карпов:

Мою идею с царством Божьим вы забраковали, я уж и не знаю теперь, во что верить.

Марьям Ибрагимова:

Потому что это недостижимо.