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    • Узбекистан

    Извечный узбекский вопрос: «Реформатор ли Шавкат Мирзиёев?»

    И вот снова Центр клеветы и оскорбления в Ташкенте обсуждает: кто он, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, – реформатор или, как Ислам Каримов, наобещает и помрет?

    Центр клеветы и оскорбления в Ташкенте представляет: "Диалоги с народом"
    Центр клеветы и оскорбления в Ташкенте представляет: «Диалоги с народом»

    Надо ли дать время новому президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву на проведение реформ: если да, то сколько?

    Когда ждать от него результатов – через два года или три, а может, придется ждать, как в случае с первым главой государства Исламом Каримовым, 27 лет, а потом утирать слезы вслед проезжающему похоронному кортежу – обсуждает в диалоге № 6 ташкентский Центр клеветы и оскорбления.

    Участвуют:
    Марьям Ибрагимова
    Алексей Улько
    Олег Карпов

    Марьям Ибрагимова:
    Если команда президента плохо работает, значит, сам президент имеет право тоже подвергаться импичменту. Этого может требовать только Олий Мажлис.

    Олег Карпов:
    Ну, там у нас это вроде тоже прописано.

    Марьям Ибрагимова:
    Нет, импичмента у нас нет, откройте и прочитайте.

    Олег Карпов:
    Да вы что? Только вооруженное восстание.
    Ну, в принципе, тоже путь.

    Марьям Ибрагимова:
    Нет, это не путь. Плохой путь.

    Олег Карпов:
    Конечно же, плохой путь.

    Марьям Ибрагимова:
    Мы против него.

    Олег Карпов:
    Но импичмент же – тоже плохой путь.

    Марьям Ибрагимова:
    Но импичмент – это абсолютно законный путь.

    Олег Карпов:
    Но раз уж его нет, остается вооруженное восстание, на которое люди имеют право.

    Марьям Ибрагимова:
    Значит, мы должны внести это в Конституцию. Мы к этому должны прийти.
    Вначале, после 91-го года, когда мы получили независимость, каримовский режим – это был авторитарный режим, авторитетный режим (слово «авторитарный» от этого слова). Потом он стал тоталитарным, потому что общество на него не давило.

    Олег Карпов:
    Авторитет стал тотальным.

    Марьям Ибрагимова:
    Сейчас мирзиёевский режим – опять авторитетный режим.

    Олег Карпов:
    Нет.

    Марьям Ибрагимова:
    И чтобы не потерять авторитет, ему нужно двигаться в сторону демократии, в сторону либерализации.

    Олег Карпов:
    Какой у него был авторитет перед выборами? Какой рейтинг? Нулевой.

    Марьям Ибрагимова:
    Нет, я так не считаю. Простой народ с удовольствием валил за него голосовать.

    Олег Карпов:
    Да, в момент голосования. А в момент смерти Каримова у него был нулевой авторитет.

    Марьям Ибрагимова:
    Мы этого не знаем.

    Олег Карпов:
    Я знаю. Я за этим следил.

    Марьям Ибрагимова:
    Я считаю, что народ за него с большим воодушевлением голосовал.

    Олег Карпов:
    У Азимова авторитет и рейтинг были на два порядка выше. Опять же это разные социальные слои. Но опять же Азимов в любом случае воспринимался как более желательный претендент.

    Марьям Ибрагимова:
    Наша беда в том, что мы не знаем ни Азимова, ни Мирзиёева. Как людей мы их не знаем.

    Олег Карпов:
    Я их не различал.

    Марьям Ибрагимова:
    Уровень их талантов не знаем.

    Олег Карпов:
    Мы знаем. И вы знаете, и я знаю, и Алексей знает. Достаточно об этом писалось.
    Это так же, как говорить: «Ах, мы не знали, что товарищ Сталин людоедом был. А мы не знали, оказывается».
    Знали, всё знали. И про Мирзиёева писали достаточно, и про Азимова.

    Марьям Ибрагимова:
    Всё равно я считаю, что они были подневольные люди в этой системе. И за одного битого двух небитых дают.

    Олег Карпов:
    Ну, оттого что людоед подневольный…

    Марьям Ибрагимова:
    И если они за эти годы набрали багаж и могут изменить систему, мы должны подождать. Мы не должны торопиться.

    Олег Карпов:
    Давайте засечем время. Сколько мы будем ждать?

    Марьям Ибрагимова:
    Я считаю, хотя бы года два-три мы должны дать.

    Олег Карпов:
    То есть три года мы ждем? Железно?

    Алексей Улько:
    А потом что?

    Олег Карпов:
    Хорошо, я соглашусь. Три года. Мы засекаем время.

    Марьям Ибрагимова:
    Сколько прошло времени, как он узаконил свою власть?

    Олег Карпов:
    Он ее узаконил на второй день.

    Марьям Ибрагимова:
    Когда выбрали его?

    Олег Карпов:
    Вот вы сейчас ему еще фору даете.

    Марьям Ибрагимова:
    Всего два месяца.

    Олег Карпов:
    Во-первых, он и до этого был полновластный президент.

    Марьям Ибрагимова:
    Как вы думаете, сколько процентов страны поддерживает наши идеи?

    Олег Карпов:
    Да нисколько вообще. Мы четвертого человека не можем найти. Так что три человека на 30 миллионов – это сколько? На 10 миллионов – один. Нормально, хороший показатель.

    Марьям Ибрагимова:
    Теперь посмотрите, сколько чиновников и силовиков его окружают, которые совершенно перемен не желают. И не считаясь с этим, он может резко поворачивать?

    Олег Карпов:
    Да не в этом дело. Может – не может, хочет – не хочет. Как в том анекдоте: «Хочу ли я, могу ли я? Магнолия – правильный ответ».

    Марьям Ибрагимова:
    Между прочим, самые лучшие экономические реформы обязательно вначале приводят к тому, что уровень жизни народа еще больше падает. Результат потом будет, еще нам это пережить надо с народом, который не понимает сути реформ. Поэтому ему на его должности резко поворачивать очень опасно.

    Олег Карпов:
    Ну, за себя-то я могу сказать, что понимаю суть реформ, которые сейчас происходят. Просто происходит перераспределение собственности.

    Марьям Ибрагимова:
    Пока он серьезно ни одной реформы не объявил.

    Олег Карпов:
    Секундочку, я вижу очень внятное перераспределение собственности.

    Марьям Ибрагимова:
    Это происходит.

    Олег Карпов:
    Это и есть реформа.

    Марьям Ибрагимова:
    Нет, это не реформа. Это перераспределение должностей и собственности.

    Олег Карпов:
    Если он перераспределит собственность, ему реформы уже станут не нужны.

    Марьям Ибрагимова:
    Эта опасность тоже есть. И все равно, я лично буду ждать.

    Олег Карпов:
    Три года! Зуб даете?

    Марьям Ибрагимова:
    Нет, зуб я не даю ни на что.

    Олег Карпов:
    Это очень важный момент.

    Марьям Ибрагимова:
    Я сторонница того, чтобы подождать и не судить его. Если я увижу, что он и не заикнется о серьезных экономических реформах…

    Олег Карпов:
    Заикаться-то он все время заикается.
    Если через три года вы увидите, что он опять заикается, то все нормально?

    Марьям Ибрагимова:
    Если через три года он начнет эти реформы – то все нормально.
    Это может произойти и через полтора года, через год, через два.

    Олег Карпов:
    Очень важен момент, сколько ждать. Где предел терпению? При Каримове тоже говорили: а вот там через два года, через 10, 15, вот будет нормально через 20, а потом, раз – и умер.

    Марьям Ибрагимова:
    Каримов все-таки объявил частную собственность.

    Олег Карпов:
    А потом ее всю забрал.

    Марьям Ибрагимова:
    Это для Советского Союза была очень важная реформа.

    Олег Карпов:
    И когда она закончилась, эта частная собственность?

    Марьям Ибрагимова:
    Пусть и на словах объявил демократию.

    Олег Карпов:
    А потом ее тоже забрал.

    Марьям Ибрагимова:
    Это правда.

    Олег Карпов:
    Вот видите, как хорошо.

    Марьям Ибрагимова:
    Все равно понятие частной собственности вошло в общество. Хотя реально мы ее не создали. Чтобы ее реально создать, опять я возвращаюсь к своей коренной идее. Надо отдать землю в частную собственность.

    Олег Карпов:
    Нельзя ее сейчас отдавать.

    Марьям Ибрагимова:
    Если твоя собственность стоит на государственной земле, она никогда защищена быть не может.

    Олег Карпов:
    Завтра вся эта частная земля будет на совершенно законных основаниях у ближайших родственников президента.

    Марьям Ибрагимова:
    Если ввести продуманные налоги, никто скупать ее не будет.

    Олег Карпов:
    Кто у нас Гульнаре помешал там что-то скупать и захватывать? Так много всего, что миллиард там валяется где-то в Швейцарии и никому не нужен. Миллиардом больше – миллиардом меньше.

    Марьям Ибрагимова:
    Конечно, это нельзя делать оголтело. Завтра всю землю объявить частной, нет. Города пока не трогать. Начинаем с пахотных земель и передаем их фермерам. И в законе прописываем, чтобы эта земля не скупалась богачами, а осталась в частной собственности фермера, и он бы верил, что детям оставит.

    Олег Карпов:
    А фермеры вообще захотят ее брать после всего того, что с ними было? Или насильно им нужно эту землю продать?

    Марьям Ибрагимова:
    Как это так: можно не захотеть землю брать? Этого быть не может.
    Теперь этому фермеру должны обещать свободу предпринимательства, то есть он свой урожай продает сам, кому хочет и по рыночной цене. Иначе ему бесполезно брать эту землю.
    Вот если закон будет так прописан – с удовольствием возьмут и богатеть начнут.

    Олег Карпов:
    Так, может быть, ее сейчас не раздавать, а разрешить все это фермерам?

    Марьям Ибрагимова:
    То есть вы хотите сказать, свободу предпринимательства фермерам разрешить?

    Олег Карпов:
    Да.

    Марьям Ибрагимова:
    Это может быть началом. Но мы все равно придем к тому, чтобы раздать землю.

    Олег Карпов:
    Да. Потом.

    Марьям Ибрагимова:
    Хорошо, я не против.

    Олег Карпов:
    Всё, завтра отдаем землю.
    Всю землю – фермерам!
    Товарищ Ленин, земля – крестьянам.

    Марьям Ибрагимова:
    Мы опять превращаем серьезный разговор в балаган.

    Олег Карпов:
    Мы и есть балаган. Потому что у нас нет механизма влияния на принятие решений. У нас даже нет гранатомета, ни одного.

    Марьям Ибрагимова:
    И не нужно, и слава богу.

    Олег Карпов:
    Алексей, вы так молчите, вы, наверное, что-то знаете?

    Марьям Ибрагимова:
    Мы из-за того все это говорим, чтобы донести до власти, что мы ясно стали понимать, чего хотим.

    Олег Карпов:
    Ну, не очень ясно.

    Марьям Ибрагимова:
    Ну, уж рабами точно быть не хотим.

    Олег Карпов:
    Мою идею с царством Божьим вы забраковали, я уж и не знаю теперь, во что верить.

    Марьям Ибрагимова:
    Потому что это недостижимо.

    Автор:Центр клеветы и оскорбления
    Источник:Ц-1
    Темы: Центр клеветы и оскорбления, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Алексей Улько Ислам Каримов Марьям Ибрагимова Олег Карпов Ташкент узбеки Узбекистан Центр клеветы и оскобрления Шавкат Мирзиеев
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