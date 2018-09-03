Каримов жив – в Узбекистане вспоминают первого президента

2 сентября исполнилось два года со дня смерти первого президента РУз – Ислама Каримова. Ему по-прежнему говорят «спасибо за мирное небо», как во власти, так и в народе.

Праздничные мероприятия в честь Дня независимости Узбекистана, отмечаемого 1 сентября, совпали с годовщиной смерти Ислама Каримова – первого президента страны.

Он скончался 2 сентября 2016 года на 78-м году жизни. Страну после 27 лет единоличного правления Каримова возглавил многолетний глава правительства РУз Шавкат Мирзиёев.

Минувшие два года со дня ухода Каримова президент Мирзиёев был занят тем, что исправлял последствия его диктаторского правления, которые привели к кризису в экономике и общественных отношениях, когда государство и народ были превращены в двух смертельных врагов.

Но, меняя, исправляя и перестраивая Узбекистан, Мирзиёев оставляет неизменным одно – фигуру Ислама Каримова, не решаясь связать именно с ним кризис в стране.

Перед Днем независимости и ожидаемым поминовением двухлетия со дня смерти Каримова радио «Озодлик», ссылаясь на свои источники, передавало информацию о вероятном начале развенчания культа личности первого президента.

Сообщалось, что якобы на УзТВ запретили упоминать имя Ислама Каримова, будто бы распоряжение шло от теперь уже бывшего государственного советника Мирзиёева Хайриддина Султанова.

Но данная новость не нашла своего подтверждения. 31 августа на открытии фотовыставки «Первый президент – в объективе времени» в Ташкентском доме фотографии присутствовали съемочные группы телеканалов «Узбекистан 24» и «Маданият ва маърифат».

Татьяна Каримова, вдова первого президента, присутствовавшая на открытии выставки, выразила благодарность новому президенту за память о ее супруге.

Мирзиёев – о Каримове

Шавкат Мирзиёев не остался в стороне во всеобщем признании заслуг его предшественника.

2 сентября, объявленного днем памяти Ислама Каримова, Мирзиёев под траурную музыку возложил цветы к подножию памятника первому президенту.

«Это стало очередным воплощением глубокого уважения Шавката Мирзиёева к своему наставнику, основателю нашей независимости Исламу Каримову», – говорится в сообщении пресс-службы лидера страны.

После этого кортеж президента отправился к ресторану «Навруз», где состоялся поминальный плов в честь Каримова.

Мирзиёев вместе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, и. о. хокима Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым и другими официальными лицами помолились за первого президента.

В поздравительной речи лидера Узбекистана по случаю Дня независимости имя Каримова упоминалось в первых строках.

«С огромным уважением и почтением мы вспоминаем основателя государственной независимости Республики Узбекистан, нашего первого президента Ислама Абдуганиевича Каримова, – сказано в сообщении пресс-службы главы государства. – Именно благодаря независимости (ему) мы стали равноправными членами мирового сообщества и сегодня своими руками строим свое будущее».

Мемориальные церемонии с участием прессы и официальных лиц прошли также в Самарканде и Карши.

СМИ – о Каримове

В эти дни СМИ наперебой писали о «неоценимом вкладе» Каримова в достижение независимости страны.

«Он не только стоял у истоков независимости, он сам был ее зачинателем и основателем. Его большая заслуга в том, что в самые трудные годы, в так называемые лихие 90-е, он смог сделать так, чтобы страна не только выстояла перед всеми невзгодами, но и шла собственным путем», – пишут «Новости Узбекистана».

Национальное информагентство УзА пишет о «радости исторических достижений», связанных с Исламом Каримовым.

Телеканал «Узбекистан 24» 2 сентября показал сюжет о мемориальных мероприятиях в честь Ислама Каримова.

Люди – о Каримове

1 сентября Ташкент впервые в истории с народным размахом отпраздновал День независимости страны. После феерического салюта, длившегося 16 минут, горожане и гости столицы не торопились расходиться по домам.

Автолюбители устроили несанкционированный пробег по центральным улицам Ташкента с флагами Узбекистана, снятыми с флагштоков.

В атмосфере всеобщей радости узбекистанцы причисляли Ислама Каримова к Амиру Тимуру.

«Наш дода («дедушка» – так называли Каримова при его жизни) был великим человеком: прогнал Америку, истребил ваххабитов (члены запрещенной в Узбекистане религиозной организации). Благодаря ему мы живем в светской стране, а наши сестры не носят хиджаб», – сказал один из молодых людей на машине.

Его поддержали товарищи, которые начали громко скандировать: «Узбекистон, Узбекистон…»

Большинство ярых поклонников Каримова представляют поколение узбекистанцев, родившихся в «эпоху мустакиллика» (независимость). Начиная со школьной скамьи, на уроках по предмету «Идея национальной независимости» учащимся твердили о достижениях режима.

Старшее поколение более критично относится к первому президенту, но благодарит его за «мирное небо».

«Я из Ферганской долины, – говорит Азим-ака, приехавший с семьей в Ташкент. – Слава Всевышнему, что всякие ваххабиты и акромисты покинули наш регион».